ЦОДы вынесут на орбиту, чтобы спасти экологию Земли

Европейские исследователи приступили к изучению целесообразности вывода ЦОДов на орбиту. Это должно нивелировать вред экологии от бурно развивающейся ИТ-отрасли.

Дата-центры выносят на орбиту

Еврокомиссия выбрала компанию, которая проведет технико-экономическое обоснование вывода центров обработки данных (ЦОД) на околоземную орбиту в рамках широкомасштабной исследовательской программы «Горизонт Европа» (Horizon Europe), сообщает издание The Register.

Напомним, «Горизонт Европа» это девятая по счету программа ЕС научных исследований и инноваций. Она стартовала в 2020 г. и рассчитана до 2027 г. Общий объем финансирования составляет 95,5 млрд евро. Под ее эгидой действует миссия ASCEND, в рамках которой как раз и ведутся исследования в отношении орбитальных дата-центров. В 2021 г. она получила грант в размере 2 млн евро.

Определять, целесообразно ли отправлять ЦОДы в космос, будет Thales Alenia Space. Это совместное предприятие европейских аэрокосмических и оборонных компаний Thales и Leonardo. Компания уже объявила о своем участии.

Зачем европейцам такие сложности

Как отмечают в Thales Alenia Space, поводом для такой программы стал постоянно расширяющийся рынок ИТ-услуг. ЦОДы, как отмечают представители компании, растут быстрыми темпами как в Европе, так и по всему миру, что, в свою очередь, влияет на потребление энергии и может нанести вред экологии.

Европейцы хотят отправить дата-центры на орбиту

По данным The Register, Thales Alenia Space возглавит целый консорциум для изучения возможности вывода ЦОДов на орбиту. В него войдут компании с компетенциями в соответствующих областях знаний: Carbone 4, VITO (окружающая среда), Orange, CloudFerro, HPE Belgium (облачные решения), ArianeGroup (ракеты-носители), Немецкий аэрокосмический центр DLR, Airbus Defense, Space (орбитальные системы).

Представители Thales Alenia Space уверены, что проект поможет в достижении так называемой углеродной нейтральности к 2050 г., а также станет «беспрецедентным событием в европейской космической и цифровой экосистеме».

Как будут работать ЦОДы в космосе

Энергия для питания орбитальных ЦОДов, по планам Thales Alenia Space, будет поступать от солнечных электростанций. Они способны генерировать несколько сотен мегаватт, отмечают эксперты.

Для связи с Землей будут использоваться высокоскоростные интернет-соединения на основе оптических коммуникаций, «для которых Европа освоила базовые технологии», пишет издание.

О целях исследования

Первая цель исследования заключается в том, чтобы оценить, будут ли углеродные выбросы от строительства и запуска космической инфраструктуры значительно ниже, чем выбросы, возникающие при простом строительстве большего количества наземных ЦОДов.

Вторая задача европейцев — доказать потенциал разработки необходимого пускового решения. То есть буквально, имеется ли возможность поместить ЦОД в ракету и вывести ее на орбиту в рабочем состоянии, а также можно ли обеспечить работоспособность космических ЦОДов.

По данным Thales Alenia Space, вторая задача может быть решена с помощью роботизированных технологий, которые сейчас разрабатываются в Европе, например EROSS IOD (European Robotic Orbital Support Services In Orbit Demonstrator). Эта программа направлена на обслуживания орбитальных спутников и должна продлить сроки их службы. Ей также руководит Thales Alenia Space.

Что может помешать космическим ЦОД

Как полагают эксперты, вероятнее всего орбитальный ЦОД будет помещаться в носовую частьракеты-носителя. Однако, там не так много места, поэтому дата-центры придется уменьшать, что приведет к потере мощности по сравнению с обычными наземными ЦОДами. Впрочем, если ЦОДы будут собраны на орбите из комплектующих, возможно, это решит проблему.

Другие опасения заключаются в сложности обслуживания орбитальных центров. Жизненный цикл серверов составляет порядка пяти лет, отправлять в космос обычного инженера для ремонта инфраструктуры может оказаться довольно затруднительно.