«Московский метрополитен» и «Мосгортранс» переходят с SAP на «1С»

«Московский метрополитен» и «Мосгортранс» переводят свою финансово-хозяйственную деятельность с SAP на «1С». Для этого создается система для автоматизации процессов кадрового учета, организации и оплаты труда, бюджетирования расходов на персонал и т.д. На эти цели выделено 2,1 млрд руб.



Система «Метрополитена»

Департамент по конкурентной политике Москвы ищет исполнителя для создания автоматизированной системы управления финансово-хозяйственной деятельностью на предприятиях «Московского метрополитена» и «Мосгортранса». На эти цели из бюджета выделено 2,1 млрд руб., пишет TAdviser со ссылкой на портал госзакупок.

Тендер был опубликован 27 сентября 2022 г. в формате аукциона. Заявки на него принимаются до 13 октября. Итоги будут подведены 17 октября.

Сейчас финансово-хозяйственная деятельность предприятий «Московского метрополитена» и «Мосгортранса» по большей части работают на базе немецкой SAP. Новая система будет создана на основе российской программы «1С:Предприятие».

Состав работ

Система создается для автоматизации процессов кадрового учета, организации и оплаты труда, бюджетирования расходов на персонал, учета расчетов и выплаты заработной платы, управления персоналом и пр. для «Московского метрополитена» и «Мосгортранса».

Системы «Московского метрополитена» и «Мосгортранса» переходят с SAP на «1С» за 2,1 млрд рублей

В рамках работ по созданию системы исполнитель должен обеспечить авторский надзор производителя программной платформы «1С» на время выполнения работ, следует из тендерных документов.

Авторский надзор должен включать в себя регулярный контроль соответствия результатов проекта поставленным целям и задачам, анализ качества проектной документации, согласование интересов всех вовлеченных в проект участников, а также отчет по работе.

С SAP на «1С»

Подавляющее большинство подразделений «Московского метрополитена» (46) автоматизировали процессы финансово-хозяйственной деятельности на базе платформы SAP. И только 10 подразделений предприятия используют для этих целей «1С:Предприятие».

В процессах финансово-хозяйственной деятельности подразделений «Московского метрополитена» задействованы не менее 2250 человек.

На предприятиях «Мосгортранса» планируется перевести процессы финансово-хозяйственной деятельности предприятия с SAP-системы на платформу «1С:Предприятие 8». Среди целей работ присутствует и снижение операционных затрат за счет унификации используемых информационных систем.

Напомним, в начале марта 2022 г. немецкая компания SAP, разработчик ERP-систем и прочих бизнес-программ, решила приостановить свою деятельность на территории России на неопределенный срок.