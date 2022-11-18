Власти готовятся к тому, что Россию отключат от зарубежных мобильных ОС

Минпромторг собирает информацию об иностранных и российских мобильных ОС. Министерство пытается выяснить, смогут ли отечественные системы работать в случае блокировки иностранных технологий из-за санкций, а также можно ли локализовать развитие зарубежных ОС в России.

Мобильная независимость

Минпромторг попросил отечественные компании определить доступные для локализации в России зарубежные мобильные операционные системы (ОС), «которые могут быть использованы в рамках создания российской». Вместе с тем министерство хочет оценить безопасность имеющихся российских ОС. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на письмо департамента цифровых технологий Минпромторга, направленное 9 ноября 2022 г. российским компаниям.

Документ получили 13 организаций, в число которых вошли «Лаборатория Касперского» (в портфеле компании присутствует KasperskyOC), «Аквариус» и «Открытая мобильная платформа» (разработчик ОС «Аврора»), а также производители и дистрибуторы электроники.

Чего хочет Минпромторг

Минпромторг выясняет, какие в стране есть мобильные ОС, и какие из них можно было бы развивать без иностранных платформ и сервисов, рассказал изданию один из топ-менеджеров компаний, получивших письмо. Помимо этого, министерство пытается понять, возможно ли разрабатывать и развивать в нашей стране независимые зарубежные ОС. «И речь идет не об Android, а о решениях на собственных ядрах», — говорит он.

Минпромторг проводит ревизию российских и иностранных мобильных ОС

Под разработкой и развитием независимых решений может пониматься адаптация операционных систем к российскому законодательству и нуждам пользователей, предположил в разговоре с изданием директор центра разработки Artezio Дмитрий Паршин. Например, сбор персональных данных, доступность сервисов и приложений, работоспособность системы и т. д.

Что касается определения уровня безопасности зарубежных ОС — она может быть направлена на оценку технологической независимости применяемых решений в условиях санкционных ограничений, пояснил изданию эксперт на ИБ-рынке.

Другой собеседник «Коммерсанта» на ИТ-рынке считает, что Минпромторг пытается определить связь отечественных мобильных ОС с иностранными технологиями и разработчиками. В пример он привел ОС «Аврора», которая исходно работала на базе открытого кода финской компании Jolla Oy, которая частично состояла из бывших сотрудников Nokia.

Российские мобильные ОС

В России существует несколько отечественных мобильных ОС. Наиболее известна среди них «Аврора». Ее разработка ведется с 2016 г. На тот момент она называлась Sailfish OS Mobile Rus, а «Авророй» она стала в феврале 2019 г.

Над своей мобильной платформой работает и «Лаборатория Касперского». У нее уже есть Kaspersky OS, но это в большей степени просто прошивка для различных устройств, в том числе гаджетов интернета вещей и тонких клиентов.

В конце сентября 2022 г. CNews писал о том, что «Ред софт» готовит к выходу мобильную ОС с интегрированной поддержкой Android-приложений.