Российские производители электроники требуют ограничить ввоз в Россию иностранных ноутбуков, ПК и серверов

Пошлины на импортную технику

Отечественные производители электроники обсуждают с Правительством введение и повышение таможенных пошлин на ввоз зарубежной электронной продукции. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на протокол совещания Минэкономики, Минпромторга, Минцифры, ФТС с производителями электроники «Аквариусом» и Курским электроаппаратным заводом (КЭАЗ).

Производители электроники предложили ввести пошлину в размере 5% на ввоз ПК, ноутбуков и вычислительной техники. Сейчас эти продукты пошлиной не облагаются.

В Минпромторге подтвердили «Коммерсанту», что мера обсуждается. Там подчеркнули, что ввозные пошлины применяются и в других странах для поддержки внутренних производителей.

По данным издания, Минцифры поддержало эту меру, однако в Минэкономики идею не приняли. По словам федерального чиновника, сейчас повышение пошлин затронет большое количество российский потребителей, поэтому мера не оптимальна.

Эффект от пошлин

По словам источника «Коммерсанта», в Минцифры после февраля 2022 г. неоднократно обсуждалось увеличение таможенных пошлин на те группы товаров, которые производятся или собираются в России. Некоторые компании выступали и вовсе за запрет серых поставок электроники, аналоги которым выпускают российские производители.

На ввоз импортной электроники могут ввести пошлину

Например, «Аквариус» выпускает ПК, ноутбуки, планшеты, а также серверы и системы хранения данных (СХД). Вычислительную технику выпускает и Yadro. Компания планирует выйти на рынок потребительской электроники. Еще один российский производитель электроники — «Крафтвэй корпорэйшн ПЛС» и другие.

В «Аквариусе» подтвердили «Коммерсанту», что выступили с предложением ввести пошлины. Так как импорт иностранного оборудования без них означает, что точка прибыли «переносится за периметр России».

При этом введение пошлин это длительный процесс, уточняют источник издания. Однако если их введут в России, это приведет к сокращению ассортимента импортной электроники, рассказал исполнительный директор компании diHouse (входит в группу «Ланит») Андрей Тарасов. Он подчеркнул, что таможенные пошлины, накладываемые на импортную электронику, неизбежно приведут к росту цен. По его словам, такая мера применяется для того, чтобы побудить иностранные компании локализовать производство товаров в России. Но сейчас, когда столько игроков покинули отечественный рынок, «побуждать некого».

Субсидии производителям электроники

В начале октября 2022 г. CNews писал о том, что Правительство прорабатывает новый механизм поддержки российской электроники. Так, власти хотят субсидировать серийное производство российских ноутбуков, смартфонов и компьютеров. В 2023 г. на поддержку отрасли Минпромторг планирует выделить 210 млрд руб.

При этом субсидии смогут получить компании, ориентированные на потребительский сегмент рынка. Сейчас Правительство предоставляет субсидии производителям электроники на разработку компонентов или запуск производства.