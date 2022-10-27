Принудительная цифровизация. Японцев, отказавшихся от электронных паспортов, лишат медстраховки

Нет чипа – нет страховки

Власти Японии вынудят население перейти на электронное удостоверение личности под угрозой утраты медицинской страховки.

Как сообщает The Register, начиная с осени 2024 г., в Стране восходящего солнца перестанут принимать страховые полисы на бумажном носителе, не имеющие фотографии владельца. В качестве официального документа, подтверждающего право на государственную медицинскую помощь, будет использоваться исключительно карта системы «Мой номер».

В Японии с 2015 г. действует общенациональная система «Мой номер» (My number), в рамках которой граждане и резиденты получают специальную электронную идентификационную карту. Помимо основных данных о владельце и фотографии, карта содержит микрочип, который хранит 12-значный цифровой код, служащий для идентификации личности.

Электронное удостоверение личности, подобно банковской карте, защищено PIN-кодом, который владелец указывает при получении различных государственных услуг в электронном виде. С помощью документа, в частности, можно открыть банковский счет, получить информацию о медицинском страховании, пенсионном обеспечении.

Японский актер Масато Сакаи (Masato Sakai) рекламирует карту системы «Мой номер»

Одним из японских чиновников, продвигающих повсеместный переход на электронное удостоверение личности, является министр цифрового развития Таро Коно (Taro Kono). В среду, 26 октября 2022 г., он опубликовал в Twitter ссылку на список наиболее распространенных вопросов относительно карты и ответы на них (FAQ).

Затронуты преимущественно темы безопасности использования электронного удостоверения. В представлении министра потенциальных обладателей документа более всего волнует, возможна ли утечка персональных данных, связанных с картой; существует ли угроза того, что при утере карты ею смогут воспользоваться третьи лица в собственных корыстных интересах. Чиновник уверяет, что при разумном использовании документа какие-либо риски возникновения неприятностей отсутствуют.

Японский консерватизм непоколебим

Несмотря на старания Коно и его сподвижников, японцы не слишком-то и хотят переходить на электронное удостоверение личности. Петиция в поддержку сохранения текущей системы с бумажными полисами после 2024 г. в кратчайшие сроки собрала 100 тыс. подписей. Многие жители Японии боятся стать жертвами мошенников или того, что их персональные данные окажутся в чужих руках.

Однако, как отмечает The Register, определенную роль здесь играет и культурный компонент. Японское общество крайне неохотно принимает инновации и отказывается от старых и проверенных временем технологий.

Ранее CNews писал о том, что муниципальные структуры японской столицы лишь в октябре 2021 г. взялись за искоренение практики использования гибких магнитных дисков и перевод взаимодействия с гражданами и организациями в онлайн. Причем госслужащие не выражали восторга по поводу грядущих перемен – дискеты для них стали удобным, а главное, привычным инструментом документооборота.

Трудновыполнимая задача

Цель, поставленная властями Японии, заключается в том, чтобы обеспечить подавляющее большинство граждан и резидентов страны картами системы «Мой номер» к марту 2023 г. Однако 14 октября 2022 г. министр внутренних дел и коммуникаций Терада Минору (Terada Minoru) заявил, что общее число поданных заявок на оформление электронного удостоверения личности достигло 70,79 млн, а всего выдано 62,53 млн документов.

Учитывая численность населения Японии, которая составляет 125 млн человек, планы японских властей выглядят по меньшей мере амбициозными.

Подводные камни

Более того, саму процедуру получения карты нельзя назвать простой и быстрой. Первоначально заявление на ее оформление японцы были вынуждены подавать по почте, и лишь в 2022 г., после множества жалоб от населения, появилась возможность подачи заявки через интернет. Однако выдается карта по-прежнему лично в руки получателю, при этом ему необходимо иметь на руках целый ворох подтверждающих личность документов.

С получением карты трудности не прекращаются. В случае утраты PIN-кода владелец документа лишается возможности пользоваться цифровыми сервисами, требующими его ввода. Восстановление же документа занимает до двух месяцев. Кроме того, разобраться с веб-сайтами, предоставляющими услуги по электронному удостоверению личности, под силу далеко не каждому, отмечает The Register.

Японские СМИ рассказывают о длинных очередях на получение карты. Так, Yahoo Japan писал о женщине, которая прождала пять часов, чтобы забрать уже готовый документ.

Как выяснилось позже, выстроившиеся в очередь люди перепутали дату завершения акции, по условиям которой можно было получить бонусные баллы на сумму эквивалентную $136.

Баллы можно было потратить на покупку любых товаров с использованием ряда платежных сервисов, например, PayPal. С помощью этой акции власти Японии планировали заинтересовать население в переходе на электронное удостоверение личности.