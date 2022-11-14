Власти форсируют создание многомиллиардного центра криптографии из-за геополитики

Минцифры из-за геополитических причин решило ускорить процесс создания Национального технологического центра по цифровой криптографии. Проект реализуется совместно с ФСБ. Затраты на его реализацию составят 11,5 млрд руб.

НТЦЦК — ускоренными темпами

Минцифры ускоряет работы по созданию Национального технологического центра по цифровой криптографии (НТЦЦК). Об этом рассказал замминистра цифрового развития Александр Шойтов. По его словам, изначально планировалось создать данный центр в 2024 г., но из-за геополитической ситуации сроки запуска НТЦЦК были перенесены на конец 2022 — начало 2023 гг.

НТЦЦК будет обеспечивать частно-государственное взаимодействие и развитие технологий криптографии. По словам Шойтова, заинтересованность в создании центра проявили компании «Код безопасности», «Инфотекс» и «Криптопро».

Создание НТЦЦК предусмотрено федеральным проектом «Информационная безопасность» национальной программы «Цифровая экономика». Куратором соответствующего мероприятия указана Федеральная служба безопасности (ФСБ). Расходы федерального бюджета на создание центра в 2021-2024 гг. составят 11,5 млрд руб.

Этапы создания НТЦЦК

В первую очередь, планируется создать научно-техническую базу НТЦЦК, включая лабораторию по научно-практическим направлениям перспективных исследований и внедрения механизмов криптографической защиты информации, и инфраструктуру для взаимодействия научного сообщества и разработчиков цифровых технологий с государственными регуляторами в области защиты информации. Также должны быть введены в эксплуатацию технические средства, предназначенные для моделирования информационных систем, макетирования безопасного исполнения цифровых технологий (в том числе с применением методов и средств криптографической защиты информации) и репозитория хранения криптографических примитивов.

Власти ускоряют процесс создания центра криптографии стоимостью 11,5 млрд рублей

Кроме того, запланировано проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, направленных на решение научно-практических задач внедрения методов современной криптографии в цифровых технологиях. Также должна быть обеспечена координация деятельности научного сообщества и разработчиков цифровых технологий в области защиты информации в целях обеспечения внедрения методов современной криптографии в цифровых технологиях.

Инфраструктура криптографической защиты персональных данных

Еще одним мероприятием запланировано создание всероссийской универсальной инфраструктуры криптографической защиты персональных данных граждан. Должна быть подготовлена концепция массового внедрения соответствующих технологий, включающая предложения по подготовке нормативных правовых актов, регламентирующих отношения по применению данной инфраструктуры.

Кроме того, должны быть подготовлены предложения по организации промышленного производства в России и внедрению в информационные системы сертифицированных технических средств, реализующих механизмы криптографической защиты информации, необходимых для функционирования всероссийской универсальной инфраструктуры индивидуальной криптографической защиты персональных данных граждан.