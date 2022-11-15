США атаковали российскую систему серых поставок санкционных чипов

Правительство США ввело новые и более жесткие санкции против российской электроники. В блокирующий список попали не только российские структуры «Миландра» — разработчика микросхем, но и связанные с ним иностранные компании. Их, по мнению США, «Миландр» использовал для размещения заказов на иностранных фабриках. Таким образом американское правительство пытается отрезать Россию от серых каналов поставок комплектующих, считают эксперты.

Новая порция санкций

США ужесточают санкции в отношении российской отрасли электроники. Теперь американское правительство вводит санкции не только против отечественных предприятий, но и вносит в «черный» список иностранные компании, с ними связанные.

США признали российского разработчика и производителя интегральных микросхем «Миландр» предприятием, нарушившим санкционный режим, и ввели блокирующие санкции в отношении связанных с компанией иностранных структур. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на сообщение Минфина США от 14 ноября 2022 г.

Санкции были введены, как в отношении гендиректора «Миландра» Михаила Павлюка и российской компании «Милур», так и в отношении тайваньской Sharp Edge Engineering Inc., армянской Milur Electronics LLC и швейцарскую Milur SA.

Также под американские санкции попали и несколько иностранных граждан, которых США посчитали причастными к созданию Milur Electronics. Речь идет о швейцарце Жаке Паше и гражданине Швейцарии и Эстонии Хольгере Лэне.

В сообщении Минфина говорится, что Sharp Edge закупала микроэлектронику у компаний из Азии для нужд «Миландра». США считает, что Milur Electronics была создана для размещения заказов на иностранных заводах. В «Миландре» отказались от комментариев, пишет издание.

Оборвать цепочки поставок

Вышеупомянутые компании были необходимы «Миландру» для доступа к фабрикам из Азии, которые выпускают микроконтроллеры и другие электронные компоненты, рассказал «Коммерсанту» неназванный топ-менеджер крупного российского производителя электроники. По его словам, «это опасный прецедент» для российских компаний.

США отрубают серые поставки комплектующих

Если правительство США продолжит разрывать такие цепочки, то российские разработчики электроники будут отрезаны от иностранных фабрик, считает он. Эксперт отмечает, что отечественные предприятия рассчитывали продолжить работу с помощью таких «прослоек» после введения санкций. Он также подчеркивает, что российские производители полупроводников способны покрыть только 2-3% потребностей страны.

С ним согласен основатель основатель дизайн-центра НПЦ «Элвис» Ярослав Петричкович. Он рассказал изданию, что введение санкций в отношении «прослоек» может нанести вред российским производителям электроники. В частности, это сделает невозможным размещение заказов на производство микросхем на иностранных фабриках и закупку комплектующих и оборудования для производства полупроводников.

Правительство США активно выявляют цепочки поставок санкционной продукции в Россию, рассказал «Коммерсанту» партнер адвокатского бюро ЕМПП Мерген Дораев. И это может привести к тому, что схемы станут еще более запутанными, что помешает американцам выявить связь компаний с конечными потребителями. А это, в свою очередь, скажется на стоимости готовой продукции.

Американские санкции

В середине сентября 2022 г. США ввели санкции против всей российской электроники. В санкционный список попали «Аквариус», структуры Yadro, «Байкал электроникс», МЦСТ, НПЦ «Элвис» и др.

Это привело к тому, что компании теперь не смогут получить доступ не только к американским процессорным архитектурам, но и к зарубежным заводам. Санкции также чреваты сложностями с поставкой компонентов и оборудования.

В июне 2022 г. США ввели санкции против госкорпорации «Ростех». В SDN-списке отдельно упоминается ряд дочерних предприятий «Ростеха». В августе США внесли в санкционные списки и структуры «Сколково».