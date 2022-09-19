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Власти вкладывают десятки миллионов в информзащиту «Гостеха»

Минцифры создает систему защиты информации для платформы «Гостеха», которая объединит в себе все ГИС. На создание концепции и проекта системы защиты ведомство выделило 76,9 млн руб. Система создается для своевременного выявления и устранения угроз безопасности информации и выработки механизмов оперативного реагирования на такие угрозы.

Защита «Гостеха»

Как выяснил CNews, Минцифры разрабатывает систему защиты информации единой цифровой платформы для госорганов «Гостех». На эти цели министерство выделило 76,9 млн руб.

Тендер опубликован на портале госзакупок 16 сентября 2022 г. в формате открытого конкурса. Заявки принимаются до 3 октября. Итоги будут подведены 7 октября.

Исполнитель должен смоделировать возможные угрозы безопасности в доменах и государственных информационных системах (ГИС), разработать концепцию обеспечения безопасности, а также проект по созданию комплексной системы защиты информации (КСЗИ) для «Гостеха» и пр.

Работы должны быть завершены 5 декабря 2022 г.

Для чего создается система

КСЗИ создается для обеспечения конфиденциальности, целостности и доступности обрабатываемой информации, а также своевременного выявления и устранения угроз безопасности информации и создания механизмов и условий оперативного реагирования на такие угрозы.

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Минцифры создает систему защиты «Гостеха»

Система должна состоять из центрального и периферийных сегментов. Центральный сегмент должен быть ограничен центрами обработки данных (ЦОД) технологических провайдеров «Гостеха» и сетями взаимодействия между ЦОДами. Периферийные сегменты КСЗИ могут включать в себя автоматизированные места конечных пользователей различных категорий.

КСЗИ должна включать подсистемы защиты от несанкционированного доступа, криптографической защиты каналов передачи данных, межсетевого экранирования, обнаружения и предотвращения вторжений, контроля защищенности, а также подсистему антивирусной защиты, защиты среды виртуализации, контейнеризации, веб-приложений и т. д.

Зачем нужен «Гостех»

С 2020 г. в соответствии с постановлением Правительства № 1674 запущен эксперимент по созданию и внедрению единой цифровой платформы «Гостех». Разработчиком платформы стал Сбербанк (сумма контракта составила 900 млн руб.). За проведение эксперимента и развитие платформы отвечает Минцифры.

Платформа «Гостех» призвана объединить разрозненные ГИС в одну — для взаимодействия между гражданами, государством и бизнесом.

В конце августа 2022 г. Счетная палата в ходе анализа ГИС пришла к выводу, что Минцифры может утратить права на «Гостех». В этой связи министерство в срок до 30 июня 2023 г. должно исключить любые риски утраты Россией прав на ПО технологической основы платформы. Об этом говорится в отчете Счетной палаты, опубликованном 30 августа 2022 г.

Кристина Холупова

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