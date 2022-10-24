CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес ИТ в госсекторе Импортонезависимость Поддержка ИТ-отрасли Техника
|

Власти выдадут 1 млрд руб. разработчикам российских микросхем, телеком-оборудования и электроники

Правительство в 2022-2023 гг. выделит 1 млрд руб. на помощь малым и средним центрам разработки отечественной электроники. Средства будут предоставлены на разработку ЭКБ, систем вычислительной техники, телекоммуникационного оборудования, а также медицинской техники и автомобильной электроники.

Миллиард на электронику

Власти выделят 1 млрд руб. на поддержку российских малых и средних дизайн-центров электроники в 2022-2023 гг. Это следует из постановления Правительства № 1827 от 13 октября 2022 г., подписанного премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Центры смогут получить от 10 млн руб. до 50 млн руб. в виде субсидий. На комплексные проекты одному дизайн-центру может быть выделено до 100 млн руб.

Субсидии предоставляются на разработку электронной компонентой базы, комплексов и систем вычислительной техники, телекоммуникационного оборудования, а также медицинской техники и автомобильной электроники. Власти также профинансируют вывод готовой продукции на рынки.

Оператором субсидий станет фонд «Сколково». Поддержка предоставляется в рамках госпрограммы «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности».

Кто получит субсидии

Для того, чтобы претендовать на получение поддержки, компания не должна иметь задолженности по налогам, страховым взносам и пр. Она не должна являться иностранным юрлицом, а также российским юрлицом, в уставном капитале которого доля участия иностранных лиц превышает 50%.

electro600.jpg
Малые дизайн-центры получат миллиард до конца 2023 г.

Организация должна являться субъектом малого и среднего предпринимательства (численность работников не менее трех человек и не превышает 100 человек). Также компания должна соответствовать одному из условий: либо ее объем выручки за предшествующий год составляет не менее 1 млн руб., либо объем привлеченных организацией-заявителем инвестиций за тот же период составляет не менее 500 тыс. руб., следует из постановления.

На что предоставляются средства

Компания может потратить субсидию на зарплаты работникам, на оплату материалов, макетов и стендов, электронной компонентной базы, необходимой для изготовления опытных образцов продукции. Также организация вправе тратить выделенные средства на доступ к вычислительному оборудованию.

Помимо этого, предусмотрены и затраты на продвижение продукции, разработанной в рамках просубсидированного проекта.

Поддержка электроники

В последние месяцы Правительство активно запускает новые проекты по поддержке электронной и радиоэлектронной промышленности. Например, в сентябре 2022 г. власти запустили программу поддержки развития промышленных технопарков, специализирующихся на выпуске электроники. В 2023–2025 гг. на эти цели направят 7,2 млрд руб. Конкретные технопарки смогут рассчитывать на субсидии в размере до 300 млн руб. ежегодно.

В начале октября CNews писал о планах Правительства предоставлять субсидии российским производителям электроники для серийного выпуска ноутбуков, смартфонов, компьютеров и планшетов.

По информации источника «Коммерсанта», субсидии будут предоставляться именно тем компаниям, которые ориентированы на потребительский сегмент рынка.

Кристина Холупова

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Атаковавшему «Аэрофлот» хакеру не вернули миллионы, изъятые из-за копеечных «шалостей» коллеги

Всех российских получателей госденег на инновации учтут в едином реестре. Зачем это нужно

Госпоставщик российских серверов для транспортной отрасли обрушил цену контракта в три раза

ИТ-интегратор с боем заставил власти заплатить ему 630 млн руб. за платформу для малого бизнеса

Путин дал старт продаже в России рецептурных лекарств через интернет

Американские инвесторы продадут акции «Яндекса», невзирая на санкции

MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Какие бывают электромобили: от кабриолета до погрузчика

50 горячих клавиш в редакторе таблиц «Р7-Офис» для экономии времени

Обзор Digma DM-MONB2705: недорогой монитор для работы и развлечений

Показать еще

Наука

Датацентр в каждом: капли жидкости в нашем теле действуют как клеточные компьютеры

Астрономы обнаружили две суперземли — они вращаются вокруг соседней звезды

Новая математическая формула способна изменить здравоохранение, энергетику и пищепром всего мира
Показать еще
CNEWS TV
CNews FORUM Кейсы: Как Россия укрепляет свой цифровой потенциал?
Visary BI – импортонезависимая система продвинутой аналитики
Древние медленные накопители живее всех живых. Их скупают сотнями...
Разработчик «на коленке» создал полноценную Windows
KAZAN DIGITAL WEEK 21-24 сентября KAZAN DIGITAL WEEK 21-24 сентября