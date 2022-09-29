«Дочка» «Газпрома» вкладывает 100 миллионов в миграцию с американского AutoCAD на российскую САПР

Созданная в 2015 г. под строительство «Силы Сибири» дочерняя структура «Газпрома» вложила 100 млн руб. в проект миграции с САПР Autodesk на ее отечественный аналог, разработанный российской компанией «Нанософт разработка».

Миграция с Autodesk

Как выяснил CNews, инжиниринговая «дочка» «Газпрома», «Газпром проектирование» намерена отказаться от софта американской компании Autodesk а пользу решений российской компании «Нанософт разработка». Это следует из информации, размещенной на сайте госзакупок.

В частности, 14 сентября 2022 г. на нем появились сведения о закупке «Газпром проектирования» работ «по переходу на отечественные программные продукты». Процедура имеет формат закупки у единственного поставщика, то есть российский вендор был выбран безальтернативно.

Сумма договора выставлена на уровне 99,8 млн руб. с НДС. Фронт работ рассчитан на срок до 1 августа 2023 г.

Autodesk известен как крупнейший поставщик софта для промышленного и гражданского строительства, а также машиностроения. Компания разрабатывает продукты для инженеров, конструкторов и архитекторов. Самое ее известное решение — знаменитая система автоматизированного проектирования (САПР) AutoCAD.

Газпром проектирование переезжает с AutoCAD на nanoCAD

Что касается «Нанософт разработки», то эта московская компания занимается развитием и продвижением отечественной САПР-платформы nanoCAD. Именно она, по условиям договора с «дочкой» «Газпрома», и должна заменить у нее решение американского разработчика.

Как будет проходить миграция

Как указано в календарном плане работ, прилагающемся к проекту договора, проект должен начаться с формирования подрядчиком спецификации покрытия ПО «по специальностям и функциональным задачам».

За этим последует распределение ПО по рабочим специальностям и составление карты замещения используемого софта на nanoCAD с формированием единых унифицированных автоматизированных рабочих мест (АРМ).

На втором этапе предусмотрена разработка функционально-технических требований (ФТТ) к составу базы данных объектов СПДС (система проектной документации для строительства). Далее намечено тестирование решения на платформе nanoCAD. После этого должны пройти консультации и подготовка специалистов предприятия представителями вендора по переносу и адаптации настроек с AutoCAD в платформу nanoCAD. Завершится второй этап проекта «адаптацией стандарта предприятия платформы Autodesk на платформу nanoCAD».

Исполнитель обязуется выполнить работы по переходу на программные продукты ООО «Нанософт разработка» в ООО «Газпром проектирование», в составе: внедрение и адаптация Продуктов nanoCAD на предприятии Заказчика, создание авторизованного консультационного центра, подготовка квалифицированных специалистов Заказчика (далее – «Работы»), а Заказчик обязуется принимать Работы и оплачивать их в порядке, предусмотренном Договором.

На третьем этапе будет организована постоянно действующая горячая линия техподдержки разработчиков заказчика со стороны «Нанософта». ИТ-специалисты «дочки» «Газпрома» будут подготовлены к работе в API платформы nanoCAD. Далее будет сформирован списка приложений собственной разработки заказчика, требующих переработки под новую платформу. Затем произойдет миграция на всем предприятии заказчика.

На завершающем этапе предусмотрено создание авторизованного консультационного центра продуктов платформы nanoCAD, подготовка инструкторов, организация авторизованных курсов, подготовка специалистов на стороне заказчика.

Заказчику nanoCAD уже знаком

Стоит отметить, что ПО «Нанософта» специалистам «Газпром проектирования» уже знакомо. В январе 2020 г. CNews писал, что эта компания приобрела у разработчика лицензии на nanoCAD Plus за 35,4 млн руб.

Редакция CNews ожидает от представителей «Нанософта» и «дочки» «Газпрома» комментариев относительно того, как именно было использовано закупленной почти три года назад ПО — самостоятельно или также на замену AutoCAD.

Что собой представляет «Газпром проектирование»

В ЕГРЮЛ запись о возникновении ООО «Газпром проектирование» появилась 30 марта 2015 г. Сам «Газпром» о создании новой структуры сообщил в начале того же месяца.

«Реализация „Газпромом“ новых масштабных проектов предъявляет повышенные требования к качеству и срокам проектирования, а главное — требует выведения этой работы на более высокий уровень, — заявил председатель правления компании Алексей Миллер. — Именно на этапе проектирования закладываются не только технические решения наших будущих строек, но и в значительной степени определяются их стоимостные характеристики. Консолидация проектных активов „Газпрома“ обеспечит единые стандарты проектной деятельности, значительно повысит эффективность работы».

«Газпром проектирование» объединяет в себе проектные институты «Газпром промгаз», «Гипроспецгаз», «Гипрогазцентр», «ВНИПИгаздобыча», «Севкавнипигаз», ЦКБН.