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Путин дал старт продаже в России рецептурных лекарств через интернет

Президент России Владимир Путин разрешил онлайн-продажу рецептурных препаратов. Теперь приобрести онлайн можно практически все медикаменты, но не везде. Для покупки нужны будут электронные рецепты, выписывать которые умеют только в трех регионах страны.

Лекарства уходят в онлайн

Президент России Владимир Путин подписал закон об эксперименте по продаже рецептурных лекарств через интернет. Документ опубликован на портале правовой информации.

Благодаря новому закону, в стране с 1 марта 2023 г. до 1 марта 2026 г. начнется дистанционная продажа рецептурных препаратов в пилотных регионах: Москве, Московской и Белгородской областях.

Как ранее отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, такой шаг должен облегчить жизнь одиноких маломобильных граждан. Он также добавил, что важно не допустить распространение контрафакта через онлайн-аптеки.

Через полгода думские комитеты по охране здоровья, по экономической политике и по труду, социальной политике и делам ветеранов должны проанализировать реализацию эксперимента и определиться с вопросом о дальнейшем его расширении, заявил Володин.

Что продавать дистанционно не будут

В законе есть критерии препаратов, которые не будут реализовывать дистанционно. Как отмечал CNews ранее, Минздрав должен утвердить перечень доступных для дистанционной торговли лекарств.

Сейчас из закона ясно, что онлайн нельзя будет купить лекарства, содержащие наркотические и психотропные вещества и их прекурсоры, сильнодействующие вещества, радиофармацевтические лекарственные препараты. Также невозможно заказать доставку на дом иммунобиологических лекарственных препаратов, режим хранения которых ниже 15 градусов Цельсия, и с содержанием спирта свыше 25%. В офлайне останутся также лекарственные препараты, изготовленные аптечными организациями.

При доставке медикаментов, личность пациента либо его представителя будут проверять на соответствие данным, указанным в рецепте. При этом рецепт может быть оформлен в электронном виде.

Власти полагают и надеются, что эксперимент поддержат представители малого бизнеса, которые имеют лицензию на фармацевтическую деятельность и разрешение на осуществление розничной торговли безрецептурными лекарственными препаратами дистанционным способом.

Долгий путь к онлайн-торговле

Напомним, впервые обсуждать онлайн-продажи лекарств в России начали в 2017 г. Тогда действующий на тот момент премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что онлайн лучше продавать те лекарства, которые в офлайн-аптеках отпускаются без рецепта. Законопроект разработали, но дальше второго чтения он не продвинулся.

Пандемия коронавируса придала идее новый импульс в 2020 г. Закон, разрешающий продажу безрецептурных лекарств приняли на всех уровнях. С тех пор аптеки могут продавать такие препараты как через интернет-сайт, так и через мобильное приложение.

Экспертное сообщество положительно оценило такой закон, отметив, что в дальнейшем обязательная индивидуальная маркировка лекарств и система электронных рецептов позволит лучше контролировать оборот лекарств в интернете, чем это наблюдалось офлайн.

В декабре 2020 г. Минздравдаже предложил допустить к процессу агрегаторы и маркетплейсы и выдавать разрешения для онлайн-торговли лекарствами небольшим аптечным сетям (менее чем с десятью торговыми точками).

Тогда же, в 2020 г. начали разрабатывать закон о дистанционной продаже рецептурных препаратов. Летом 2022 г. появилась информация, что экспериментальными регионами станут Москва, Московская и Белгородская области. На их территориях уже функционируют системы контроля и обращения электронных лекарственных рецептов.

Юлия Божко

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