Всех российских получателей госденег на инновации учтут в едином реестре. Зачем это нужно

Минэкономики сформирует реестр получателей господдержки в области инноваций. Предполагается, что это упростит процесс предоставления документов по новым проектам для ИТ-компаний. Постановление об этом подписал председатель Правительства.



Борьба с бюрократией

В России заведут единый реестр получателей государственной поддержки для инновационной деятельности. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на официальном сайте Правительства. Постановление было подготовлено в ходе реализации новых норм федерального закона «О науке и государственной научно-технической политике», который был принят в июне 2022 г.

Реестр создается для того, чтобы упростить для компаний процесс подачи документов – обеспечить «бесшовную интеграцию мер поддержки технологического предпринимательства». В реестр будут загружены сведения об организациях; ими смогут обмениваться информационные системы ведомств и институтов развития. Это означает, что компаниям, которые уже когда-то получали от государства помощь, не потребуется дублировать документы, если они хотят подать заявку на новые проекты.

Также реестр поможет сделать сферу прорывных технологий прозрачнее: госорганам будет проще оценивать долю инновационных компаний и технологических стартапов на российском рынке и эффект, который оказала господдержка. Легче будет также получать от предпринимателей обратную связь.

Минэкономразвития создаст «инновационный» реестр из получателей господдержки

Оператором реестра назначено Министерство экономического развития. В постановлении отмечается, что все госинституты и фонды, которые оказывают господдержку, должны в течение месяца направить регулятору на согласование планы по цифровизации процессов представления сведений в Единый реестр конечных получателей господдержки. Министерству предписывается до 30 ноября 2022 г. утвердить порядок составления этих планов.

Известно также, что сведения в реестр о компаниях впоследствии будут отправлять «федеральные органы исполнительной власти в соответствии с их компетенцией» по запросу Минэкономики.

Что будет содержаться в реестре

В постановлении оговаривается, какие именно сведения попадут в реестр. Во-первых, это информация о конечном получателе государственной поддержки: ИНН, организационно-правовая форма юрлица, дата регистрации, место нахождения и адрес, описание деятельности, статус конечного получателя денег и общая выручка компании-инноватора за отчетный период.

Также в реестре будет указана категория субъекта предпринимательства в соответствии с федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ», основной код общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД), среднесписочная численность работников и наличие статуса резидента особой экономической зоны. Укажут в реестре и информацию о том, относится ли компания к системообразующим предприятиям, какой режим налогообложения использует и вовремя ли платит налоги, сборы, страховые взносы и штрафы. Появится в документе также данные о патентах на результаты интеллектуальной деятельности, если они зарегистрированы или заявка только подана.

Во-вторых, в реестр внесут сведения о субъекте, который предоставляет господдержку, а также укажут программу поддержки, размер бюджетных средств и информацию о нефинансовых формах госпомощи. В-третьих, отдельная статья реестра будет посвящена инновационным проектам, которые реализует компания – здесь окажутся описания продуктов, сфера их применения и ключевая технология.

Когда нужно будет отправлять сведения

В документе указано, что организации представляют в уполномоченный орган сведения в течение 10 рабочих дней месяца, следующего за кварталом, в котором были приняты какие-либо решения, например по результатам рассмотрения заявки на получение господдержки, заключения соглашения, изменения его условий или прекращения господдержки.

В случае представления неполных или недостоверных сведений уполномоченный орган в течение трех дней принимает решение о невозможности включить их в реестр. Компания устраняет замечания и направляет исправленные сведения повторно в течение пяти рабочих дней со дня получения замечаний.

Актуальность и достоверность данных обеспечивают «поставщики» – в постановлении имеются в виду организации, а также федеральные органы исполнительной власти, исполнительные органы субъектов России и органы местного самоуправления, имеющие в распоряжении сведения информационных ресурсов.

О какой поддержке инноваторов идет речь

В России действуют различные программы поддержки инноваторской деятельности отечественных компаний. В сентябре 2021 г. Минэкономики вместе с Фондом содействия инновациям также открыл прием заявок на конкурс «Внедрение – искусственный интеллект». Грант до 50 млн руб. предоставляется для реализации технологического проекта в области ИИ.



В августе 2022 г. CNews писал о том, что ИТ-компании с конца апреля 2022 г. ждут гранты от государства; из 610 заявок ни одну так и не рассмотрели. Речь идет о грантовой поддержке на сумму от 20 до 500 млн руб, заявки на которую Российский фонд развития информационных технологий принимает от компаний, планирующих разработку, доработку и вывод на рынок отечественных цифровых решений. Организациям также пообещали компенсировать до 80% затрат на инновации.



Интерес к господдержке со стороны компаний растет, в то время как российские венчурные фонды все меньше вкладываются в отечественные ИТ-стартапы. Так, в 2021 г. средний объем инвестиций в проект составлял 300-500 млн руб., а в 2022 г. опустился до 20-30 млн руб.