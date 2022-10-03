Путин назначил главного в России по биометрии

Владимир Путин определил «Центр биометрических технологий» организацией, обеспечивающей развитие цифровых технологий идентификации и аутентификации. Эта организация создана «Ростелекомом», ее участниками также станут Центробанк и Правительство.

Указ о «Центре биометрических технологий»

Президент России Владимир Путин подписал указ об определении акционерного общества «Центр биометрических технологий» (АО ЦБТ) организацией, обеспечивающей развитие цифровых технологий идентификации и аутентификации. Документ опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации.

В числе прочего эта организация будет обеспечивать развитие технологий на основе биометрических персональных данных, а также сервисов подписания и хранения документов, включая создание, развитие и эксплуатацию коммерческих сервисов и типовых решений.

Указ также предполагает, что государство в лице Росимущества получит 26% акций АО ЦБТ, а «Ростелеком» - 49%. Одновременно Центробанку рекомендовано войти в уставной капитал ЦБТ с долей 26% акций. Таким образом, всего у государства будет 51% доля в ЦБТ.

Путин назначил АО «Центр биометрических технологий» организацией, обеспечивающей развитие цифровых технологий идентификации и аутентификации

Правительству поручено определить размеры бюджетных ассигнований ЦБТ, выделяемых из федерального бюджета в качества имущественного взноса государства в уставной капитал данной организации, и обеспечить заключение акционерного соглашения ЦБТ.

Координационный совет по развитию цифровых технологий идентификации и аутентификации

Кроме того, должен быть создан Координационный совет по развитию цифровых технологий идентификации и аутентификации на основе биометрических персональных данных, утвердить его состав и полномочия, в том числе в целях обеспечения недискриминационного доступа к сервисам единой информационной системы и определения стратегических направлений развития указанных технологий в России. Также Правительство в трехмесячный срок должно передать ЦБТ исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, принадлежащие государству, в уставной капитал ЦБТ.

По данным базы «Контур.Фокус», АО ЦБТ было создано весной 2022 г. Оно является правопреемником ООО ЦБТ, которое было создано «Ростелекомом» в 2020 г. Гендиректором АО ЦБТ, как и ранее гендиректором ООО ЦБТ, является Владислав Поволоцкий.

Как создавалась Единая биометрическая система

Единая биометрическая система была запущена в 2017 г. Она работает на базе инфраструктуры Электронного правительства и Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ, Портал Госуслуги). Оператором ЕБС был назначен «Ростелеком», который является единым исполнителем работ по созданию инфраструктуры электронного правительства.

ЕБС собирает два вида биометрии – голос и лицо. Доступ в ЕБС граждане получают через банки, для этого также необходимо наличие учетной записи на Портале Госуслуг. С помощью ЕБС гражданин может дистанционно получать банковские услуги – открытие счета, получение кредита и т.д. Кроме того, с помощью ЕБС можно дистанционно приобрести SIM-карты нового образца – e-Sim.

В конце 2021 г. в Закон «Об информации, информационных технологий и защите информации» были внесены изменения, согласно которым ЕБС получила статус государственной информационной системы.

Попытка объединить компетенции Сбербанка и «Ростелекома»

Также в 2021 г. Сбербанк и «Ростелеком» создали совместное предприятие (СП) для развития ЕБС – «Цифровые технологии идентификации». Предполагалось объединить данные биометрической базы Сбербанка с ЕБС.

Однако, по сообщению газеты «Коммерсант», вскоре Сбербанк вышел из проекта. Позднее, в начале 2022 г., РБК сообщало, что в Правительстве отказались от включения в состав совместного предприятия по развитию ЕБС банков. Тогда было решено, что в СП войдут только Правительство России, Центробанк и «Ростелеком».