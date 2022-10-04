На «Госуслугах» появился сервис обжалования повесток в рамках частичной мобилизации

На «Госуслугах» появилась возможность обжаловать повестку. Подать жалобу может и тот, кто получил ее, и любой другой человек вместо него. Основных причин три – бронь по месту работы, учеба в вузе и состояние здоровья.

Сверхполезный сервис

Портал госуслуг, курируемый Минцифры, пополнился сервисом отправки жалоб на неправомерный призыв тех или иных граждан в ходе проведения частичной мобилизации в России, сообщили CNews представители Минцифры. Все реализовано в виде формы, в которой можно указать причину жалобы на получение повестки из военкомата.

Новая услуга ориентирована на «мобилизованных граждан, которые имеют основания для отсрочки, но все равно были мобилизованы», говорится на портале госуслуг. Что особенно важно, подать такую жалобу могут как те, кого уже призвали на военную службу в рамках частичной мобилизации, так и любой другой человек от его имени.

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Подобное повышает шансы обжаловать повестку, поскольку велика вероятность того, что у мобилизованного может не быть возможности самостоятельно подать жалобу. К примеру, он может находиться на территории военной части, где, согласно действующему российскому законодательству, пользоваться смартфонами и другой умной портативной техникой, способной выходить в интернет, запрещено. Служащие могут только совершать звонки по обычным кнопочным телефонам.

Как пользоваться

Чтобы воспользоваться новым сервисом, необходимо в первую очередь иметь профиль на «Госуслугах». Также обязательно иметь при себе всю информацию о полученной повестке, а также полный список документов, обеспечивающих право на отсрочку от частичной мобилизации.

К примеру, это может быть справка о состоянии здоровья или документ, подтверждающий факт прохождение обучение в вузе на очном или очно-заочном отделении. Также очень пригодится и справка о работе на аккредитованную ИТ-компанию или оператора связи. Как сообщал CNews, сотрудникам этих и целого ряда других предприятий призыва в рамках частичной мобилизации можно не опасаться.

Варианты причин для отсрочки

Форма на «Госуслугах» предлагает выбрать одно из трех главных оснований для отсрочки: здоровье, обучение и трудовую деятельность. Для тех, чей случай не подпадает ни под одну из этих категорий, предусмотрен раздел «Другое основание».

Вся информация, внесенная при оформлении жалобы, а также все прикрепленные к ней документы, будут переданы в призывную комиссию региона, в котором мобилизованный состоит на воинском учете.

Для чего это нужно

Одна из вероятных причин появления такого сервиса на портале госуслуг – это многочисленные выявленные нарушения в работе военкоматов по всей России в рамках призыва людей из запаса на военную службу.

Среди тех, кто получил повестки, оказались, в том числе, граждане, частично или полностью не годные к военной службе по состоянию здоровья. Помимо этого, до того момента, как ИТ-специалисты получили право на отсрочку, им тоже грозил переезд в воинскую часть с последующей «передислокацией». Нельзя исключать, что некоторых представителей ИТ-отрасли отправили на службу прежде, чем им дали отсрочку от нее.

Один из подобных случаев произошел в Кирове. По информации портала «Свой кировский», 23 сентября 2022 г. 31-летний житель Кирова Андрей Ивлев, работающий с сфере ИТ, получил повестку. Спустя два дня он прошел медкомиссию, по результатам которой был признан абсолютно здоровым. В тот же день его направили в воинскую часть в Вольске.

Ранее Ивлев проходил срочную службу. 26 сентября 2022 г. он сообщил, что работает в ИТ-отрасли, отметив, что бронь ему никто не выдал. В части связались с его работодателем, получили подтверждение на право Андрея на отсрочку. На следующие сутки он вернулся домой.

Сервис противоположного назначения

Предложив своим пользователям возможность обжаловать повестки, «Госуслуги» также разрешили им добровольно записываться в ряды вооруженных сил. Например, если повестка не пришла, гражданин может самостоятельно записаться в добровольцы.

Для этого на портале госуслуг реализован отдельный сервис. «Не получившие повестку граждане могут в добровольном порядке быть призваны по мобилизации или поступить на службу в добровольческий отряд», – говорится в его описании.

Кому не терпится попасть в ряды вооруженных сил, могут воспользоваться «Госуслугами»

Также в нем указано, кто имеет возможность прямо сейчас стать добровольцем. Такая опция предусмотрена в первую очередь для граждан России, подходящих под массу требований, включая возраст до 60 лет и наличие за плечами пройденной службы или военных сборов.