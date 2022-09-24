Глава Минцифры взял на личный контроль повестки ИТ-шникам, имеющим право на отсрочку от мобилизации

Министр связи Максут Шадаев выразил готовность лично содействовать тем ИТ-шникам, которые подпадают под отсрочку от частичной мобилизации, но при этом уже получили повестки из военкоматов.

Мобилизация на контроле министра

Как выяснил CNews, глава Минцифры Максут Шадаев готов лично оказывать содействие ИТ-шникам, которые уже получили или еще получат повестки в рамках частичной мобилизации, но, как выяснилось, имеют право на отсрочку.

«Есть своя механика доведения решения Генштаба о непривлечении к призыву ИТ-компании до военкоматов, — написал министр утром 24 сентября 2022 г. в одном из Telegram-каналов, связанных с Минцифры, — Понятно что сами военкоматы сейчас перегружены и в полной запарке. Что мы можем сделать для тех кто подпадает под отсрочку, но уже получил повестки. Есть формат срочного уведомления — правительственные телеграммы. Я могу такие подписывать. Поэтому если сотрудники каких то ИТ-компаний получили уже повестки, можно не ждать ничего — я могу направить телеграмму в конкретный военкомат со ссылкой на решение начальника Генштаба и просьбой не призывать КОНКРЕТНЫХ людей из конкретных ИТ-компаний, подпадающих под бронь».

По словам министра, это экстренная мера, взятая на вооружение, пока министерство разворачивает сбор списков на системной основе. «Гендиректор должен направить на почту help@digital.gov.ru электронное письмо, подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью, — добавил Максут Шадаев. — См. Telegram-канал Минцифры для получения подробностей. Расскажите всем свои коллегам. Это важно».

Отсрочка для ИТ-шников

Напомним, 23 сентября 2022 г. из сообщения Минобороны в Telegram-канале министерства стало известно, что часть ИТ-специалистов и работникков некоторых других отраслей под объявленную Президентом России Владимиром Путиным 21 сентября 2022 г. частичную мобиизацию не подпадает.

Максут Шадаев пообещал лично помочь конкретным ИТ-шникам

В частности, это касается всех, у кого есть высшее образование по соответствующим специальностям и направлениям подготовки, в настоящее время работающих (дословная цитата по сообщению Минобороны):

- в аккредитованных организациях, осуществляющих деятельность в области информационных технологий и задействованным в разработке, развитию, внедрению, сопровождению и эксплуатации решений в области информационных технологий и обеспечения функционирования информационной инфраструктуры

- в российских операторах связи и задействованным в обеспечении устойчивости, безопасности и целостности функционирования сооружений связи, центров обработки данных, а также средств и линий связи общего пользования Российской Федерации

- в системообразующих организациях в сфере информации и связи, а также их взаимозависимых лицах, которые являются учредителем и (или) редакцией и (или) издателем зарегистрированного средства массовой информации и (или) вещателем телеканала, радиоканала и задействованных в производстве и (или) распространении продукции средств массовой информации

- в организациях, обеспечивающих стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры финансового рынка, управление банковской ликвидностью, наличное денежное обращение.

Кто именно из ИТ-шников не пойдет служить

Позже 23 сентября 2022 г. Минцифры опубликовало разъяснения относительно того, кто именно из ИТ-шников может рассчитывать на отсрочку от частичной мобилизации.

Отсрочка будет предоставляться ИТ-шникам, которые имеют высшее образование и работают полный день в аккредитованных министерством ИТ-компаниях.

Отсрочку получат специалисты, задействованные в разработке, развитии, внедрении, сопровождении и эксплуатации ПО, программно-аппаратных комплексов или в обеспечении функционирования информационной инфраструктуры.

На отсрочку могут рассчитывать сотрудники операторов связи, которые занимаются обеспечением устойчивости, безопасности и целостности функционирования отдельных сооружений связи, средств связи и линий связи сети связи общего пользования, а также центров обработки данных.

Кроме того, отсрочка коснется сотрудников СМИ, радиовещателей, телевещателей, включенных в перечень системообразующих.

Что еще можно сделать, если повестка пришла

Минцифры также объяснило, что делать российским ИТ-шникам из аккредитованных ИТ-компаний, которые уже получили повестку.

Министерство рекомендовало при личной явке в военкомат взять с собой дополнительно оригинал или заверенную копию трудового договора с работодателем, диплом о получении профильного высшего образования, выписку из реестра о госаккредитации компании-работодателя в ИТ-сфере, заверенную гендиректором компании.

Вместе с этим призывник должен взять с места работы справку о том, что он задействован в разработке, развитии, внедрении, сопровождении и эксплуатации ИТ-решений или в обеспечении функционирования информационной инфраструктуры.

Отрасль просит отсрочки

Накануне, 22 сентября 2022 г. профильные российские ассоциации вместе с рядом представителей ИТ-отрасли направили в Минцифры несколько запросов о предоставлении ИТ-шникам отсрочки от призыва на военную службу и отправки на специальную военную операцию.

Минобороны 23 сентября уточнило, что отсрочку от частичной мобилизации получат отдельные категории граждан, работающих в ИТ-сфере ИТ, информации и связи, СМИ, а также в организациях, обеспечивающих стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры финансового рынка.