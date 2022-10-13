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Минцифры выпустило положение о «Гостехе». В нем сдержатся новые подходы к созданию ГИС

Минцифры разработало положение о «Гостехе». Оно предлагает применять гибкие подходы к разработке госинформсистем, например, создавать и вводить их в эксплуатацию частями. В документе особое внимание уделяется безопасности.

Положения «Гостеха»

Минцифры предложило новые методы создания государственных информационных систем (ГИС), например, создавать и вводить в эксплуатацию ГИС частями. Информация об этом содержится в опубликованном на regulation.gov.ru проекте постановления Правительства, разработанном министерством.

Документ определяет функции и основные принципы функционирования единой платформы «Гостех», состав участников проекта, их полномочия, порядок включения поставщиков и цифровых продуктов, а также общие требования к защите информации ГИС.

Изменения трансформируют принцип разработки ГИС, установленный постановлением Правительства № 676 от 2015 г.

Напомним, платформа «Гостех» призвана объединить разрозненные ГИС в одну — для взаимодействия между гражданами, государством и бизнесом.

Методы создания ГИС

Как следует из пояснительной записки к документу, создание ГИС частями (очередями) предлагается для сокращения сроков ввода в эксплуатацию той или иной системы. При этом концепция системы должна включать в себя описания всех очередей ее создания. А создавая следующую очередь системы, можно будет развивать предыдущие. Документ устанавливает и возможность ввода в эксплуатацию системы по частям.

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Минцифры разработало положение о «Гостехе»

Минцифры предлагает при создании систем применять итерационный подход к разработке. Согласно документу, это подход, основанный на выполнении необходимого числа работ для поиска наиболее эффективных технических и технико-экономических решений по созданию системы.

«Опыт в сфере информационных технологий крупнейших российских и международных организаций подтверждает эффективность применения гибких методологий и итерационного подхода при создании и развитии новых цифровых продуктов, — следует из пояснительной записки. — Использование коротких циклов разработки, регулярные демонстрации промежуточных результатов разработки позволяют оперативно корректировать ошибочные проектные решения».

Безопасность платформы

Отдельное внимание в документе министерство уделило информационной безопасности «Гостеха». Так, в пояснительной записке указано, что госорганы стали оптимизировать инфраструктуру ГИС за счет использования облаков.

Вместе с тем использование облачных технологий создает новые угрозы безопасности, которые Минцифры предлагает прорабатывать совместно с ФСБ и Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК).

Минцифры также разрабатывает систему защиты информации платформы для своевременного выявления и устранения угроз и выработки механизмов оперативного на них реагирования.

Несколько фактов о «Гостехе»

С 2020 г. в соответствии с постановлением Правительства № 1674 был запущен эксперимент по созданию и внедрению единой цифровой платформы «Гостех». Разработчиком платформы стал Сбербанк (сумма контракта составила 900 млн руб.). За проведение эксперимента и развитие платформы отвечает Минцифры.

В конце августа 2022 г. Счетная палата в ходе анализа ГИС пришла к выводу, что Минцифры может утратить права на «Гостех». В этой связи министерство в срок до 30 июня 2023 г. должно исключить любые риски утраты Россией прав на ПО технологической основы платформы. Об этом говорится в отчете Счетной палаты, опубликованном 30 августа 2022 г.

Кристина Холупова

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