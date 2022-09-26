Производители электроники попросили у властей отсрочку от мобилизации для сотрудников отрасли

Разработчики и производители электроники попросили отсрочки от частичной мобилизации для своих сотрудников. В отрасли работает около 350 тыс. человек, половина из которых — мужчины. При этом электроника является одной из приоритетных в России отраслей с ярко-выраженной нехваткой персонала.

Бронь для электроники

Ассоциация российских разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) попросила предоставить сотрудникам отрасли отсрочку от частичной мобилизации. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на письмо ассоциации, направленное 23 сентября 2022 г. премьер-министру Михаилу Мишустину.

Бронь необходима потому, что большая часть производителей электроники формально не относится к предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Последние гарантированно получат отсрочку от призыва, следует из указа Президента России Владимира Путина об объявлении частичной мобилизации в России.

В аппарате премьера сообщили «Коммерсанту», что письмо получено и направлено в Минобороны для последующей проработки. В Минпромторге не ответили на запрос издания.

Почему это важно

Исполнительный директор АРПЭ Иван Покровский подчеркнул, что в электронной промышленности задействовано около 350 тыс. человек. Примерно половина из них — мужчины.

Электронная отрасль попросила отсрочки

Некоторые уже начали получать повестки в военкоматы, рассказал изданию президент Zelax (разрабатывает телеком-оборудование) Сергей Сухман. При этом он отметил, что таких ситуаций сейчас немного, поэтому «возникшая паника не соответствует фактически происходящим событиям».

Гендиректор «Норси-транс» Сергей Овчинников солидарен с АРПЭ и также считает необходимым предоставить отсрочку от призыва на военную службу для сотрудников электронной отрасли. Эксперт подчеркивает, что бронь необходима не только для защиты от частичной мобилизации, но и полной, если таковую введут в России.

Для России электроника — одна из приоритетных отраслей. На ее развитие предполагается направить почти 3,2 трлн руб. Вместе с тем в стране давно назрел дефицит ИТ-персонала. «Профильных специалистов в стране мало, а обучать их долго и трудно, — подчеркивает основатель дизайн-центра НПЦ «Элвис» Ярослав Петричкович. — Последствия утери таких сотрудников будут долговременными».

Директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) Николай Комлев напоминает о важности микроэлектроники для России. Отрасль неоднократно пытались спасти. В марте 2022 г. на эти цели Минпромторг предложил выделить 900 млрд руб. «В данном случае было бы полезно сохранить и тех, кто проектирует, и инженеров, и специалистов по оборудованию и даже по поставкам комплектующих в условиях санкций, — заявил изданию Комлев. — Последних могут признать просто торговцами и призвать в армию».

Кто получил отсрочку

На прошлой неделе, 22 сентября 2022 г., профильные российские ассоциации вместе с рядом представителей ИТ-отрасли направили в Минцифры несколько запросов о предоставлении ИТ-специалистам отсрочки от призыва на военную службу и отправки на специальную военную операцию.

Уже 23 сентября Минобороны уточнило, что отсрочку от частичной мобилизации получат отдельные категории граждан, работающие в ИТ-сфере, информации и связи, СМИ, а также в организациях, обеспечивающих стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры финансового рынка.

Пока механизм не отлажен, глава Минцифры Максут Шадаев взял на личный контроль повестки ИТ-специалистам, которые имеют право на отсрочку.