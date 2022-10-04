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ИТ-компания поставила по госконтракту 21 компьютер вместо 4 тыс. и осталась без 440 млн рублей

ИТ-компания «Ресерч лаб» не смогла поставить в школы 4,8 тыс. ноутбуков в рамках госпрограммы «Развитие образования». Поставщик сослался на «сложную экономическую ситуацию». При этом менее месяца назад компанию уличили в картельном сговоре при проведении тендеров на сумму 2 млрд рублей.

Ноутбуки для школ

«Ресерч лаб», замеченная в картельном сговоре при поставках ИТ-оборудования, не смогла обеспечить 4 тыс. ноутбуков школы Дагестана.

Ранее, в конце августа 2022 г. Минобрнауки этой республики заключило с компанией сразу четыре контракта на поставку ноутбуков в рамках госпрограммы «Развитие образования». Общая их сумма составила 444,4 млн руб. Согласно госконтрактам, компания должна была поставить ноутбуки российского производства двух типов. Первый стоил 93 тыс. руб. за штуку, второй — 92 тыс. руб.

В ходе исполнения контрактов ИТ-компания должна была поставить 4825 ноутбуков. В решениях заказчика об одностороннем отказе от контрактов говорится о том, что «Ресерч лаб» из общего числа устройств поставила только 21 ноутбук. При этом, как говорится в документах, они были признаны несоответствующими условиям контракта.

Подробности расторжения

Согласно решениям о расторжении, 7 сентября 2022 г. поставщику было направлено уведомление о просрочке обязательств с дополнительным сроком поставки до 12 сентября. «Ресерч лаб» направила в ответ заказчику письмо, в котором сообщила, что планирует поставить ноутбуки с 1 по 31 октября 2022 г. «в связи со сложной экономической ситуацией».

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ИТ-компания не смогла поставить несколько тысяч российских ноутбуков

Как отмечает Минобрнауки Дагестана в документе, в письме поставщика отсутствует информация, подтверждающая задержку товаров или комплектующих для ноутбуков, поставляемых в рамках контрактов. В этой связи заказчик расторг все четыре госконтракта в одностороннем порядке.

Вместе с тем заказчик направил сведения для включения «Ресерч лаб» в реестр недобросовестных поставщиков. Для компании, оказавшейся в «черном» списке, существует ряд ограничений. Так, в общем случае ей два года нельзя будет участвовать в закупках госорганов по 44-ФЗ, хотя за ней сохранится возможность участвовать в тендерах компаний с госучастием по 223-ФЗ. Также организации грозит потеря обеспечения заявки, которое обычно подлежит возврату по ч. 15 ст. 44-ФЗ. Кроме того, компания несет имиджевые потери: ее пребывание в реестре может оттолкнуть контрагентов от дальнейшего сотрудничества.

На момент публикации материала информация о «Ресерч лаб» как о недобросовестном поставщике в реестре не появилась.

CNews направил «Ресерч лаб» вопросы и ожидает комментариев относительно сложившейся ситуации.

Поставщик был замечен в картельном сговоре

В сентябре 2022 г. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заподозрила шесть поставщиков ИТ-оборудования в картельном сговоре. Среди них была и «Ресерч лаб».

Признаки нарушения были выявлены, в том числе, при реализации нацпроектов «Здравоохранение» и «Образование». ФАС возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении «Ресерч лаб», а также «123 солюшнс», АНТ, РИТ, «Современные технологии» и группы «Инфотактика». Им инкриминируют нарушения п. 2 ч. 1 ст.11 федерального закона от 26 июля 2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

ФАС полагает, что компании заключили картельный сговор, чтобы поддержать цены более чем на 100 торгах на поставку ИТ-оборудования. По предварительной оценке службы, сумма начальных максимальных цен контрактов составила более 2 млрд руб.

Некоторые подробности о поставщике

«Ресерч лаб», по данным сайта компании, занимается поставками вычислительного оборудования и ПО, сервисным обслуживанием и аутсорсингом, корпоративными коммуникациями и пр.

Согласно базе «Контур.фокус», ООО «Ресерч лаб» было зарегистрировано 29 октября 2010 г. в Москве. Гендиректором и единственным учредителем компании выступает Ирина Лебедева. Выручка по итогам 2021 г. составила 534,4 млн руб., что на 15% выше, чем по результатам 2020 г. При этом чистая прибыль составила 1,3 млн руб.

В «Контур.фокусе» также имеется информация о 509 заключенных компание госконтрактах на общую сумму 2,4 млрд руб.

Кристина Холупова

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