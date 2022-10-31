На портале mos.ru запущен спецпроект о правилах кибербезопасности в интернете

У граждан появилась возможность научиться безопасной работе в интернете. Для этого на mos.ru заработал спецпроект «Безопасность в интернете: как защитить себя и близких». На нем собрана самая полезная информация. После ее изучения, можно проверить знания с помощью теста.

Новый спецпроект

На mos.ru открылся спецпроект «Безопасность в интернете: как защитить себя и близких» , в котором можно узнать о правилах работы в сети. Эти знания позволят защитить различные данные, деньги и личную информацию.

«Сайты и приложения, социальные сети, интернет-магазины и электронная почта — привычная и важная часть современной жизни. Москва обеспечивает надежную защиту информации, которую пользователи указывают при получении городских цифровых услуг и сервисов. Но не менее важно, чтобы каждый пользователь знал базовые правила цифровой гигиены и неукоснительно следовал им при работе в Сети. Один ненадежный пароль или переход по фишинговой ссылке может стоить человеку ценных для него данных, а в некоторых случаях и денег. Новый спецпроект на mos.ru в доступной форме рассказывает, какими способами киберпреступники могут обмануть человека и как защитить себя и близких от кражи данных», — рассказали в пресс-службе Департамента информационных технологий города Москвы .

Основные блоки

Спецпроект состоит из четырех тематических блоков. Первый посвящен информации, которая интересует киберпреступников. Специалисты расскажут о более чем 10 типах данных, за которыми охотятся злоумышленники, и элементарных правилах цифровой гигиены.

На mos.ru открылся спецпроект «Безопасность в интернете: как защитить себя и близких», в котором можно узнать о правилах работы в сети

Проверить знания поможет интерактивный тест. Если участник ответит неправильно, ему посоветуют, как стоит поступить в заданной ситуации.

На странице спецпроекта можно найти чек-лист с пятью главными правилами цифровой безопасности. В нем указаны основные советы по созданию паролей, работе в браузере или с электронной почтой, онлайн-покупкам и использованию социальных сетей. Для каждого правила создана отдельная страница с подробным пояснением. Если пользователь захочет глубже изучить какую-то тему — например, узнать, как оставлять меньше цифровых следов в браузере или не попадаться на фишинговые рассылки, — он сможет перейти на нужную страницу и прочитать развернутые пояснения.

В заключительном разделе спецпроекта участникам расскажут о том, как Москва защищает данные пользователей городских информационных систем: какие меры безопасности предпринимаются в столичном центре обработки данных, где размещены городские информационные системы и как происходит обмен данными, необходимыми для предоставления госуслуг и сервисов.