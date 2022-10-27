Создана стратегия развития российской мобильной ОС. Нужно урезать ввоз iPhone и раздавать отечественные смартфоны бесплатно

Стратегия развития национальной мобильной ОС предусматривает замещение на рынке части иностранных гаджетов российскими устройствами. Это возможно только при ограничении поставок смартфонов из-за рубежа. Для успешности проекта потребуется также раздавать устройства бесплатно.

Смартпереворот

Стратегия развития российской мобильной экосистемы предлагает заменить иностранные смартфоны и планшеты на Android и iOS российскими устройствами на ОС «Аврора». Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на презентацию «Верхнеуровневой стратегии развития национальной мобильной экосистемы на основе операционной системы "Аврора"».

Из документа следует, что на рынке должно появиться несколько российских линеек смартфонов и планшетов для бизнеса, госсектора и граждан. Устройства будут работать на ОС «Аврора» с предустановленными отечественными приложениями.

Имеющиеся в публичном доступе слайды презентации подписаны «Ростелекомом» и «Авророй». Представители «Ростелекома» и разработчиков «Авроры» отказались от ответа на вопрос CNews, принимали ли компании участие в разработке «Верхнеуровневой стратегии».

По данным «Коммерсанта», концепция развития экосистемы вокруг «Авроры» была разработана в августе 2022 г. и представлена Минпромторгу и Минцифры.

Сценарии проекта

В стратегии формирования экосистемы предусмотрены несколько вариантов развития событий. При самом негативном на рынке к 2030 г. появятся 1,5 млн устройств. При этом рынком сбыта станет госсектор (силовые структуры).

Россиян хотят пересадить на российские смартфоны

Есть и другой сценарий — 35 млн устройств к 2030 г. Большая часть из которых рассчитана на клиентский сегмент (24,5 млн шт.). Остальная часть будет разделена между госсектором (4,9 млн) и бизнесом (5,6 млн).

Самый лучший вариант предполагает выпуск 65,9 млн устройств. Но это возможно только при масштабной господдержке, отмечается в презентации. Она предполагает введение квот на ввоз иностранной техники из-за рубежа, включая запрет параллельного импорта, пакет ограничений для иностранного ПО, а также различные меры поддержки производителей российских мобильных устройств. Стоимость проекта в презентации не указана.

Раздача смартфонов

Стратегия предусматривает раздачу российских смартфонов социально уязвимым слоям населения в рамках нового проекта «Народный смартфон», пишет «Коммерсант». Без этой инициативы выйти на потребительский рынок будет нельзя, отмечается в презентации.

Спрос на российские устройства обеспечат пользователи кнопочных телефонов (их в России 14,6 млн) и владельцы иностранных смартфонов (их значительно больше — 95,3 млн), следует из документа.

Авторы презентации оценивают рынок устройств для российской мобильной экосистемы в 138 млн гаджетов. Из них 80% приходится на долю обычных пользователей, 17% — на бизнес и около 3% — на госсектор.

В перспективе разработчики обещают масштабировать экосистему на страны БРИКС (Индия, КНР, ЮАР, Бразилия), а затем выйти на рынки Турции, Алжира и др.

Участники проекта

Оператором российской мобильной экосистемы планирует стать «Ростелеком». Среди возможных производителей устройств — «Аквариус», «Марвел-дистрибуция» и др. Дистрибуторами могут стать, согласно презентации, операторы связи, банки, «Почта России» и пр. Разработчиками ПО выступят «Ростелеком», «Яндекс», Сбербанк и пр.

Вендоры готовы выпускать необходимое количество устройств, рассказали изданию в Минпромторге. В «Аквариусе» и «Марвел-дистрибуции» положительно отнеслись к проекту.

При этом неофициальные источники «Коммерсанта» на рынке и в Правительстве сомневаются в проекте. Минпромторг, к примеру, настаивает на решительных мерах при создании российской мобильной экосистемы — ограничении импорта смартфонов. В Минцифры считают такие жесткие меры обоснованными только в отношении госсектора.

Представители Минцифры также сообщили изданию, что видят сложности при реализации проекта из-за «серьезных бюджетных ограничений».

Для того, чтобы пользователи отдавали приоритет российским устройствам необходимы изменения в законодательстве, рассказал изданию топ-менеджер одного из производителей электроники. По его мнению, произвести 65 млн гаджетов к 2030 г. можно только если мощности отечественных производителей будут увеличены. Сейчас они способны производить 1 млн устройств в год. Другой источник «Коммерсанта» считает эти планы слишком амбициозными. Ограничение импорта приведет к заполнению рынка серыми устройствами.

Уход российского бренда

Накануне, стало известно, что российский бренд смартфонов и классических сотовых телефонов Inoi стала эстонским. Об этом писал «Коммерсант» со ссылкой на близкие к компании источники.

Это редкий случай, когда из России уходит российский же бренд. Причины ухода неизвестны. Все упоминания о России исчезли с сайта компании, а продукция Inoi пропала из ассортимента многих российских сетей.

При этом бренд и не был очень популярным на отечественном рынке. Как пишет издание, доля этого бренда в сегменте смартфонов не превышает 1%, а в сегменте обычных сотовых телефонов находится на уровне 5,9%.