Замами министра цифрового развития стали выходцы из PricewaterhouseCoopers и Accenture, ушедших из России

В Минцифры появилось двое новых заместителей министра: Евгений Филатов и Григорий Борисенко, являющиеся выходцами из Accenture и PricewaterhouseCoopers. Они заменят в министерстве Андрея Черненко и Николая Яцеленко.

Новые заместители министра цифрового развития

У министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева появились двое новых заместителей – Евгений Филатов и Григорий Борисенко.

Об этом сообщило издание Tadviser, утверждая, что распоряжение об их назначении подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Григорий Борисенко с 2008 г. работал в российском представительстве британской аудиторской компании PricewaterhouseCoopers (PWC), возглавлял направление по оказанию услуг в области анализа данных. В том числе под его руководством реализовывались проекты для Центробанка, РЖД, «Еврохима» и «Магнитогорского металлургического комбината».

Евгений Филатов работал в российском представительстве ирландской консалтинговой компании Accenture, отвечая за направление инфраструктурного бизнеса.

Замглавы Минцифры Григорий Борисенко

Весной 2022 г., после начала Россией специальной военной операции на Украине, PWC и Accenture покинули России.

Обе компании передали свой бизнес в России локальному бизнесу. В результате этого на месте PWC в России образовалась компания «Технологии доверия», на месте Accenture - «Аксеникс». Борисенко и Филатов, соответственно, некоторое время проработали в этих двух новых компаниях.

Кто ушел из Минцифры

По данным Tadviser, одновременно из Минцифры ушло двое других заместителей - Андрей Черненко и Николая Яцеленко. Черненко стал замминистра весной 2020 г. вскоре после назначения Максута Шадаева на министерский пост. С 2012 по 202о гг. Черненко уже работал в Минкомсвязи (прежнее название Минцифры).

Замглавы Минцифры Евгений Филатов

Андрей Черненко курировал на своем посту государственные информационные системы: ГЕОП (Государственная единая облачная платформа, «Гособлако»), МЭДО (Междведомственный электронный документооборот), ТАРМ (Типовое автоматизированное рабочее место чиновника), ЦХЭД (Центр хранения электроны документов) и НСУД (Национальная система управления данными).

Николай Яцеленко стал замминистра летом 2021 г. Яцеленко отвечал за реализацию двух федеральных проектов нацпрограммы «Цифровая экономика» - «Кадры для цифровой экономики» и «развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли. Ранее Яцеленко уже работал в Минкомсвязи – с 2012 по 2018 гг.

Представитель профильного вице-премьера Правительства Дмитрия Чернышенко подтвердила CNews информацию о кадровых перестановках в Минцифры. Представители министерства отказались от комментариев.

Сколько всего заместителей министра у Максута Шадаева

Таким образом, общее число заместителей Максута Шадаева осталось прежним, их в министерстве работает девять человек. Помимо двух новых заместителей это статс-секретарь Олег Пак, Максим Паршин (курирует федеральный проект «Цифровые технологии»), Бэлла Черкесова (курирует масс-медиа), Александр Шойтов (информационная безопасность), Дмитрий Ким (телекоммуникации), Андрей Заренин (отвечает за формирование спроса на микроэлектронику), Олег Качанов и Дмитрий Огуряев (два последних отвечают за электронное Правительство). Из заместителей министра, работавших в Минцифры до прихода Максута Шадаева, свое кресло сохранил только Олег Пак.