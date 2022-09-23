Экс-сотрудника Управделами Президента отправили за решетку за махинации при закупках ПО

Мещанский районный суд Москвы приговорил бывшего начальника управления информации и связи управления делами Президента России к пяти годам колонии общего режима. Его признали виновным в неисполнении госконтрактов по обеспечению ведомства новым ПО. Также бывшего действительного государственного советника второго класса обязали заплатить 27 млн руб. в казну.



Махинация на 27 млн рублей

Мещанский райсуд Москвы отправил на пять лет в колонию общего режима экс-главу Управления информации и связи Управления делами Президента России Виталия Надрагу. Как пишет «Коммерсант», его признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями при исполнении в 2018 г. госконтрактов по снабжению ведомства новым программным обеспечением. Речь идет о ч. 3 ст. 285 УК РФ. Максимальное наказание за ее нарушение — 10 лет лишения свободы.

По подсчетам суда, один договор на 27 млн руб. был не исполнен – эту сумму бывший действительный государственный советник второго класса должен уплатить в госбюджет вместе с компанией, которая поставляла программное обеспечение. Такое решение огласила судья Мещанского суда Елена Каракешишева, уточнив, что злоупотребление должностными полномочиями повлекло за собой тяжкие последствия.

Ранее государственный обвинитель просил для Надраги шесть лет лишения свободы и удовлетворения гражданского иска Управления делами Президента, которое признали потерпевшей стороной. Речь идет о возмещении денежного ущерба. Прокуратура уверена, что фирма-поставщик ПО «ИБС экспертиза» должна возмещать убытки вместе с Надрагой. Известно, что 27 млн руб. уже были арестованы на счету организации.

Уголовное дело об особо крупном мошенничестве было возбуждено в апреле 2020 года

С учетом уже отбытого в СИЗО срока Надрага через несколько месяцев может просить об условно-досрочном освобождении, при условии позитивных характеристик от администрации колонии и погашения хотя бы части денежного ущерба.

Впрочем, Надрага с судебным решением не согласился. Его адвокаты считают приговор необоснованным и необъективным и намерены его обжаловать.

История разбирательства

Уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) было возбуждено 1 апреля 2020 г., когда Следственный комитет России взялся за проверку не исполненного, но оплаченного контракта на поставку ПО в Управление по делам Президента. Надрага стал единственным фигурантом, хотя поначалу корыстного умысла в его действиях следователи не нашли.

Затем дело о мошенничестве закрыли, но в январе 2021 г. Следственный комитет завел новое дело о злоупотреблении полномочиями в отношении Надраги, и Басманный суд отправил экс-чиновника под стражу. Его поместили в московский следственный изолятор «Медведь» – следствие опасалось, что он использует свои связи и сбежит за границу. Опасения косвенно подтверждались тем, что тот продал квартиру в Москве.

Следствие было уверено, что на преступление Надрага пошел «движимый карьеризмом и желанием скрыть свою некомпетентность». Сам Надрага утверждал, что эксперты, чьи выводы использовали обвинители, не разобрались в сути контрактов. Так, адвокаты экс-чиновника настаивают на том, что контракт был не исполнен, но лишь потому, что фирма не предоставила банковских гарантий. В то же время по тому контракту, что был заключен вместо этого, работы выполнили. И программным обеспечением, установленным тогда, госструктура пользуется по сей день. Но новой экспертизы суд не назначил.

По данным «Коммерсанта», скоро Надраге могут предъявить претензии еще по одному контракту на приобретение ПО.

Биография Виталия Надраги

Надрага до 2012 г. работал в Федеральной службе охраны. Затем он пришел в управделами президента, где в 2018 г. получил классный чин действительного государственного советника второго класса, что соответствует генерал-лейтенанту Минобороны или МВД. В январе 2019 г. он уволился из УПД и с тех пор числился индивидуальным предпринимателем – в качестве основного вида деятельности значится «консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления». Среди дополнительных – издание компьютерных игр, разработка компьютерного ПО и общее начальное образование и др.

По некоторым данным, выходцем из спецслужб является также отец Виталия Надраги Владимир, который позже был судьей Адлерского райсуда Сочи.

Кто был компанией-поставщиком

Поставляла программное обеспечение УПД «ИБС экспертиза», которая входит в российскую ИТ-сервисную компанию IBS, основанную в 1992 г.

Судя по информации на официальном сайте, компания оказывает услуги в области оптимизации бизнес-процессов, создания систем управления, управления данными, анализа и моделирования, разработки, тестирования и сопровождения ПО, создания вычислительных центров и систем хранения и аутсорсинга обеспечивающих бизнес-процессов. IBS выпускает собственные линейки продуктов: платформу для управления бизнес-процессами «Планета», инструменты тестирования и др.

В составе IBS работает несколько дочерних компаний: IBS Platformix – поставщик тиражируемых решений для ИТ-инфраструктуры, IBS InfiniSoft – разработчик ПО, «Сила» – российский производитель OEM-оборудования. Также в число «дочек» входят IBS Dunice – разработчик мобильных и веб-приложений, IBS AppLine Innovation – разработчик решений для автоматизации тестирования ПО и IBS AppTest – разработчик решений для управления качеством ПО, оптимизации процессов разработки, тестирования.

По данным «СПАРК интерфакс», учредителем «ИБС экспертиза» в 2006 г. стало АО «ИБС ИТ услуги». Гендиректор компании – Григорий Кочаров. Выручка компании за 2021 г. составила 6,1 млрд руб.