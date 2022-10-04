Власти урезали бюджет «удержания ИТ-шников в России». Отрасль недополучит десятки миллиардов

Правительство сократило бюджетные средства на поддержку ИТ-отрасли. В частности, уменьшился объем бюджетных средств для предоставления льготной ипотеки ИТ-сотрудникам — меры принятой в апреле 2022 г. на фоне массового оттока специалистов из страны после начала спецоперации. Сократился и объем бюджетных средств и на субсидирование процентной ставки по кредитам для ИТ-компаний. Власти отказались и от выделения 3 млрд руб. на проекты по цифровой трансформации.

Меньше в шесть раз

Правительство сократило бюджет на поддержку ИТ-компаний в шесть раз. Информация следует из распоряжения Правительства, опубликованного 30 сентября 2022 г. на портале правовой информации.

Теперь системообразующие аккредитованные ИТ-компании на пополнение оборотных средств получат вместо 3 млрд руб. только 500 млн руб. Правительство сократило и объем кредитных средств, которые должны быть выделены по льготной процентной ставке в 2022 г. в 2,7 раза — с 54,5 млрд руб. до 20 млрд руб.

Меньше на ипотеку и проекты ЦТ

В три раза сократился и объем средств для предоставления льготной ипотеки ИТ-сотрудникам. Сумма уменьшилась с 1,5 млрд руб. до 500 млн руб. Деньги должны быть направлены в «Дом.РФ», чтобы госкомпания возместила банкам недополученные доходы по жилищным займам, выданным ИТ-специалистам.

Правительство сильно сократило бюджет на поддержку ИТ-отрасли

Процентная ставка по кредитам, которые российский ИТ-шники взяли в 2020-2022 гг., должна быть снижена до 5% годовых. Предполагается, что получить такой льготный кредит смогут не менее 10 тыс. граждан. Только по состоянию на июль 2022 г. сотрудники ИТ-компаний подали более 12 тыс. заявок на такую ипотеку.

Помимо этого, распоряжением Правительства признан утратившим силу пункт о выделении 3 млрд руб. на субсидирование льготного кредитования проектов по цифровой трансформации (ЦТ) на основе отечественных ИТ-решений. Предполагалось, что такая процентная ставка не будет превышать 3%, а мера позволит обеспечить льготами для реализации минимум 75 проектов по ЦТ.

Распоряжение 714-р

Вышеупомянутое распоряжение № 714-р, подписанное главой Правительства Михаилом Мишустиным, о выделении 21,5 млрд руб. на поддержку отечественной ИТ-отрасли было опубликовано на сайте Правительства в начале апреля 2022 г.

Средства планировалось выделить на льготную ипотеку, гранты и субсидирование процентной ставки по кредитам. Правительство прибегло к такой мере на фоне массового отъезда российских ИТ-шников из России после 24 февраля 2022 г. и нарастающего кадрового голода в отрасли.

Документ был принят на основе указа Президента России Владимира Путина «О мерах по обеспечению ускоренного развития отрасли ИТ в Российской Федерации» от 2 марта 2022 г.