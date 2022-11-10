ВТБ и МФТИ создали решение для оптимизации процессов и готовы поделиться им с рынком

Технологическое решение для работы с бизнес- и технологическими процессами — оценки их эффективности и поиска путей оптимизации — представили российскому рынку ВТБ и МФТИ. По заявлению разработчиков, продукт не имеет аналогов в РФ и актуален для разных вертикальных рынков: начиная от финансов и заканчивая производством.



Задачи оптимизации присутствуют в разных индустриях — от ТЭК до транспорта, от металлургии до телекома, от логистики до авиастроения и т.д. До настоящего времени их решали с помощью разных технологий и, соответственно, набора разнообразных софтверных решений, как вендорских, так и построенных на open source. Однако, сейчас вендорские — созданные IBM, Gurobi и другими американскими компаниями — могут прекратить работу в РФ, open source имеют определенные ограничения. Становится актуальным российское решение, которые и создали совместными усилиями две ключевые национальных структуры — ведущий банк и известнейший вуз.

Что создали в объединенной лаборатории

Оптимизационное решение от ВТБ и МФТИ может быть применено в широком спектре задач. Изначально оптимизатор задумывали как нишевый инструмент, созданный для внутренних задач ВТБ — например, поиска наилучших стратегий на финансовых рынках и т.д. Инструмент разрабатывали в течении двух лет, его создание, как отметил Вадим Кулик, заместитель президента-председателя правления банка ВТБ, является частью стратегии банка на создание комплекса программных продуктов. Курс на такую стратегию был взят за несколько лет до введения масштабных санкций и был вызван, как подчеркнул г-н Кулик, экономическими причинами.

Оптимизационное решение от ВТБ и МФТИ может быть применено в широком спектре задач

На определенном этапе проектирования оптимизатора разработчики увидели, что инструмент может быть применен как на финансовом, так и на ряде других вертикальных рынках, позволяя выполнять оптимизацию для разных задач: формирования инвестиционных портфелей, планирования производства, ценообразования, управления доходами и т.д. «Продукт, созданный командой МФТИ и ВТБ, решает промышленные задачи оптимизации портфеля разных типов», — говорит Дмитрий Ливанов, ректор МФТИ, отмечая, что тестирование показало на большинстве задач превосходство решения над распространенными open source инструментами как по скорости вычислений, так и по точности решений.

Задачи оптимизации разнообразны с математической точки зрения, как и методы для их решения. Разработки МФТИ позволили искать решения большего круга задач, чем позволяли open source инструменты. Также «Оптимизатор» уже может выполнять поиск большинства решений — примерно 80% – в 3-5 раз быстрее, по сравнению с open source системами, прирост производительности зависит от особенностей решаемой задачи.

Что показало практическое применение на пилотных задачах

Банк ВТБ применил новый инструмент для оптимизации ряда собственных стратегий, и новый инструмент продемонстрировал высокую эффективность, а также способность работать под высокими нагрузками. Оптимизатор может найти свое применение везде, где требуется поиск оптимальных решений в условиях различных ограничений. «Любой бизнес-процесс можно представить в виде задачи для оптимизации», — говорит Сергей Безбогов, заместитель руководителя технологического блока банка ВТБ.

Банк ВТБ применил новый инструмент для оптимизации ряда собственных стратегий

«Возможности и потенциал оптимизатора не ограничены финансовым рынком и могут быть расширены под бизнес-задачи заказчиков», — подчеркивает г-н Кулик. Потенциально рынок решений для оптимизации, для которого актуален новый продукт, очень большой. Такие инструменты остро востребованы бизнесом в современных условиях, когда конкуренция ужесточается, что влияет на быстрый рост требований к эффективности. В качестве примера разработчики привели отрасль нефтепереработки, где экономическая эффективность нефтеперегонных заводов в результате грамотного применения инструментов оптимизации может быть повышена на 5% и более. С точки зрения бизнеса такое изменение параметров может вывести производство в лидеры по экономическим параметрам, а при отсутствии применения оптимизационных инструментов — создать критичные проблемы для окупаемости бизнеса.

Объем российского рынка оптимизационных решений достигает нескольких миллиардов рублей, по оценкам ВТБ. Если говорить о глобальном сегменте, то его емкость исчисляется сотнями миллионов долларов, отметили представители банка.

Оптимизатор позволяет не только качественно решать бизнес-задачи, но и обеспечивает технологический суверенитет, отмечает г-н Кулик, так как система построена на санкционно-защищенном стеке. Учитывая высокие риски отзыва лицензий на зарубежные решения, а также законодательные требования и рекомендации Минцифры по переходу на российское ПО к 2024 году, у компаний — особенно работающих в наукоемких отраслях – осталось не так много времени на перестройки инструментария.

Что дальше

Оптимизатор доступен на российском рынке. Внедрение оптимизатора на стороне заказчика, по предварительным оценкам, занимает от нескольких недель до одного-двух лет. В решении прикладных проблем многое зависит как от экспертизы в предметной отрасли, так и от постановки задач в математическом формате. Создатели — объединенная команда специалистов из ВТБ и МФТИ — готовы поставить софт и обеспечить поддержку как программному продукту, так и процессам постановки задач.

В настоящее время, как отметили разработчики, для финансового рынка решение существует практически в виде коробочного продукта, что существенно облегчает и упрощает его применение будущими заказчиками. Однако, для других рынков соответствующая экспертиза пока не создана в полных объемах, поэтому там оптимизатор на данный момент выглядит как набор современных инструментов, однако, отличающихся высокой эффективностью и, в отличие от open-source-приложений, располагающий техподдержкой. По мере распространения продукта в РФ, модификации оптимизатора для разных вертикалей будут становиться все более коробочными. Кроме того, разработчики продолжают развивать математическую начинку продукта.

В настоящее время, как отметили разработчики, для финансового рынка решение существует практически в виде коробочного продукта

Продвижению оптимизатора — и, соответственно, упрочению технологического суверенитета страны — послужит присоединение к создателям инструмента нового технологического партнера. Таким партнером должен стать один из крупнейших национальных интеграторов, обладающий широкой экспертизой как по деталям вертикальных рынков, так и по внедрению сложных наукоемких решений. В настоящее время создатели ведут переговоры с компаниями, но деталей пока не раскрывают. Известно лишь, что согласно имеющимся планам у команды ВТБ и МФТИ новый технологический партнер присоединится к проекту уже в начале следующего года.■