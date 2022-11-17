CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Телеком Интернет Цифровизация ИТ в банках ИТ в госсекторе Импортонезависимость Поддержка ИТ-отрасли Конференции
|

CNews приглашает на конференцию «Цифровая инфраструктура и непрерывность бизнеса» 6 декабря

CNews приглашает принять участие в конференции «Цифровая инфраструктура и непрерывность бизнеса» 6 декабря 2022 г.

CNews приглашает принять участие в конференции «Цифровая инфраструктура и непрерывность бизнеса» 6 декабря 2022 г.

Подтвердили выступление с докладом:

Владимир Вавра, руководитель отдела инфраструктуры данных, ОХК «Уралхим»
Станислав Тульчинский, ИТ директор, банк «Зенит»
Дмитрий Кондратьев, директор по информационным технологиям и развитию бизнес-процессов, Energon
Денис Неверов, руководитель проектов, «Газпромнефть-Снабжение»
Игорь Мнев, руководитель Центра продвижения цифровых сервисов, ФБУ «Ростест-Москва»
Максим Лобанов, ИТ-директор, ГК «Восток-сервис»
Анна Оганесян, главный специалист «Эконс», «Сибур»
Игорь Татаренко, директор департамента Мастер Дата, «Русклимат»
Представитель компании «Манго телеком»

Вопросы к обсуждению:

Цифровая инфраструктура

  • Какие задачи в области обеспечения непрерывности бизнеса стоят перед организациями
  • Насколько актуальна задача импортозамещения
  • Удается ли приобретать необходимое оборудование
  • Есть ли на рынке достойные аналоги западного ПО
  • Как облака могут помочь построить цифровую инфраструктуру
  • Как быть с подсанкционными и устаревшими решениями
  • Как оценить риски и выбрать оптимальное решение

Аутсорсинг VS собственные ресурсы

  • Насколько эффективно решать все вопросы собственными силами
  • Что лучше передать на аутсорсинг
  • Какие цифровые сервисы выгоднее создавать самостоятельно
  • Как организовать работу комбинированных команд
  • Как лучше организовать техподдержку

Технологии оптимизации

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–500–00–36 меню 9, доб. 403, e-mail: ntelicheva@cnews.ru, Наталья Теличева.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Владельцы российского разработчика серверов и СХД ушли в тень

ЦОДы вынесут на орбиту, чтобы спасти экологию Земли

«Росатом» наймет тысячи молодых ИТ-специалистов

Инвесторы попросили ЦБ спасти их от краха из-за новых правил формирования критической информинфраструктуры

CNews FORUM 2022: бизнес меняет стратегию цифровизации

США атаковали российскую систему серых поставок санкционных чипов

MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Оборудуем квартиру российской техникой: только отечественные бренды

10 главных мифов об электромобилях

Лучшие бюджетные смартфоны 2022 года: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Впервые ДНК семьи неандертальцев найдена в Сибири

Странное поведение черной дыры: она поглотила звезду и выплюнула ее обратно

Найдена часть звездного каталога Гиппарха, который ученые искали веками — ему больше 2000 лет
Показать еще
CNEWS TV
Глава Минцифры Максут Шадаев ответил на вопросы ИКТ-отрасли...
CNews FORUM: Экономика России устояла — цифровое развитие продолжается...
CNews FORUM 2022 в эфире телеканала «Россия-24»
НТВ рассказал о заявлении главы Минцифры на CNews FORUM