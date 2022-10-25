ГИС ФМС будет делиться данными о невыездных россиянах с МВД Белоруссии

МВД заказало доработку системы миграционного учета почти за миллиард рублей. После доработки в систему будут поступать данные о постановке граждан на воинский учет. Также через нее будут отправляться данные о запрете на выезд российских граждан за пределы нашей страны в МВД Белоруссии. Система с новыми опциями должна заработать с конца ноября 2023 г.

Доработка ГИС миграции

Как выяснил CNews, в Федеральную миграционную службу (ФМС) будет в автоматическом режиме поступать информация о постановке на воинский учет, в частности, о прохождении военной службы и об окончании службы по призыву.

Для этих и иных целей МВД объявило тендер на доработку государственной информационной системы миграционного учета (ГИСМУ). На это из бюджета выделено 914,6 млн руб. После доработки системы сведения о прохождении военной службы ФМС будет получать от Минобороны.

Система дорабатывается в «соответствии с изменениями законодательства в сфере миграции», отмечается на портале госзакупок. CNews ожидает ответа от МВД — какие нормативно-правовые акты регулируют предоставления сведений в ФМС о прохождении военной службы.

ГИСМУ обеспечивает хранение и обработку информации о физических лицах, находившихся, находящихся и планирующих находиться на территории России, включая российских и иностранных граждан и лиц без гражданства.

Система миграционного учета будет основательно доработана

Тендер на доработку системы был опубликован 21 октября 2022 г. в формате открытого конкурса. Заявки на него принимаются до 7 ноября. Итоги конкурса будут подведены 10 ноября. Заказчиком выступило Научно-производственное объединение «Специальная техника и связь» МВД. Система должна быть доработана до 30 ноября 2023 г.

Данные для МВД Белоруссии

В ходе проекта также планируется обеспечить взаимодействие ГИСМУ с паспортно-визовым сервисом МВД, возможность получения и отправки ответов с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), получения сведений из единой госинформсистемы социального обеспечения и т. д.

Предусмотрена новая возможность выгрузки из системы данных о российских гражданах, в отношении которых действуют ограничения на выезд с территории России, для последующей передачи этих сведений в МВД Белоруссии.

В описании объекта закупки указываются нормативно-правовые акты, согласно которым вносятся изменения в ГИСМУ. Например, вышеупомянутую доработку системы регулирует соглашение между правительствами России и Белоруссии о взаимном признании виз и по иным вопросам, связанным с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на территории государств-участников Договора о создании Союзного государства от 19 июня 2020 г.

В тендерных документах десятки страниц, посвященных основаниям для изменений в ГИСМУ. Самые свежие нормативно-правовые акты датированы 1 марта 2022 г. Исходя из этого можно предположить, что изменения в миграционном законодательстве не связаны со специальной военной операцией России на Украине.

Взаимодействие с Минцифры

Помимо прочего, в ГИСМУ после доработки должны выгружаться/загружаться данные в/из пограничной службы ФСБ посредством системы «Мир» (ГИС миграционного учета, а также изготовления, оформления и контроля обращения документов, удостоверяющих личность).

Виды выгружаемых сведений определены неким соглашением между МВД, ФСБ и Минцифры, отмечается в документе. CNews ждет пояснений от МВД и Минцифры по этому вопросу.