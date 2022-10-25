Осталась неделя до главного ИТ-события года. Успейте зарегистрироваться

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Глава Минцифры России Максут Шадаев, ИТ-руководители российских регионов, государственных ведомств, госкомпаний, банков расскажут на CNews FORUM 2022 о своем видении тенденций развития информационных технологий. Глава Минцифры на CNews FORUM ответит на вопросы участников мероприятия.



Крупнейшая независимая площадка для встречи ИТ-руководителей и специалистов бизнеса и госструктур CNews FORUM 1 ноября 2022 г. откроется в пятнадцатый раз.

В этом году участие в дискуссиях CNews FORUM 2022 примут более 1500 чиновников, ИТ-директоров российских предприятий, государственных ведомств и представителей ведущих ИКТ-компаний страны (список). Несколько десятков из них (список) выступят с докладами.



Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев примет участие в CNews FORUM 2022.



В рамках мероприятия министр ответит на вопросы участников CNews FORUM.

Максут Шадаев , министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России, ответит на вопросы участников CNews FORUM 2022

Зарегистрироваться на CNews FORUM 2022 можно уже сейчас.

Евгений Чаркин, директор по информационным технологиям РЖД

Мероприятие будет состоять из пленарного заседания с участием экспертов мирового уровня, ключевых представителей российского бизнеса и госсектора.



Присутствующие на заседании смогут принять участие в прямом электронном голосовании, ставящем целью определить наиболее перспективные технологии, которые в ближайшие годы будут формировать развитие информатизации бизнеса и государства в России.



После пленарного заседания начнутся шесть тематических секций: «ИТ в госсекторе», «Банки», «Безопасность», «Розница», «Облачные технологии» и Low-code.



На сессионных заседаниях будет представлена информация о наиболее перспективных ИТ-решениях, а также об инновационных проектах, реализуемых в соответствующих отраслях.

Артем Натрусов, вице-президент по информационным технологиям, «Евраз»

Участники мероприятия смогут обсудить, насколько востребованными будут на рынке представленные продукты и услуги, а также выявят факторы, тормозящие продвижение тех или иных технологий в российских реалиях.

В 2019 г. CNews FORUM собрал рекордное число гостей — около 1600 человек. На форуме прозвучало более 120 экспертных докладов. В сессионной части было проведено семь тематических отраслевых секций. На выставке в рамках форума было развернуто более 40 стендов инновационных российских и зарубежных ИТ-компаний. Мероприятие привлекло спонсорскую поддержку более 30 структур. Его информационными партнерами выступили более 40 организаций.

В 2021 г. CNews FORUM успешно прошел в четырнадцатый раз. В силу известных ограничительных факторов организаторами был снова использован смешанный формат проведения мероприятия — значительная часть форума прошла в онлайн-режиме.

CNews FORUM 2021 собрал свыше 1000 участников. Было заслушано порядка 90 экспертных докладов. В сессионной части было проведено шесть тематических отраслевых секций: «ИТ в госсекторе», «ИТ в банках», «Облачные технологии», «Информационная безопасность», «ИТ в торговле» и «Цифровая трансформация».

Взгляд CNews на состояние ИТ-отрасли

В пленарной части CNews FORUM 2021 выступили глава Минцифры Максут Шадаев, его заместитель Максим Паршин, замглавы Минпромторга Василий Шпак, директор по ИТ в РЖД Евгений Чаркин, замгендиректора по операционной эффективности и цифровому развитию «Первой грузовой компании» Алексей Агапкин, вице-президент по ИТ «Евразхолдинга» Артем Натрусов, гендиректор «Скалы-Р» Виктор Урусов, директор по работе с ключевыми заказчиками Yadro Сергей Касаев и многие другие.

В разные годы на CNews FORUM делали доклады старший вице-президент, руководитель блока «Технологии» Сбербанка Никита Волков; заместитель министра связи и массовых коммуникаций Алексей Козырев; заместитель министра экономического развития России Савва Шипов; заместитель председателя правления Пенсионного фонда России Алексей Иванов; заместитель министра связи и массовых коммуникаций Михаил Евраев; председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков; руководитель Аналитического центра при Правительстве России Владислав Онищенко; директор по ИТ РЖД Евгений Чаркин; директор по ИТ СО ЕЭС Глеб Лигачев; вице-президент по информационным технологиям «ЕвразХолдинг» Артем Натрусов; вице-президент по ИТ СПАО «Ингосстрах» Алексей Клепиков; руководитель блока «Информационные технологии» Альфа-Банка Александр Сахаров; руководитель дирекции ИТ Райффайзенбанка Андрей Попов; заместителя председателя правления, банк Уралсиб Максим Белоусов; ; начальник управления ИТ Сургутнефтегаза Ринат Гимранов; министр Правительства Москвы, руководитель ДИТ Москвы Артем Ермолаев; заместитель министра экономического развития Олег Фомичев.

В ходе церемонии CNews AWARDS, состоявшейся на CNews FORUM 2021, были награждены выдающиеся российские ИТ-проекты и компании.

Чтобы принять участие в CNews FORUM 2022, заполните, пожалуйста, анкету.

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