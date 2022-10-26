Власти потратят 2,6 млрд руб. на ИТ-учет налогов, которые навязывают россиянам

ФНС на 2,6 млрд руб. закупает ИТ-оборудование и ПО для создания ИТ-инфраструктуры косвенных налогов (НДС, пошлин и сборов). Только за два месяца будущий исполнитель получит 2,3 млрд руб.

Миллиарды на оборудование

Как выяснил CNews, Федеральная налоговая служба (ФНС) выделила 2,6 млрд руб. на закупку ПО и ИТ-оборудования для создание программно-аппаратного комплекса для ИТ-инфраструктуры косвенных налогов.

Соответствующий тендер был опубликован 12 октября 2022 г. в формате электронного аукциона. Заявки на него принимаются до 28 октября, итоги будут подведены 31 октября. Заказчиком выступил ФКУ «Налог-сервис» ФНС.

Работы должны быть завершены в два этапа. За первый этап, срок которого обозначен 20 декабря 2022 г., будущий исполнитель может получить 2,3 млрд руб. (т. е. всего за два месяца работ). Второй этап должен быть завершен не позднее 3 марта 2023 г., за него исполнитель получит остальные 232,7 тыс. руб.

Косвенный налог на товары (услуги) их производитель платит не напрямую, а закладывает в цену продукта. К косвенным налогам относятся акцизы, НДС, таможенные сборы. Фактически такие налоги выплачиваются за счет средств потребителя.

Что требуется ФНС

Согласно техзаданию, ФНС должны быть поставлены системы хранения данных (СХД), платформа виртуализации, комплекты сетевого оборудования, ОС, ПО антивирусной защиты, система управления базами данных (СУБД) и пр. Конкретные производители «железа» и ПО в ТЗ тендера не прописаны, но указаны технические требования к ним.

ФНС на 2,6 миллиарда руб. закупит оборудование и ПО

Например, ОС рассматривается только на ядре Linux, СУБД должна поддерживать ОС Astra Linux, Alt Linux, РОСА, CentOS, Ubuntu и Microsoft Windows. ПО анализа защищенности должно анализировать Windows, Cisco IOS, Huawei VRP, Oracle E-Business Suite, Cisco ASA и пр.

Оборудование и ПО закупаются для центра обработки данных (ЦОД) ФНС в Нижегородской области.

Крупнейшие тендеры ФНС

ФКУ «Налог-сервис» ФНС входит в топ-5 заказчиков по количеству лотов за первое полугодие 2022 г., следует из отчета электронной торговой площадки «ТЭК-торг».

В апреле 2022 г. ФНС разместила тендер на поставку ИТ-оборудования, ПО и работ для модернизации нескольких ЦОДов, включая вышеупомянутый дата-центр в Нижегородской области. Начальную максимальную цену контракта заказчик установил в районе 5,9 млрд руб.

Еще на 2,2 млрд руб. «Налог-сервис» разместил тендер в конце мая. В его рамках также должны быть поставлены оборудование, ПО и работы для модернизации ЦОДов ФНС в части систем обеспечения информационной безопасности.