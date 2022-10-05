В России отменяется 30-процентная скидка госпошлин при оплате через «Госуслуги». Теперь придется платить целиком
1 января 2023 г. в России перестанет действовать 30-процентная скидка на оплату госпошлин через портал госуслуг. Услуга исправно работала с 1 января 2017 г. В Минфине объяснили отказ от дисконта отсутствием предложений по его продлению. Через три месяца размеры госпошлины при оплате через «Госуслуги» и «на месте» будут идентичными.
Была скидка – и нет скидки
Россияне лишились одного из основных стимулов к оплате госпошлин через портал госуслуг. На протяжении нескольких лет такой способ оплаты гарантировал им возможность получения заметной скидки в размере 30%, однако в самом ближайшем будущем этот «дисконт» будет отменен.
По информации российского Минфина, скидка на оплату всех видов госпошлины через «Госуслуги» перестанет действовать 1 января 2023 г. Если раньше любой россиянин, желавший, к примеру, заплатить через «Госуслуги» за регистрацию автомобиля, бракосочетание, получение загранпаспорта и т. д., был уверен, что получит 30-процентную скидку, то теперь его этого лишат.
По всей видимости, в ближайшие несколько лет на возможность оплачивать госпошлины со скидкой через «Госуслуги» могут не рассчитывать. На это прямым текстом указали представители Минфина. «Доходная часть проекта федерального бюджета на 2023-2025 гг. сверстана с учетом отмены этой скидки», – сказали они.
Другими словами, размер заблаговременной оплаты госпошлины на портале госуслуг и «на месте», например, в отделе ГИБДД при замене водительских прав, различаться не будет. Из этого следует, что многие россияне могут потерять интерес к данному способу платежа и перейти на оплату через терминал или вовсе наличными при непосредственном получении услуги. При этом, как сообщал CNews, в России стремительно сокращается «популяция» банкоматов, что в значительной степени усложняет процесс снятия наличных денег.
Виновных нет
Портал госуслуг функционирует с декабря 2009 г. Нельзя исключать, что введение 30-процетной скидки на оплату госпошлин было одним из методов привлечения пользователей, поскольку в российском законодательстве на момент публикации материала требование об обязательной регистрации гражданина России на «Госуслугах» отсутствовало.
Данный инструмент был запущен 1 января 2017 г. Для удобства пользователей итоговая сумма к оплате с учетом размера предоставляемой скидки рассчитывалась автоматически, и требовалось лишь внести данные банковской карты в поля ввода.
Первоначально предполагалось, что 30-процентная скидка будет действовать до начала 2019 г., но по решению властей дисконт был продлен до 1 января 2021 г. В конце декабря 2020 г. состоялось очередное продление – на этот раз до 1 января 2023 г.
По информации Минфина России, оснований для увеличения срока действия скидки в настоящее время нет «Предложений о ее продлении не поступало», – заявили представители ведомства, не уточнив, кто именно располагает полномочиями вносить предложения подобного рода.
Закон разрешает
Право, пусть и временное, на оплату госпошлин через «Госуслуги» со скидкой в 30% – это следствие наличия закона «О внесении изменения в статью 333.35 части второй Налогового кодекса Российской Федерации», вводящего возможность получить льготу по оплате государственной пошлины в случае подачи заявления о предоставлении услуги в электронной форме. Закон предусматривал оплату пошлины с коэффициентом 0,7, что соответствует именно 30-процентному дисконту.
Автор документа – российское Минцифры, на момент его разработки называвшееся Минкомсвязи. Закон вступил в силу 1 января 2016.
К моменту выхода материала представители Минцифры не комментировали приближающуюся отмену скидки. На вопрос CNews о степени вероятности оттока пользователей «Госуслуг» они не ответили.
В прошлом Минцифры, по меньшей мере, один раз выступало за продление скидки. Как сообщал CNews, в августе 2020 г. министерство предлагало увеличить срок ее действия до 2022 г.