«Ланит» выбил из «Почты России» 360 миллионов за 20 миллиардов запросов в ГИС ЖКХ

«Почту России» обязали заплатить «Ланиту» 360 млн руб. за работы, которые компания в некотором смысле выполнила добровольно. После истечения договора между сторонами на обеспечение функциональности ГИС ЖКХ «Ланит» продолжил оказывать услуги за его рамками, а «Почта» в силу наложенных на нее государством обязанностей продолжила их принимать, но не спешила за них рассчитаться.

Деньги за работу ГИС ЖКХ

Как выяснил CNews, «Почте России» придется заплатить «Ланиту» 361,1 млн руб. за обеспечение функциональности ГИС ЖКХ в течение полугода, хотя компания в эти шесть месяцев осуществляла свои работы без договора — на свой страх и риск.

Рассчитаться с добровольным подрядчиком «Почту» обязал Арбитражный суд Москвы, в который «Ланит» обратился 29 июня 2022 г.

Отметим, что ГИС ЖКХ (госинформсистема жилищно-коммунального хозяйства России) была запущена в 2016 г. по поручению Президента о создании единого ресурса для получения информации о тарифах и стоимости услуг ЖКХ, задолженностях, а также о работе организаций коммунального комплекса.

Суть рассматриваемой здесь истории заключается в том, что неоплаченному периоду (с 9 февраля по 30 июля 2020 г.), в который организации не были связаны официальными отношениями, предшествовал период исполнения «Ланитом» конкретного аналогичного договора с «Почтой». Его компания получила 19 октября 2018 г. за 685,9 млн руб. по итогам аукциона, на который кроме «Ланита» никто не пришел. После продления срока оказания услуг и увеличения цены договора до 751,3 млн руб., его действие завершилось 8 февраля 2020 г.

«Ланит» через суд добился от «Почты России» выплаты 360 млн рублей

После этого «Ланит» продолжил оказывать услуги, а «Почта» их, по сути, продолжила принимать — вплоть до заключения нового договора по итогам аукциона (уже конкурентного), победителем которого также стал «Ланит». Сумма этого нового договора со сроком исполнения до 30 сентября 2021 г. составила 449,1 млн руб.

«Ответчик признал тот факт, что оказанные истцом услуги необходимы ответчику в спорный период, поскольку согласно федеральному закону от 21 июля 2014 № 209-ФЗ “О ГИС ЖКХ», ответчик является оператором ГИС ЖКХ и обязуется обеспечивать ее бесперебойную работу, — говорится в заключении суда. — Именно эту часть его обязанностей выполнял истец для ответчика при оказании услуг».

Некоторые подробности разбирательства

Из документов разбирательства можно заключить, что «Почта» не имела претензий к «Ланиту» относительно самого факта оказания услуг и в отношении их качества, однако настаивала на перерасчете их стоимости. «Ланит» же посчитал, что расценки должны оставаться на том же уровне, что и в рамках исполнения им официального договора в предшествующий период. Исходя из этих соображений, «Ланит» и рассчитал вышеупомянутую сумму иска.

По итогам разбирательства служители Фемиды в данном вопросе встали на сторону «Ланита». «Ответчиком не представлено доказательств согласования с истцом иной стоимости услуг за спорный период, отличной от договорной», — посчитали судьи.

В то же время в удовлетворении требований компании о взыскании с «Почты» неустойки в размере 29,6 млн руб. суд «Ланиту» отказал.

Комментарии сторон

При подготовке данного материала представители «Почты России» и «Ланита» прокомментировали CNews ситуацию практически идентичным образом.

«Арбитраж — обычный инструмент разрешения спорных ситуаций. “Ланит” — наш давний партнер, с которым мы реализовали ряд крупных проектов, — отметили в “Почте”. — Эта ситуация никак не влияет на наше взаимодействие. Решение по обжалованию пока находится на этапе обсуждений».

«Сотрудничество “Ланит” с “Почтой России” является многолетним и продуктивным, — сообщили в “Ланите”. — Разрешение споров хозяйствующих субъектов в суде является нормальной бизнес-практикой, цивилизованным способом устранения разногласий. На текущий момент мы оцениваем перспективы обжалования, и внутреннее решение по этому вопросу пока не принято».

Суть работ «Ланита»

В ходе исполнения официального договора и последовавших за ним аналогичных инициативных работ «Ланит» должен был разместить ГИС ЖКХ на своих серверных мощностях и поддерживать бесперебойное функционирование аппаратной и программной частей системы, включая обеспечение работы интернет-каналов связи.

В документах суда говорится, что для оказания услуг в спорный период «Ланит» задействовал 173 сервера, 10 СХД с общим количеством жестких дисков более 1 250 штук, 23 единицы сетевого оборудования и несколько десятков специалистов, занятых в процессе оказания услуг по эксплуатации ГИС ЖКХ.

В течение указанного периода через ГИС ЖКХ было обработано 4 698 506 723 запроса через пользовательский интерфейс, 14 094 084 269 запросов через каналы интеграции с другими системами, 1 474 964 316 запросов через систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), то есть суммарно свыше 20 млрд. Максимальное количество посетителей достигало 35 392 чел. в сутки.

Партнеры уже судились

Отметим, что партнеры встречаются в суде уже не в первый раз. В частности, в мае 2021 г. CNews выяснил, что «Ланит» через суд добился оплаты выполненных ею для «Почты» работ в размере 222,7 млн руб. Решение принял Арбитражный суд Москвы, в который интегратор обратился с соответствующим иском 29 декабря 2020 г.

Неоплаченные работы касались договора на модификацию единой автоматизированной системы отделений почтовой связи «Почты России».

За несколько месяцев до этого стороны уже участвовали в подобном разбирательстве — со сходным итогом. Как выяснил CNews в начале июля 2020 г., аналогичным образом, через суд «Ланит» добился оплаты выполненных для «Почты» работ в размере 198,9 млн руб. Причем тогда интегратор потребовал еще и выплат неустоек, сумма которых на момент завершения разбирательства, по расчетам CNews, должна была превысить 30 млн руб.

В тот раз спорные суммы также касались проекта развития и сопровождения единой автоматизированной системы отделений почтовой связи «Почты России».