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Конференция CNews «Цифровая инфраструктура и непрерывность бизнеса» состоится 6 декабря

CNews приглашает принять участие в конференции «Цифровая инфраструктура и непрерывность бизнеса» 6 декабря 2022 г.

CNews приглашает принять участие в конференции «Цифровая инфраструктура и непрерывность бизнеса» 6 декабря 2022 г.

Подтвердили выступление с докладом:

Владимир Вавра, руководитель отдела инфраструктуры данных, ОХК «Уралхим»;
Алексей Лиходзиевский, руководитель сервиса «Яндекс Браузер» для организаций;
Станислав Тульчинский, ИТ директор, банк «Зенит»;
Игорь Иванов, директор по технологиям, ГК «Агат»;
Дмитрий Кондратьев, директор по информационным технологиям и развитию бизнес-процессов, Energon;
Денис Неверов, руководитель проектов, «Газпромнефть-Снабжение»;
Игорь Мнев, руководитель Центра продвижения цифровых сервисов, ФБУ «Ростест-Москва»;
Максим Лобанов, ИТ-директор, ГК «Восток-сервис»;
Анна Оганесян, главный специалист «Эконс», «Сибур»;
Игорь Татаренко, директор департамента Мастер Дата, «Русклимат»;
представитель компании «Манго Телеком»;
представитель компании Selectel.

Вопросы к обсуждению:

Цифровая инфраструктура

  • Какие задачи в области обеспечения непрерывности бизнеса стоят перед организациями?
  • Насколько актуальна задача импортозамещения?
  • Удается ли приобретать необходимое оборудование?
  • Есть ли на рынке достойные аналоги западного ПО?
  • Как облака могут помочь построить цифровую инфраструктуру?
  • Как быть с подсанкционными и устаревшими решениями?
  • Как оценить риски и выбрать оптимальное решение?

Аутсорсинг VS собственные ресурсы

  • Насколько эффективно решать все вопросы собственными силами?
  • Что лучше передать на аутсорсинг?
  • Какие цифровые сервисы выгоднее создавать самостоятельно?
  • Как организовать работу комбинированных команд?
  • Как лучше организовать техподдержку?

Технологии оптимизации

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–500–00–36 меню 9, доб. 403, e-mail: ntelicheva@cnews.ru, Наталья Теличева.

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