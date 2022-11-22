Более 10 тыс. родителей первоклассников оформили карту москвича в упрощенном порядке

Родители московских первоклассников получили возможность оформить для них карту москвича в упрощенном порядке. На сегодняшний день таким образом оформлено уже более 10 тыс. карт. Услуга предоставляется проактивно — родителям остается только проверить информацию и загрузить фото ребенка.

Проактивная услуга для родителей

Более 10 тыс. родителей оформили карту москвича для первоклассников в упрощенном порядке. Готовые заявления поступили пользователям на адрес электронной почты и в личный кабинет портала mos.ru. Им оставалось только проверить информацию, загрузить фотографию ребенка и подтвердить оформление карты. Этот процесс занимает всего пару минут.

«С 2019 года Москва проактивно предоставляет возможность оформить карту москвича для детей, которые поступили в первый класс. В этом году электронные уведомления с черновиком заявления, уже заполненным необходимыми сведениями, получили все родители будущих первоклассников, сведения о которых содержались в городских информационных системах», — рассказал заместитель руководителя столичного Департамента информационных технологий Дмитрий Иванов .

Чаще всего ребята используют карту для льготного проезда в общественном транспорте, для прохода и питания в школах

Он также отметил, что цифровизация позволила избавить родителей от лишних забот в преддверии первого сентября.

Для чего нужна карта москвича

С начала нового учебного года в столице изготовили более 127 тыс. карт москвича для школьников и учащихся колледжей. Чаще всего ребята используют карту для льготного проезда в общественном транспорте, для прохода и питания в школах.

«Кроме того, ребята могут записать на нее единый читательский билет и пользоваться фондами городских библиотек, что особенно полезно для изучения школьной программы по литературе и дополнительного образования. Помимо стандартных опций карты москвича, детям доступна возможность бесплатно посещать более 110 музеев и выставочных залов по программе “Музеи — детям”: чтобы получить билет, достаточно предъявить карту в кассе музея», — рассказал Иван Бутурлин, генеральный директор ГУП «Московский социальный регистр» .

Более 565 тыс. школьников и студентов колледжей пользуются сегодня картой москвича. Ее выдают всем учащимся учебных заведений, имеющих государственную аккредитацию.

Как оформить карту

Подать заявление на оформление карты можно онлайн на портале mos.ru. Для этого нужно зайти в каталог услуг, открыть вкладку «Образование» и в одной из категорий («Школа» или «Колледж») выбрать соответствующий тип карты. Заявление за школьников младше 14 лет оформляет один из родителей или законный представитель. Учащиеся в возрасте от 14 до 18 лет могут подать заявление сами, но это также может сделать один из родителей или законный представитель. Учащиеся старше 18 лет подают заявление самостоятельно. Для оформления понадобятся документ, удостоверяющий личность, сведения о регистрации, полис ОМС и цифровая фотография. Если учащийся подает заявление не самостоятельно, дополнительно потребуется документ, удостоверяющий личность его родителя или законного представителя.

Карта москвича изготавливается в течение 30 календарных дней. В личный кабинет на mos.ru и на электронную почту придет уведомление о ее готовности, после чего ученики школ и колледжей должны забрать карту в своем учебном заведении.