Российская промышленность получит 5,3 трлн руб. на импортозамещение

Российская промышленность получит 5,3 трлн руб. на импортозамещениеРоссийская промышленность получит 5,3 млрд руб. на проекты по импортозамещению. Всего было отобрано 162 проекта из химической промышленности, металлургии, автопрома и т. д. Часть средств власти выделят на льготные кредиты, а часть — предоставят инвесторы.
Триллионы на импортозамещение
Российская промышленность получит 5,2 трлн руб. до 2030 г. на проекты по импортозамещению. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на первого замминистра промышленности и торговли Василия Осьмакова.
Всего было выбрано 162 таких проекта. Часть суммы, 2,3 трлн руб. Правительство предоставит в виде льготных кредитов. На субсидирование процентной ставки выделят 123,6 млрд руб. Срок кредитов составит 10–15 лет под гарантии ВЭБ.РФ. Остальная сумма финансирования (2,9 трлн руб.) будет вложена в проекты по импортозамещению инвесторами.
Как рассказала изданию главный экономист «Ренессанс капитала» по России и СНГ Софья Донец, 5 трлн руб. инвестиций — это около 4% ВВП страны. По ее оценке, 20% от ВВП раньше составлял импорт, т. е. власти планируют заместить четверть импорта.
Больше всего проектов по импортозамещению сформировано в химической промышленности (54 проекта), подчеркнул Осьмаков. Следом за ней идет черная металлургия (27 проектов). Чуть менее проектов (18) было сформировано в лесопромышленном комплексе, железнодорожном машиностроении (16), фармацевтической промышленности (12) и автопроме (восемь).
При этом отдельных данных по поддержке ИТ-отрасли Осьмаков не приводит.
Подробности финансирования
«Проекты выросли из стратегических инициатив, которые разрабатывались на сессиях с премьер-министром Михаилом Мишустиным», — рассказал «Ведомостям» Василий Осьмаков.
Разработкой механизма финансирования проектов займется Минпромторг вместе с Минфином, ВЭБ.РФ и банковским сектором.
С предприятиями будут заключены офсетные контракты госконтракты со встречными инвестиционными обязательствами. По словам Осьмакова, такой вид соглашений охватывает всю цепочку от производителя до потребителя.
Промышленные кластеры
В конце августа 2022 г. CNews писал о том, что Минпромторг предложило поддержать промышленные кластеры, которые занимаются импортозамещением технологически сложной продукции в машиностроении, электротехнической, электронной промышленности, авиастроении, автомобилестроении и иных отраслях.
Министерство предлагает обнулить для таких объединений налог на прибыль от реализации проекта по импортозамещению и на семь лет установить страховые взносы для работников на уровне 7,6%.
Минпромторг также собирается возмещать покупателям до 50% затрат на пилотные партии продукции промкластеров.