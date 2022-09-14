Москвичам не выдают водительские права и госномера автомобилей. В ИТ-системах ГИБДД масштабный сбой

Московская ГИБДД перестала выдавать права и регистрировать транспорт. Проблема вызвана сбоем в ИТ-системе ведомства, но пока неясно, что именно его спровоцировало. Сроки восстановления не раскрываются, как быть тем, кто записался на этот день – неизвестно. Это уже третий подобный случай за последние полгода.

ИТ-система вышла из строя

Столичная ГИБДД столкнулась со сбоем свой информационной системы. В результате ее некорректной работы полностью остановлена выдача водительских удостоверений.

Сбой коснулся пока исключительно ГИБДД Москвы. О проблемах в ИТ-системе столичная автоинспекция сообщила в своем Telegram-канале («Госавтоинспекция Москвы»), к моменту выхода материала насчитывавшем около 8400 подписчиков.

Наряду с этим столичная ГИБДД приостановила еще и регистрацию транспортных средств.

Сроки восстановления работы ИТ-системы московской ГИБДД не раскрываются. Также нет данных, когда будут возобновлены выдача прав и регистрация автомобилей.

«В настоящее время специалисты проводят работы по устранению последствий технического сбоя», говорится в публикации на канале «Госавтоинспекция Москвы».

О причинах сбоя в ГИБДД остается лишь догадываться

Пока неясно, как быть тем, кто заранее записался на этот день, чтобы получить права или номера на свой автомобиль и уже оплатил все необходимые пошлины. Не исключено, что им предложат прийти в другой день без повторных денежных трат.

История повторяется. Регулярно

Для столичных автомобилистов отказы ГИБДД в выдаче водительских удостоверений и регистрации автомобилей скоро станут привычными. Это, по меньшей мере, третий подобный случай за последние полгода.

В предыдущий раз ИТ-система московской ГИБДД не работала 26 июня 2022 г. В этот день она не выдавала права и не регистрировала машины по причине технических работ, о которых многие из тех, кому не повезло записаться именно на это число, узнали уже после прибытия в здания ГИБДД.

26 июня 2022 г. – это воскресенье, и многие специально выбрали этот день, чтобы не тратить свое рабочее время. Всем им в итоге было предложено посетить ГИБДД еще раз и отстоять в живой очереди. Также они могли получить запрашиваемые услуги в электронном виде.

Публикация в Telegram-канале столичной ГИБДД

Аналогичная ситуация произошла и 27 марта 2022 г., тоже в воскресенье. Причина ровно та же – технические работы, о которых ГИБДД, следует отметить, предупредила заранее. Она опубликовала сообщение об этом в своем Telegram-канале 24 марта 2022 г. Всем, кто записался на этот день, предоставили возможность получить услугу в любой другой день, но снова в порядке живой очереди.

Нынешний случай отличается от предыдущих двух. Если в марте и июне 2022 г. ГИБДД говорила о технических работах, то в настоящее время имеет место именно технический сбой.

Всероссийский опыт

В истории цифровизации ГИБДД были и случаи, когда ИТ-система отказывалась работать не только в Москве, но и в других российских регионах. Столь крупномасштабный сбой она пережила сравнительно недавно – в середине декабря 2021 г.

Как сообщал CNews, информационная система ГИБДД была выведена из строя на целых два дня по причине затопления одной из московских серверных в результате прорыва трубы. Восстановить работу планировалось за сутки, но что-то пошло не так.

Как следствие, россияне не могли забрать свои водительские удостоверения, зарегистрировать или снять с учета транспортное средство, а также получить некоторые другие услуги.

Проблема затронула как минимум Москву и Московскую область, Санкт-Петербург и Ленобласть, Красноярский край, Новосибирск, Ростовскую, Тульскую и Челябинскую области.

Подробности о столь крупном сбое ИТ-системы ГИБДД были максимально засекречены. Нет данных ни о количестве поврежденных серверов, ни о возможных объемах потерь важной информации, хранящейся на них.

Спустя еще месяц, в первой половине января 2022 г. ИТ-система ГИБДД столкнулась с новой напастью. На этот раз сломался сервис проверки штрафов на официальном сайте инспекции, что было вызвано некорректным обновлением программного обеспечения. Восстановление заняло у специалистов ГИБДД около суток.

Следует отметить, что сайт инспекции «падает» далеко не в первый раз. Например, проверка штрафов не работала в конце осени 2021 г. Представители ГИБДД заявили, что сервис не выдержал большого наплыва желающих проверить свои штрафы – к нему ежеминутно обращалось около 2000 пользователей.

Проверка штрафов на сайте ГИБДД также выходила из строя и 24 июня 2021 г. На тот момент это коснулось лишь жителей столичного региона.