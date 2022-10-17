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Создателям «Эльбрусов» за год трижды отказали в госфинансировании нового чипа

В течение одного года заявки разработчиков «Эльбрусов» на господдержку создания нового чипа трижды отклонялись конкурсной комиссией Минпромторга. Сумма запрашиваемой субсидии, по всей видимости, измеряется миллиардами.

Три отказа для МЦСТ

Как выяснил CNews, разработчик линейки российских процессоров «Эльбрус», компания МЦСТ трижды не смогла получить государственное финансирование на свой новый чип.

На сайте Минпромторга можно найти информацию о том, что некие заявки МЦСТ были последовательно отклонены на трех подряд конкурсах министерства на получение субсидий на «создание электронной компонентной базы и модулей». Первый из них был объявлен 13 августа 2021 г., а об отклонении заявки сообщалось в конкурсном протоколе от 29 сентября.

Второй конкурс был объявлен 16 июня 2022 г., протокол с отказом датирован 1 августа. Третий конкурс министерство объявило 8 августа, протокол с отказом в отношении заявки МЦСТ был опубликован 30 сентября. Во всех случаях заявки компании не прошли научно-техническую оценку комиссии. По данным источника CNews на российском «железном» рынке, последний раз отказ был объяснен тем, что у проекта недостаточно прописана область применения.

Что хочет разработать МЦСТ

С конца 2020 г. Минпромторг перестал выкладывать в публичный доступ данные о названиях проектов, которые претендуют на субсидии, и о размере запрашиваемых на них средств. Однако, как рассказали CNews три источника, во всех трех конкурсах МЦСТ подавала заявки на реализацию одного и того же проекта. В отношении того, что именно компания задумала разработать при поддержке Минпромторга, мнения экспертов разделились.

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Власти за год трижды отказали создателям санкционно независимых процессоров в деньгах на новый чип

По данным одного из них, МЦСТ запрашивает средства на развитие идей, воплотившихся в 16-ядерном процессоре «Эльбрус-16С». По информации на сайте компании можно сделать вывод о том, что его разработка уже завершена, потому что сейчас «ведется подготовка серийного производства в 2022 г.».

Второй эксперт уверен, что МЦСТ нацелилась не на развитие «Эльбрус-16С», который построен на архитектуре «Эльбрус» шестого поколения, а на «облегченный» вариант процессора на архитектуре «Эльбрус» седьмого поколения — 32-ядерный «Эльбрус-32С». В настоящее время его для использования в серверах МЦСТ разрабатывает по контракту с Мнпромторгом от 17 декабря 2022 г. на 7,1 млрд руб. Работы должны завершиться не позднее 31 декабря 2026 г.

Как отмечает эксперт, это дорогой чип для суперкомпьютеров и мощных серверов, в то время как субсидию МЦСТ пытается получить на его версию для десктопов и микросерверов.

Третий эксперт из числа опрошенных CNews, полагает, что МЦСТ могла нацелиться как на модификацию «Эльбрус-16С» с видеочипом, так и на процессор седьмого поколения, «но с 16 ядрами для десктопа».

В МЦСТ прокомментировать CNews свои заявки на конкурсы Минпромторга отказались. Представители министерства в разговоре с CNews сообщили, что «проект МЦСТ нацелен на производство процессоров; пока он, к сожалению, не соответствует требованиям.

«Предприятию даны все разъяснения и комментарии по тому, как его нужно доработать, по итогам проект будет обязательно рассмотрен заново, — заверили собеседники CNews. — Отборы ведутся постоянно, и особенное внимание уделяется микроэлектронике. Поэтому ждем коллег снова на конкурсе».

В связи с последним утверждением отметим, что 5 октября 2022 г. Минпромторгом был объявлен очередной конкурс на получение субсидий. Заявки на него принимались до 17 часов 17 октября 2022 г. По данным одного из источников редакции, МЦСТ в этом конкурсе собиралось попытать счастья в четвертый раз.

Цена вопроса

Рассматриваемые конкурсы Минпромторг проводит на основании постановления Правительства №1252 от 24 июля 2021 г. В соответствии с ним компании могут получить субсидии на проекты, которые будут реализованы в течение пяти лет.

Размер субсидии — до 1,5 млрд руб. в год. За счет господдержки разработчики смогут возместить до 90% своих затрат. Деньги, в частности, разрешается направить на исследования и разработку продукции, оплату труда сотрудников, оснащение и создание высокотехнологичных рабочих мест, изготовление прототипов продукции и их пилотных партий.

По данным одного из источников CNews, объем средств, требующихся на новый многострадальный проект МЦСТ измеряется суммой с девятью нулями, хотя и не превышает размера в 4 млрд руб.

Особенный путь МЦСТ

В отношении чипов МЦСТ необходимо отметить, что среди российских центральных процессоров для массового гражданского использования (доступных серийно) они единственные построены на собственной оригинальной архитектуре.

Она именуется e2k, была разработана в МЦСТ, чьи специалисты взяли за основу постсуперскалярную EPIC-подобную архитектуру, дополнив ее идеями SPARC-архитектуры — наследницы архитектуры RISC.

Другие известные российские разработчики центральных процессоров, если говорить об уже завершенных проектах, использовали зарубежные лицензируемые архитектуры MIPS или ARM, то есть находятся под угрозой санкционного воздействия.

Денис Воейков

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