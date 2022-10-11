Минцифры объявило, сотрудники каких именно ИТ-компаний получат бронь от частичной мобилизации

Глава Минцифры Максут Шадаев подписал приказ об утверждении видов деятельности, относящихся к области ИТ. Занимающиеся именно такой деятельностью компании смогут остаться в реестре аккредитованных ИТ-организаций (или войти в него), а их сотрудники — претендовать на отсрочку от частичной мобилизации.

Приказ Минцифры

Минцифры утвердило перечень видов деятельности, относящихся к области информационных технологий. Приказ за подписью главы министерства Максута Шадаева был выпущен 8 октября 2022 г. и опубликован на сайте ведомства 10 октября.

По сути Минцифры уточнило виды деятельности, занимаясь которыми, компании смогут получить аккредитацию при министерстве и попасть в соответствующий реестр.

Присутствие организации в реестре аккредитованных ИТ-компаний является одним из главных условий возможности для их сотрудников претендовать на получение отсрочки от частичной мобилизации.

«Департаменту развития отрасли информационных технологий (Дмитрий Никитин) обеспечить применение перечня в работе, — говорится в приказе. — Рекомендовать заинтересованным лицам учитывать в работе перечень. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максима Паршина».

Какая деятельность вошла в перчень

В соответствии с текстом приказа, в перечень из 36 видов ИТ-деятельности для компаний вошли разработчики ПО и баз данных, разработчики ПАКов, электронных модулей, компьютерного оборудования, вычислительной техники, сетевого, телекоммуникационного и периферийного оборудования, устройств интернета вещей, разработчики технологий робототехники и сенсорики, проектировщики систем с использование блокчейна, создатели интернет-сайтов.

Максут Шадаев подписал приказ, утвердивший виды деятельности для ИТ-компаний, чьи сотрудники могут претендовать на отсрочку от частичной мобилизации

Также в перечень включены разработчики приложений и сервисов по аренде автомобилей, заказу такси, каршеринга и доставки еды, а также предприятия, оказывающие услуги и «предоставление прав использования объектами авторского и смежных прав, связанных с фонограммами» (музыкальные стриминговые сервисы) и др.

Источник «Коммерсанта» утверждает, что необходимость создания новых правил была обусловлена принятием в июле 2022 г. поправок к Налоговому кодексу. Старые критерии отбора были формальными и требовали от кандидата только наличия профильного ОКВЭД. «Это привело к тому, что сотни юрлиц, оказавшихся в реестре, считали себя ИТ-компаниями только юридически, но не разрабатывали продуктов и не оказывали профильных услуг»,— объясняет он.

Изменение порядка аккредитации задумывалось еще летом, рассказал изданию председатель совета директоров «Базальт СПО» Алексей Смирнов. «Проблема была в том, что в реестре разработчиков ПО, помимо непосредственно ИТ-компаний, оказались предприятия, для которых разработка ПО не является основным источником выручки: банки, страховые компании и др.», — говорит, добавляя, что новый порядок аккредитации задумывался, чтобы не допускать таких ситуаций.

На рынке много организаций, деятельность которых существенно диверсифицирована, отметила в разговоре с изданием руководитель департамента цифровых решений агентства «Полилог» Людмила Богатырева. «У них может быть цифровое подразделение со штатом разработчиков, ИТ-продукт и даже узнаваемый бренд, но если в общем объеме выручки организации доля ИТ не достигнет 30% (согласно новым правилам), в аккредитации будет отказано», — рассуждает она. В ее понимании, это может поставить такие компании на грань выживания, спровоцировав массовую миграцию ИТ-специалистов к аккредитованным конкурентам.

Подоплека появления приказа

До недавнего времени упомянутый реестр был преимущественно привлекателен тем, что включенным в него компаниям предоставлялись многочисленные льготы. В частности, на данный момент до конца 2024 г. налог на прибыль для них составит 0%, а по страховым взносам — 7,6%.

После начала спецоперации России на Украине 24 февраля 2022 г. и массового оттока из страны ИТ-специалистов, власти утвердили для сотрудников аккредитованых компаний отсрочку от призыва в армию.

После объявления 21 сентября 2022 г. частичной мобилизации граждан, стало очевидным, что призывная бронь на мобилизантов автоматом не распространяется. В этой связи власти стали уточнять, какие именно категории ИТ-шников не подлежат отправке в зону спецоперации.

Минобороны 23 сентября 2022 г. в своем Telegram-канале указало ИТ-шников в числе тех, кому будет предоставлена также и мобилизационная бронь. «Для обеспечения работы отдельных высокотехнологичных отраслей… принято решение о непривлечении на военную службу в рамках частичной мобилизации граждан с высшим образованием по соответствующим специальностям и направлениям подготовки, работающим: аккредитованных организациях, осуществляющих деятельность в области ИТ и задействованным в разработке, развитии, внедрении, сопровождении и эксплуатации решений в области ИТ и обеспечении функционирования информационной инфраструктуры», — сообщило силовое министерство.

Позже, в тот же день с разъяснениями относительно того, какие именно ИТ-шники не пойдут служить, выступило Минцифры. Министерство сообщило, что отсрочка будет предоставляться ИТ-шникам, которые не только имеют профильное высшее образование, но и работают в аккредитованных ИТ-компаниях полный день.

Отсрочку получат специалисты, задействованные в разработке, развитии, внедрении, сопровождении и эксплуатации ПО, программно-аппаратных комплексов или в обеспечении функционирования информационной инфраструктуры.

На отсрочку могут рассчитывать сотрудники операторов связи, которые занимаются обеспечением устойчивости, безопасности и целостности функционирования отдельных сооружений связи, средств связи и линий связи сети связи общего пользования, а также центров обработки данных.

Кроме того, отсрочка коснется сотрудников СМИ, радиовещателей, телевещателей, включенных в перечень системообразующих.