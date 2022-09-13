В России разработан материал нового поколения для печатных плат

Входящий в «Ростех» холдинг «Росэлектроника» поможет российской промышленности заменить дорогостоящие иностранные аналоги печатных плат, а также уменьшить их размеры и повысить скорость передачи данных. Для этого российскими учеными из «Росэлектроники» был разработал материал нового поколения для производства cверхвысокочастотных (СВЧ) печатных плат широкого спектра применения.

Новый материал для плат

Холдинг «Росэлектроника», входящий в «Ростех», разработал материал нового поколения для производства cверхвысокочастотных (СВЧ) печатных плат широкого спектра применения. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Использование разработки позволит российской промышленности заменить дорогостоящие иностранные аналоги, а также уменьшить размеры печатных плат и повысить скорость передачи данных, отмечается в сообщении.

«Разработка «Росэлектроники» — очередной шаг на пути импортозамещения критически важных комплектующих для российской промышленности», — подчеркнул исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко.

Новые СВЧ-материалы успешно прошли испытания на уровне опытных образцов.

Где он будет использоваться

Евтушенко отметил, что новый материал будет широко востребован при создании современных средств связи, приема, передачи и хранения больших объемов данных.

В России создан материал нового поколения для производства СВЧ плат

В свою очередь СВЧ платы используются во многих современных высокотехнологичных электронных устройствах, например, в телекоммуникационном оборудовании, космической, авиационной и атомной промышленности.

Базовые материалы нового поколения позволят проектировать и создавать перспективные устройства, востребованные во многих областях современной техники, продолжил заместитель гендиректора по технологическому развитию холдинга Андрей Чендаров. По оценкам «Росэлектроники», потенциальная емкость внутреннего рынка этой продукции в ближайшие 5-10 лет может достигнуть 1 млрд руб. в год.

Как в России спасают радиоэлектронику

Ранее CNews писал о том, что Минпромторг предложил выделить почти 1 трлн руб. на спасение российской радиоэлектроники в условиях санкционного давления. Средства направят на производство средств и технологий создания радиоэлектроники, новых поколений электронной компонентной базы, а также зарплаты специалистам.

А 1 августа 2022 г. Правительство России определилось с «налоговым маневром» для радиоэлектронной промышленности. Теперь организации и предприятия, «профильные» доходы которых в общем объеме доходов достигают 70%, смогут платить налог на прибыль по ставке в 3%, а страховые взносы — по ставке 7,6%. Воспользоваться льготами смогут не только компании-разработчики, но и отечественные производители. Власти надеются, что так отрасль сможет экономить до 16 млрд руб. ежегодно.

Помимо этого, в России развернут производство материнских плат, вложив в это 2 млрд руб. Такую сумму правительство Татарстана инвестирует в создание нового завода. Начало строительства запланировано на 2023 г. На начальном этапе работы завода на его мощностях будет производиться 300 тыс. изделий в год с ожидаемым увеличением тиража до 1 млн шт