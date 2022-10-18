МВД разорвало многомиллионный контракт на поставку российского «железа». На нем нашли метки «Made in Taiwan»

МВД разорвало контракт на поставку российских программно-аппаратных комплексов. В ходе приемки министерство обнаружило на устройствах маркировку «Made in Taiwan». Поставщик считает, что МВД требовало поставить товар, который не готово было принять.

Сделано на Тайване

Как выяснил CNews, ИТ-компания в рамках гособоронзаказа пыталась поставить МВД российское оборудование, произведенное на Тайване. Однако министерство отказалось его принимать и разорвало контракт в одностороннем порядке.

В рамках контракта, заключенного с МВД 3 февраля 2022 г., компания «Астрал-М» должна была передать министерству 1015 программно-аппаратных комплексов (ПАК) защиты информации на общую сумму 275,2 млн руб., следует из информации, опубликованной на портале госзакупок.

Из общего объема товара на технику российского производства пришлось чуть больше трети ПАКов (284 шт.). На остальных устройствах в ходе приемки товара МВД обнаружило маркировку «Made in Taiwan».

На момент публикации материала ни МВД, ни «Астрал-М» не смогли прокомментировать расторжение контракта.

Проблема происхождения

Согласно контракту, при приемке товара поставщик обязан был предоставить документы, подтверждающие сведения о стране его происхождения. Министерство в этом вопросе ссылается на постановление Правительства №719 «О подтверждении производства продукции на территории России» либо на постановление Правительства №878 «О мерах стимулирования производства радиоэлектронной продукции на территории России…».

МВД указывает на то, что такие документы предоставлены не были. В итоге министерство не приняло к поставке большую часть устройств и разорвало контракт 10 октября 2022 г.

Поставщик в письме к МВД от августа подчеркивает, что производство товара, который не был принят, осуществляется в России. По словам «Астрала-М», этот факт подтверждается сертификатами, выданными ФСТЭК и ФСБ. Однако МВД закономерно требует от поставщика подтвердить российское происхождение ПАКов путем предоставления сведений из реестра Минпромторга.

Аналогов нет

МВД разместило тендер на закупку программно-аппаратных комплексов защиты информации 24 декабря 2021 г. на сумму 279,4 млн руб. Согласно тендерным документам, все комплекты должны быть совместимы с ПО ViPNet Administrator компании «Инфотекс». Товары также должны быть изготовлены не ранее 2022 г.

В рамках госконтракта «Астрал-М» обязался поставить комплексы ViPNet Coordinator HW компании «Инфотекс» четырех типов: ViPNet Coordinator HW 50 A (26 шт. за 1,7 млн руб.), ViPNet Coordinator HW 100 C (585 шт. за 81,9 млн руб.), ViPNet Coordinator HW1000 (284 шт. за 82,7 млн руб.) и ViPNet Coordinator HW 2000 (120 за 108,8 млн руб.). Согласно контракту, все четыре типа ПАКов российского происхождения.



«Астрал-М» указывает в письме на то, что при производстве ViPNet Coordinator HW 50 A и ViPNet Coordinator HW 100 C в качестве аппаратных платформ используются мини-компьютеры, произведенные на Тайване, что исключает возможность включения сведения о них в реестр. В перечне Минпромторга присутствует только ViPNet Coordinator HW 1000.

Поставщик не согласен

По заверению представителей «Астрала-М», никто не в состоянии поставить товар, соответствующий требованиям МВД, так как только поставляемые ПАКи обладают необходимой совместимость с ПО ViPNet Administrator, а принять устройства не из реестра МВД не может.



По мнению поставщика, единственное препятствие для приемки ПАКов состоит в противоречии между условиями типового контракта и спецификацией товаров. При этом еще на стадии подачи заявок «Астрал-М» указывала, какие из типов товаров состоят в реестре Минпромторга, а какие — нет.

«Астрал-М» также ранее направила министерству протокол разногласий, но МВД отказалось его подписывать, сославшись на то, что «Астрал-М», подав заявку на участие в аукционе, согласилась с условиями проекта контракта и спецификацией.

По мнению поставщика, МВД требовало поставить товар, который «не готово принять». И потому компания предложила расторгнуть контракт по соглашению сторон. Поставщик также предлагал в рамках контракта поставить в необходимом количестве ViPNet Coordinator HW1000.

Однако 21 сентября 2022 г. МВД направило поставщику претензию о ненадлежащем исполнении обязательств по контракту с начислением штрафа в размере 1,4 млн руб. Затем оно в одностороннем порядке отказалось от исполнения контракта по причине того, что поставка 731 ПАКа стоимостью 192,5 млн руб. не была осуществлена.

Министерство в рамках контракта оплатило поставщику 82,7 млн руб. вместо 275,2 млн руб. Согласно документам, поставлены и оплачены были только 284 комплекта ViPNet Coordinator HW1000.