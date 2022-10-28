Zoom начал отключать российские вузы, невзирая на оплаченную подписку

Некоторые российские вузы столкнулись с перекрытием доступа к оплаченным лицензиям Zoom. При этом власти давно рекомендовали образовательным учреждениям отказаться от зарубежных мессенджеров и ВКС-сервисов. Как отмечают эксперты, на российском рынке достаточно решений, способных их заменить.

Zoom отчислился

Американская компания Zoom перекрыла доступ к своим платным лицензиям некоторым российским вузам. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на собеседников на ВКС-рынке и источник в российском интеграторе.

Так, к одной из российских ВКС-компаний обратился неназванный крупный вуз после того, как ему отключили подписку на Zoom, оплаченную до ноября 2022 г.

С такой же проблемой столкнулись еще несколько вузов. Среди них — Российский государственный социальный университет и Оренбургский государственный медицинский университет, утверждает другой источник издания на российском ВКС-рынке.

Отказ от американского сервиса

Примечательно, что госкомпании перестали использовать в своей работе платную версию Zoom еще в 2021 г., подчеркнул Ренат Лашин, директор АРПП «Отечественный софт». В апреле 2021 г. американская корпорация запретила одному из российских дистрибуторов продавать свои лицензии для госсектора.

Российские вузы стали отключать от платных подписок Zoom

По словам представителя российского ВКС-сервиса TrueConf, крупный бизнес начал терять доверие к Zoom в 2021 г. и в 2022 г. его не осталось вовсе. Сегодня лицензии американского ВКС-сервиса популярны среди малого и среднего бизнеса, а также образовательных учреждений, пишут «Ведомости» со ссылкой на опрошенных экспертов.

В TrueConf считают, что в случае окончательного ухода Zoom из России образовательные учреждения и некоммерческие организации придут к российским сервисам. На отечественном рынке достаточно продуктов, способных его заменить. Например, IVA, TrueConf, Videomost, Webinar.ru, рассказал «Ведомостям» эксперт по системам ВКС и совместной работы Михаил Никифоров.

Иного мнения директор по развитию бизнеса компании Vinteo Борис Попов. Он рассказал CNews, что сейчас полноценного импортозамещения Zoom в России нет. Попов объясняет это тем, что американская компания предлагает отдельное технологическое решение, изначально используя некий микс технологий видеоконференцсвязи и веб-конференций.

«Чтобы создать прямой отечественный аналог такого сервиса, плюс с доступными ценами, нужно время и ресурсы», — отметил эксперт.

Миграция на российское

В образовательной среде, а также в госсекторе российские власти хотели заставить работников пользоваться только мессенджерами отечественной разработки еще летом 2021 г. Как сообщал CNews, в случае со школами это распространилось бы еще и на родителей, чтобы те могли состоять в родительских чатах.



В октябре 2022 г. Минпромторг разослало письмо главам российских промышленных предприятий с просьбой отказаться от использования иностранных мессенджеров. В письме речь в том числе шла о WhatsApp, Zoom, Skype и др.

Ранее схожую рекомендацию получили и образовательные учреждения. По информации Telegram-канала Baza, такую рекомендацию выпустили, в частности, власти Нижнего Новгорода в октябре 2022 г.