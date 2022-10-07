ДИТ Москвы разработал программы повышения квалификации ИБ-специалистов

В 2022 г. потребность московских органов власти и подведомственных учреждений в обучении ИБ-специалистов составила более 2 тыс. человек. До самого последнего времени каждый орган власти решал эти вопросы самостоятельно. Теперь вопросы повышения квалификации будут решаться централизовано. ДИТ Москвы запустил две образовательные программы, которые позволят ежегодно обучать около 700 ИБ-специалистов.

Новые образовательные программы

Специалисты Департамента информационных технологий города Москвы совместно с Научно-исследовательским институтом организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения города Москвы и Университетом Правительства Москвы разработали две образовательные программы, которые позволят ежегодно обучать порядка 700 специалистов в сфере информационной безопасности столичных органов власти и подведомственных организаций. Это поможет городу постоянно повышать квалификацию ИБ-специалистов и еще более эффективно противодействовать кибератакам. За разработку учебных программ один из авторов, начальник отдела обеспечения осведомленности Управления информационной безопасности ДИТ Москвы Валерий Комаров, был удостоен национальной премии «Безопасная информационная среда» в номинации «Профессионал 2022».

За разработку учебных программ один из авторов, начальник отдела обеспечения осведомленности Управления информационной безопасности ДИТ Москвы Валерий Комаров, был удостоен национальной премии «Безопасная информационная среда» в номинации «Профессионал 2022»

Только в 2022 г. потребность московских органов власти и подведомственных учреждений в обучении ИБ-специалистов составила более 2 тыс. человек. При этом, как правило, каждый орган власти организует обучение самостоятельно на базе коммерческих учебных центров. Это требует затрат городского бюджета и оформления большого объема закупочной документации, а сами программы, по которым учатся специалисты, чаще всего не учитывают специфику работы органов власти, региональное законодательство и отраслевые особенности.

Где можно повысить ИБ-квалификацию

Чтобы решить эту проблему, по инициативе ДИТ Москвы были разработаны и внедрены собственные программы повышения квалификации специалистов в сфере информационной безопасности. На базе Университета Правительства Москвы с декабря стартует обучение по программе «Техническая защита информации. Организация защиты информации ограниченного доступа, не содержащей сведения, составляющие государственную тайну». А на базе Научно-исследовательского института организации здравоохранения и медицинского менеджмента стартует обучение для системных администраторов медицинских организаций Департамента здравоохранения города Москвы «Программа повышения квалификации специалистов, работающих в области обеспечения безопасности объектов критической информационной инфраструктуры в сфере здравоохранения».

«Подготовка собственных специалистов в сфере информационной безопасности зачастую эффективнее, нежели приглашение кадров с рынка или вузов, поскольку для их обучения и адаптации к процессам требуется больше времени. Кроме того, реализация элемента наставничества от более опытных сотрудников также позволяет повысить общую цифровую грамотность и минимизировать последствия от компьютерного инцидента, если он случится. Многие из этих решений являются основой для построения успешной стратегии инфобезопасности для объектов критической информационной инфраструктуры почти во всех отраслях. Существующие решения мы применяем в том числе и в нашем Департаменте, постоянно обучая персонал и повышая квалификацию специалистов», — рассказал начальник отдела обеспечения осведомленности Управления информационной безопасности Валерий Комаров.

Он добавил, что ДИТ вместе с коллегами из Университета Правительства Москвы и НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента намерены поддерживать программы в актуальном состоянии — с учетом изменений законодательства, новых угроз и инструментов хакеров, а также новых технологий в самой отрасли.

Обе учебные программы разработаны в соответствии с методическими рекомендациями и на базе примерных программ Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК России), а образовательные учреждения включены в перечень организаций, осуществляющих образовательную деятельность, имеющих дополнительные профессиональные программы в области информационной безопасности, согласованные с Федеральной службой по техническому и экспортному контролю и опубликованы на официальном сайте ФСТЭК России.

В материалах курсов учтены не только особенности регионального законодательства и специфика работы городских ведомств, но и уникальный опыт, накопленный специалистами ДИТ Москвы. Начать обучение планируется уже в конце этого года, при этом ежегодно по каждой из этих программ смогут обучаться порядка 350 человек.