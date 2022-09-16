США ввели санкции против всей российской электроники. Под ударом «Аквариус», «Ангстрем», «Байкал», МЦСТ, «Элвис»

США ввели санкции против «Аквариуса», структуры Yadro, «Байкал Электроникс», МЦСТ и НПЦ «Элвис». Компании теперь не смогут получить доступ не только к американским процессорным архитектурам, но и к зарубежным заводам. Санкции также чреваты сложностями с компонентами и оборудованием.



Радиоэлектроника под санкциями

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC, подразделение Минфина США) 15 сентября 2022 г. включило в санкционные списки (SDN, Specially Designated Nationals List) крупнейших российских производителей вычислительной техники и отечественные дизнайн-центры. Документ опубликован на сайте Управления.

В «черном» списке оказались «Аквариус», структура Yadro («КНС групп» — «Ядро фаб Дубна»), «Байкал Электроникс», МЦСТ и НПЦ «Элвис».

В SDN также были включены «Элемент», «Ангстрем», «Научно-исследовательский институт электронной техники» и пр.

Чем это грозит

До сегодняшнего дня американским разработчикам запрещалось предоставлять дизайн-центрам определенные программы и технологии. При этом остальные организации (банки и транспортно-логистические компании, например) могли работать с ними, рассказал «Коммерсанту» партнер NSP Сергей Гландин. «Теперь же любому американскому бизнесу запрещено осуществлять любые финансово-экономические сделки», — подчеркнул он.

Как пояснил изданию собеседник на рынке полупроводников, включение производителей техники и дизайн-центры в санкционные списки «крайне болезненно». Они останутся без доступа к зарубежной интеллектуальной собственности — процессорным архитектурам, например, ARM, и IP-блокам, которые используются при проектировании чипов.

Он также добавляет, что из-за санкций производители не смогут получить доступ к зарубежным фабрикам, например, TSMC.

Встанут заводы

Как полагают источники «Коммерсанта» на ИТ-рынке, попадание в «черный» список осложнит Yadro и «Аквариусу» строительство заводов по производству вычислительной техники и электроники.

О покупке производственно-логистического комплекса «Аквариусом» CNews стало известно в марте 2022 г. Инвестиции в проект составят 5 млрд руб. А в ноябре 2021 г. Yadro перешла к активной фазе строительства своего нового масштабного завода в подмосковной Дубне. Предполагается вложить в строительство более 5 млрд руб.



«Мы понимали, что рано или поздно это произойдет и были к этому готовы — и морально, и с точки зрения всех производственных и бизнес-процессов», — рассказали CNews представители «Аквариуса».

В компании также отметили, что продолжат «полноценно» работать. В планах «Аквариуса» трехкратный рост производства к 2025 г.

Помимо американских технологий, сложности могут возникнуть и с оборудованием и компонентами, полагает собеседник «Коммерсанта». По его словам, производители и поставщики даже из третьих стран по обыкновению не заключают сделки с компаниями из «черного» списка, опасаясь вторичных санкций.

Поэтому строительство заводов, в том числе зависит и от того, успели компании закупить необходимое оборудование заранее или нет. «Если же не успели, тогда завод может оказаться не способен выполнять все необходимые операции», — поясняет источник издания.

Кто еще в SDN-списке

Помимо крупных разработчиков, в санкционный список попали структуры Российской академии наук (РАН) — институт прикладной физики РАН, институт спектроскопии РАН, Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН, Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН и Физико-технологический институт им. К.А. Валиева РАН. Также в SDN-списке теперь числятся Российский квантовый центр, НИИ Электронной техники, НИИ Вычислительных комплексов им. М.А. Карцева, НПП «Радиосвязь», НПП «Сапфир», НПО им. С.А. Лавочкина, НЦ «Элинс», «Российские космические системы», Информационные спутниковые системы им. акад. М.Ф. Решетнева и пр.

В июне 2022 г. США ввели санкции против госкорпорации «Ростех». В SDN-списке отдельно упоминается ряд дочерних предприятий «Ростеха». В их числе «Концерн «Автоматика», разрабатывающий решения в области информационной безопасности, кибервойн и беспилотных летательных аппаратов.

Также санкции введены в отношении ИБ «Реформ» — компании, работающей в сфере ИТ и проводящей обучение сотрудников «Ростеха». Санкции введены также и в отношении холдинга «Российская электроника», объединяющего более 140 предприятий и производящего более половины российских электронных компонентов.

Кроме того, санкции ведены в отношении концерна «Швабе», работающего в сфере оптических и лазерных компонентов.

В августе США внесли в санкционные списки структуры «Сколково», среди которых «Фонд Сколково», который занимается поддержкой технологического предпринимательства, «Технопарк Сколково», где размещаются стартапы, и «Сколтех», который разрабатывает инновационные технологии. Эксперты предрекают организации проблемы с разработкой технологий для 6G.