«Пришли мне в Самовар» — администрация Ставрополя перешла на российскую коммуникационную платформу

Администрация города Ставрополя начала замещать зарубежное коммуникационное ПО в 2022 г. В настоящее время с российской платформой CommuniGate Pro работают сотрудники самой администрации, ее территориальные и функциональные органы, а также все муниципальные общеобразовательные учреждения города. Почему было принято решение перейти с иностранного программного обеспечения на российское, как происходил ее выбор, как интегрировалась платформа и на какие моменты стоит обратить внимание при переходе на новое ПО, рассказывает Михаил Устьянцев, руководитель комитета ИТ администрации города Ставрополя.



Почему начался проект перехода на новое ПО и как проходил выбор платформы?

Решение для пересмотра системы коммуникаций в администрации Ставрополя возникло в рамках приказа Минцифры по переходу органов власти на отечественное ПО. Основной задачей была миграция корпоративной электронной почты с платформы Microsoft Exchange 2013.

Главными критериями при выборе коммуникационной платформы были: возможность миграции всех имеющихся почтовых сообщений, аутентификация пользователей из внешних хранилищ учетных записей, наличие web-клиента, способность платформы обслуживать несколько почтовых доменов с единого сервера, нахождение в Едином реестре российских программ и, конечно, совместимость с имеющимся СПО.

«Важным фактором при выборе CommuniGate Pro был наличие интуитивно понятного web-клиента, наличие файлового хранилища, а также возможность работы с разными системами аутентификации пользователей (Active Directory, FreeIPA). Главным преимуществом стала возможность мониторинга сервера в web-клиенте администратора», — говорит Михаил Сергеевич.

Как проходил процесс интеграции?

Платформа CommuniGate Pro была развернута на ОС Альт Сервер 10. Процесс перехода был постепенным, после установки платформы ее интегрировали с Active Directory и FreeIPA, затем прошел перенос писем и переход пользователей с почтовых клиентов (Outlook, Thunderbird, The Bat) в web-клиент Samoware. Полный переход занял 4 недели, большую часть которого заняла миграция данных пользователей со старой платформы. Конечно, в период развертывания системы возникали рабочие вопросы.

Администрация города Ставрополя начала замещать зарубежное коммуникационное ПО в 2022 г.

«CommuniGate Pro обладает хорошей документацией, большая часть вопросов разрешалась при обращении к ней. Но, тем не менее, возникали ситуации, которые были не описаны, например когда настраивали правила на основе текста в теле письма. Оказалось, что такой возможности не было по умолчанию, для включения этого правила необходимо было запустить сервер с определенным ключом, про который потом подсказала техподдержка. Так же хочу указать на то, что для автоматизации административных задач в CommuniGate Pro имеется библиотека для языка Python, которую мы активно используем», — подчеркивает Михаил Сергеевич.

Как была обеспечена безопасность данных?

«Безусловно одним из критериев выбора платформы был акцент на безопасности. Так, в администрации Ставрополя используют автоматические правила обработки почты, обработку писем на основании заголовков, использование блокирующих серверов DNS (RBL), а также строгие ограничения на адрес и имя пользователей», — отмечает Михаил Устьянцев.

Какими сервисами платформы пользуются сотрудники?

По словам Михаила Устьянцева, из функционала CommuniGate Pro больше всего используется электронная почта, приемные работают в совместных календарях и рабочих группах - чатах. Помимо этого, после интеграции CommuniGate Pro с Р7-Офис, пользователи получили возможность редактирования и совместной работы с текстовыми файлами и таблицами из веб-клиента Samoware. Еще из интересного – при отправке электронной почты, сотрудники администрации начали использовать новые фразиологизмы: «Пришли мне в Самовар» вместо «Пришли на Аутлук», и если контакты внешние — то приходится пояснять. В общем, отечественный колорит.

На данный момент с платформой работают сотрудники администрации города Ставрополя, ее территориальные и функциональные органы (много территориально распределенных учреждений в сумме около 1000 пользователей), а также все муниципальные общеобразовательные учреждения города (1 электронный почтовый ящик на 1 учреждение). Пока что это 1250 лицензий, в планах — увеличивать их количество.

Справка о компании:

CommuniGate Systems — российская группа IT-компаний, разрабатывающих программное обеспечение в области интегрированных коммуникаций.

Программные решения CommuniGate Systems включены в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных в соответствии с приказом Министерства Цифрового развития и Связи РФ (регистрационные номера 7112, 9553, 9554 и 6296) и соответствуют требованиям сертификации ФСТЭК.

CommuniGate Systems основана в 1991 году. На данный момент решения компании используют 150 миллионов пользователей в более чем 18 000 организациях по всему миру. Среди заказчиков в РФ — федеральные и региональные органы государственной власти, системообразующие предприятия, крупный, средний и малый бизнес, организации социальной и образовательной сфер.■