CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Цифровизация ИТ в госсекторе Техника
|

ИТ-компания требует от госведомства 370 млн оплаты за работу. Ведомство отнекивается, ссылаясь на 86 найденных ошибок

ИТ-компания «Форс – Центр разработки» хочет взыскать с Минсельхоза 370,38 млн руб. по двум контрактам на создание системы для ведомства. Но министерство заявляет, что при эксплуатации системы в общей сложности выявлено 86 ошибок, некоторые из которых критические.

Оплата по расторгнутым контрактам

Разработчик информационных систем (ИС) «Форс – Центр разработки» пытается взыскать с Министерства сельского хозяйства (Минсельхоза) 370,38 млн руб. Сумма эта, как полагает истец, причитается ему по двум расторгнутым госконтрактам, обнаружил CNews в картотеке арбитражных судов.

В один и тот же день, 13 мая 2020 г. между Минсельхозом и «Форс – Центр разработки» было заключено сразу два госконтракта на общую сумму 1,4 млрд руб. Контракт на сумму 859,23 млн руб. на работы по развитию системы цифровых сервисов агропромышленного комплекса (АПК) министерства. И контракт на 546,73 млн руб. — на работы второй очереди по созданию этой системы.

В апреле 2022 г. «Форс – Центр разработки» подала первый иск на общую сумму 370,38 млн руб. Согласно определению суда, ИТ-компания требует с Минсельхоза недоплаченные суммы по двум госконтрактам: 185,69 млн руб. и неустойку в размере 12,52 млн руб. по контракту на и 161,45 млн. руб. и неустойку в размере 10,7 млн руб. В том числе, истец требует признать заключительные этапы работ по ним выполненными, следует из документа. Заседание по делу назначено на декабрь. Еще одно исковое заявление к министерству «Форс» подала 8 сентября.

Оба контракта были заключены для создания и развития системы, которая позволит перевести в цифровой вид предоставление гражданам и бизнесу льгот в сельскохозяйственной области.

CNews ожидает от сторон комментариев.

47 ошибок и «недоплата» 185 миллионов

Согласно решению об одностороннем отказе от исполнения госконтракта от 29 августа 2022 г., Минсельхоз не принял работы по нему из-за выявленных недостатков к системе. По контракту на развитие системы было выявлено 47 замечаний.

dengi600.jpg
ИТ-компания требует от Минсельхоза оплаты по расторгнутым договорам

В документе говорится, что в ходе эксплуатации было выявлено, что ИС представляет собой не целую систему, а «разрозненные модули, развернутые в различных, не связанных между собой контурах».

Экспертная оценка готовности системы показала, что она не позволяет подписать заявки на льготы из-за отсутствия настройки электронных подписей, зависает и не сохраняет изменения без сообщения об ошибке. В ней также имеются существенные недоработки по процессам заключения соглашений на получение господдержки, формирования заявок, льготного кредитования, цифровому профилю, личному кабинету и т.д.

Минсельхоз неоднократно направлял замечания относительно качества работ, которые так и не были устранены по состоянию на конец августа 2022 г. При этом срок выполнения работ по контракту — 10 декабря 2021 г.

По контракту на сумму 859,23 млн руб. заказчик фактически оплатил исполнителю 673,53 млн руб. (разница 185,69 млн руб.). Контракт был расторгнут в одностороннем порядке 9 сентября 2022 г.

39 ошибок и «недоплата» 161 миллион

Ситуация по контракту на создание системы аналогичная. В ходе проведения испытаний, было выявлено 39 ошибок в ее функционировании. Т. е. всего в ходе работ по двум контрактам обнаружено 86 недочетов.

Минсельхоз неоднократно направляло в адрес «Форс» замечания относительно качества выполненных работ (два письма от декабря 2021 г. и по одному письму в январе, февраля и марте 2022 г.). Ошибки так и не были устранены. На этом основании министерство и разорвало госконтракт в одностороннем порядке.

По контракту на сумму 546,73 млн руб. заказчик фактически оплатил 385,27 млн руб. (разница 161,45 млн руб.). Срок выполнения работ по нему — 17 декабря 2021 г. Контракт также был расторгнут 9 сентября 2022 г.

Для чего создается система

Как уже говорилось выше, система создается для предоставления льгот в области сельского хозяйства. Так. в 2022 г., согласно техзаданию, ожидается, что не менее 75% субсидий сельхозтоваропроизводителям будет предоставляться посредством суперсервиса и не менее 50% оформления и предоставления льготных кредитов — в электронном виде.

Согласно структуре ПО системы Минсельхоза, в качестве системы управления базами данных (СУБД) используется PostgreSQL и MySQL. Других более определенных характеристик в документах нет.

Чем занимается «Форс»

«Форс» основана в 1991 г. В группу компаний «Форс» входят «Форс – Центр разработки», «Форс Дистрибуция», «Форс Учебный центр», «Форс Телеком» и др. Они занимаются разработкой, интеграцией, а также построением ИС, техподдержкой и обучением.

«Форс» входит в список крупнейших компаний CNews 2021. Ее выручка по итогам 2021 г. составила 19,6 млрд руб.

Согласно «Контур.фокусу», ООО «Форс – Центр разработки» образована 18 ноября 1999 г. в Москве. Гендиректором компании заявлен Евгений Ефименко, а единственным учредителем — Алексей Голосов. В базе «Контур.фокуса» имеются сведения о 378 заключенных госконтрактах с ИТ-компанией на общую сумму 17,1 млрд руб.

Кристина Холупова

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Сбербанк отказался покупать российские серверы, чтобы взять китайские

Госсектору разрешили закупать серверы на зарубежных чипах

Каждая вторая госструктура России атакована хакерами. Каждая третья - многократно

Власти обсуждают полную замену Windows на Linux в российских школах

Москвичам не выдают водительские права и госномера автомобилей. В ИТ-системах ГИБДД масштабный сбой

МВД ищет себе дата-центр в условиях острого дефицита мест в ЦОДах

MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Самые компактные Bluetooth-колонки: карманный вариант

Паровые пылесосы для дома: что это и как выбрать лучший

Родительский контроль на компьютере: выбираем софт для защиты детей

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: 15 самых странных фактов о Солнечной системе

Мамонты, подвиньтесь — ученые знают, как воскресить вымершего тасманийского волка

Тончайшие лазеры обнаружили кусок земной коры возрастом 4 миллиарда лет
Показать еще
CNEWS TV
CNews FORUM Кейсы: Как Россия укрепляет свой цифровой потенциал?
Visary BI – импортонезависимая система продвинутой аналитики
Популярный в России электротранспорт спровоцировал массовое...
Рассекречен первый белорусский ноутбук. Готовятся десятки...
KAZAN DIGITAL WEEK 21-24 сентября KAZAN DIGITAL WEEK 21-24 сентября