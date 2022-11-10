В России строят спецсайт для простых и скоростных госзакупок по 44-ФЗ

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко обратился к президенту России с инициативой по упрощению и ускорению закупок госведомствами. Владимир Путин поручил внести изменения в закон о закупках. Сейчас прорабатывается механизм закупки через «Госмаркет». Он позволит упростить и существенно сократить этот процесс.

Упрощение закупок

В России предлагают ввести механизм простых и быстрых закупок для ускорения внедрения ИТ-решений, разрабатываемых на платформе «Гостех». Предложение об этом содержится в письме вице-премьера Дмитрия Чернышенко Президенту России Владимиру Путину от 12 октября 2022 г. Документ согласован с председателем Правительства Михаилом Мишустиным. С ним ознакомился TAdviser.

«Прошу поручить Правительству России разработать законопроект, предусматривающий внесение изменений в ФЗ “О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд” в части возможного выбора готового ИТ-решения из каталога», — обращается к главе государства в своем письме Дмитрий Чернышенко.

По информации издания, после этого Владимир Путин поручил внести изменения в ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок…» (44-ФЗ). После этого по поручению состоялись совещания с представителями Минцифры, Минфина и Минэкономики.

Закупки через «Госмаркет»

В ФКУ «Гостех» сообщили изданию, что занимаются упрощением закупок по 44-ФЗ. Так, благодаря новому механизму госсектор будет закупать отечественные ИТ-решения через «Госмаркет». Запустить его планируют в скором времени.

Госведомства смогут закупать ИТ-решения гораздо быстрее

«Госмаркет» — это каталог цифровых продуктов платформы «Гостех». Он станет площадкой для приобретения госведомствами типовых ИТ-решений, которые необходимы для построения информационных систем.

Платить госведомства будут только за то, чем они пользуются. А приобретая типовые продукты, они смогут экономить время на их создание.

По словам директора ФКУ «Гостеха» Василия Слышкина, закупка по 44-ФЗ сейчас занимает полтора-два месяца. Закупка через «Госмаркет» сократит этот срок.

Для чего нужен «Гостех»

«Гостех» — это облачное платформенное решение для создания цифровых сервисов и информсистем для федеральных и региональных органов власти, а также бизнеса с единой средой разработки и маркетплейсом, с возможностью переиспользования компонента. Платформа также позволяет разработчикам продавать свое программное обеспечение госорганам без тендеров.

Помимо сокращения расходов и времени на создание госпорталов, благодаря «Гостеху» они станут более надежными и производительными, считают авторы проекта.

Создание и развитие платформы будет вестись с 2022 по 2024 г. в несколько этапов. В рамках первого этапа до конца 2022 г. должен завершиться эксперимент по созданию, переводу и развитию ГИС на платформе «Гостех». На второй этап, до 31 декабря 2023 г., придется запуск системы управления платформой «Гостех» и «Госмаркета». В период третьего этапа, который стартует с 2024 г., платформа «Гостех» начнет функционировать в полном объеме.