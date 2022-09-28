Свыше 100 сотрудников МВД наказали или уволили за использование на работе личной почты и мессенджеров

Генпрокуратура установила, что более сотни сотрудников МВД запрашивали данные о состоянии здоровья и психических заболеваниях граждан у Минздрава через мессенджеры и личную почту. По закону такие запросы должны направляться официально с использованием средств шифровальной защиты. Уличенные следователи были привлечены к ответственности, вплоть до увольнения.

Следствие в мессенджерах

Следователи и дознаватели МВД использовали мессенджеры и личную почту, чтобы запрашивать у Минздрава данные о состоянии здоровья и психических заболеваниях граждан при проведении следственных мероприятий. На этом были пойманы более сотни сотрудников МВД, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник в Генпрокуратуре.

Уличенные сотрудники были привлечены к различным видам дисциплинарной ответственности — от выговоров до увольнений. Это стало следствием разбирательства и проверки Генпрокуратуры, инициированных медицинскими работниками.

Проверка проводилась не только в Москве, но и в ряде неназванных регионов. Нарушения по большей части были выявлены именно в столице (60 случаев).

Врачебная тайна

Сотрудники МВД обязаны были направлять запросы официально с применением шифровальных средств защиты. Сведения, которые они получали, составляют врачебную тайну в соответствии со ст. 13 федерального закона №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

Запросы следователями чаще всего направлялись в виде фотографий или сканированных документов. В том числе, были задействованы мессенджеры WhatsApp и Telegram. По мнению Генпрокуратуры, это создавало условия доступа третьих лиц к сведениям, составляющим врачебную тайну.

В Генпрокуратуре пришли к выводу, что такой порядок запросов «не соответствуют положениям действующего законодательства».

Последствия для МВД

По итогам проверки был наказан 101 сотрудник МВД. Руководители региональных отделов внутренних дел получили указание о соблюдении их сотрудниками законодательства о персональных данных и врачебной тайне. Ими также должна быть проработана возможность запрашивать сведения из медучреждений посредством электронного взаимодействия.

При этом источник «Коммерсанта» видит в причинах случившегося не только халатность, но и сложности при проведении следствия. По его словам, непосредственные участники расследования уголовных дел получают в разы меньше информации, чем их коллеги, работающие в уголовном розыске и имеющие полицейские звания.

Сотрудники занимаются сразу несколькими десятками дел одновременно. Физически они не успевают выполнить «бумажную» работу так, как это требуется по закону.

Виновники и причины утечек

В декабре 2021 г. компания «Ростелеком-солар» представила данные исследования «Случайные утечки информации в госорганах». Согласно ему, чаще всего утечки информации у чиновников происходят по вине руководителей среднего звена среднего возраста. Основной причиной утечек стала нехватка знаний в области информационной безопасности.

Чаще всего каналами утечек становятся соцсети и личная почта. Более чем в половине случаев из госорганов непреднамеренно утекают служебные документы и внутренняя конфиденциальная переписка вследствие их пересылки госслужащими на личную электронную почту. Обычно достоянием третьих лиц становятся служебные документы и внутренняя конфиденциальная переписка.