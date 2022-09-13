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МВД ищет себе дата-центр в условиях острого дефицита мест в ЦОДах

МВД ищет дата-центр для размещения своего ИТ-оборудования. На эти цели министерство выделило почти 700 млн руб. ЦОД должен вместить 4,2 тыс. юнитов сроком на 24 месяца. Центр рассматривается в ЦФО или СЗФО. Сейчас на рынке наблюдается дефицит стойко-мест, однако МВД может найти площадку у коммерческих дата-центров, например, IXcellerate или DataPro.

Дата-центр для МВД

МВД ищет центр обработки данных (ЦОД) за 698,7 млн руб. Информацию об этом можно обнаружить на портале госзакупок.

Тендер на аренду технологической площадки для размещения ИТ-оборудования для нужд МВД был опубликован 3 сентября 2022 г. в формате электронного аукциона. Его проводит Главный информационно-аналитический центр Министерства внутренних дел (ГИАЦ МВД). Заявки на аукцион принимаются до 19 сентября. Итоги будут подведены 20 сентября.

Согласно тендерным документам, МВД ищет ЦОД для размещения своего ИТ-оборудования. При этом заказчик указывает, что возможна в целях закупки и «аренда оборудования для обеспечения условий функционирования» дата-центра.

В рамках контракта арендодатель должен предоставить МВД машинный зал, способный вместить 4,2 тыс. юнитов. Срок аренды по договору составляет 24 месяца. Согласно документам, ЦОД должен быть расположен в пределах ЦФО или СЗФО за исключением Калининградской области. Исполнитель в рамках контракта должен самостоятельно доставить оборудование заказчика.

CNews ожидает от МВД ответа, какое оборудование будет размещено в дата-центре, а также обеспечением какой инфраструктуры он займется.

Проблемы с ЦОДами

В 2021 г. операторы российских дата-центров запустили в коммерческую эксплуатацию 4,9 тыс. новых стойко-мест, по данным исследования CNews Analytics. Рост составил около 12% — с 41 тыс. на конец 2020 г. до 46 тыс. на конец 2021 г.

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МВД в поисках ЦОДа, чтобы разместить свое ИТ-оборудование

В то же время на фоне санкций многие проекты по закуску ЦОДов откладываются на неопределенный срок — провайдеры дата-центров обещают запустить в 2022–2023 гг. более 20 тыс. новых стойко-мест, однако будут ли выполнены обещания — неясно. Это обусловлено в том числе и тем, что зарубежные вендоры перестали поставлять инженерное оборудование в российские дата-центры.

А в апреле 2022 г. в Москве образовалась острая нехватка мест в дата-центрах. Так, их количество сократилось до 800 мест (минимальное значение с 2018 г.). При этом на Москву приходится до 72% всего рынка услуг colocation в России.

Найдет ли МВД себе место

С острой нехваткой дата-центров согласился и директор по продажам Linxdatacenter Роман Шулимов. По техзаданию МВД требуется машинный зал хотя бы на 100 стоек, отмечает он.

«Среди коммерческих ЦОД пока остались площадки, готовые разместить такой объем, — рассказал CNews Шулимов. — В теории, такой объем могли бы приютить в Москве IXcellerate (хотя и говорят, что в новом кампусе все занято) и DataPro». В Петербурге недавно отстроился Гознак на 470 стоек и запустилась новая площадка DataLine, отметил он.

ЦОД и оборудование МВД

При этом МВД строит свой собственный федеральный дата-центр. Подробнее CNews писал об этом в ноябре 2021 г. CNews. Весной 2021 г. премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление Правительства о выделении финансирования для МВД на строительство ЦОДа. В 2021-2024 гг. на эти цели должно быть выделено 7 млрд руб. Дата-центр будет размещен в Москве на улице Поморская. Его строительство должно закончиться в 2024 г.

Вместе с тем МВД активно покупает ИТ-оборудование для будущего дата-центра. В марте ГИАЦ заключил контракт на поставку комплектов дооснащения СХД для ФЦОДа на 316 млн руб. Согласно ТЗ, комплект должен быть полностью совместим с СХД Huawei Dorado 6000 V3.

В апреле 2022 г. ГИАЦ МВД закупил китайскую систему хранения данных (СХД) почти на 1 млрд руб. для своего дата-центра.

В июле ГИАЦ опубликовал тендер на закупку 175 серверов для федерального дата-центра.

Кристина Холупова

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