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Конференция CNews «Электронный документооборот и управление контентом» состоится 24 ноября

24 ноября 2022 г. CNews проведет конференцию «Электронный документооборот и управление контентом».

24 ноября 2022 г. CNews проведет конференцию «Электронный документооборот и управление контентом».

Тема электронного документооборота популярна уже много лет, однако распространение удаленной работы стало мощным стимулом для ее развития. Бизнес активизировал процесс перехода на электронный документооборот как во внутренней деятельности, так и во взаимоотношениях с партнерами. Положительную роль в этом сыграло и совершенствование законодательства.

Российский рынок ЭДО

  • Насколько тема импортозамещения затронула рынок электронного документооборота?
  • Какие решения наиболее популярны сегодня?
  • С какими сложностями сталкиваются заказчики при внедрении ЭДО?
  • Как наиболее оптимально автоматизировать внутренний документооборот?
  • ЭДО во взаимоотношениях с партнерами.
  • Как сэкономить на электронных подписях.
  • Как хранить электронные документы.

Технологии

Практический опыт

  • Возможности и преимущества отказа от бумажного документооборота.
  • Переход на электронное взаимодействие с контрагентами.
  • Электронные документы во внутренней деятельности.
  • Какие сложности возникают при использовании электронной подписи.
  • Кадровый электронный документооборот.
  • Как интегрировать СЭД с другими ИТ-системами.
  • Единая платформа управления документами и процессами.
  • Обеспечение ИБ при электронном документообороте.

С докладами выступят:

Никита Иванов, начальник отдела проектного управления, ИТЦ ФАС России;
Константин Фоминых, начальник департамента информационных технологий, ГУП «ТЭК СПб»;
Павел Босенко, начальник Управления информационных технологий, Росморпорт;
Надежда Кузнецова, начальник отдела оптимизации и управления документооборотом, «Первая грузовая компания»;
Илья Шатунов, ведущий менеджер развития ЭДО и SAP, ГК «Мегаполис»;
Михаил Данилов, директор департамента систем управления документами, «Ланит»;
Антон Фролов, руководитель отдела разработки продуктов для интеллектуального поиска, Content AI;
Елена Ковалева, менеджер по продукту, «Лига ставок».

Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 20000 руб.
Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.
* - в случае подтверждения от CNews Conferences

По дополнительным вопросам обращайтесь e-mail: events@cnews.ru, Забродина Елена.

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