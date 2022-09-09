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В России начал работать государственный центр развития ИИ

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко объявил о начале работы национального центра развития искусственного интеллекта (ИИ). Его директором назначен Сергей Наквасин, ранее занимавший пост заместителя руководителя Аналитического центра при Правительстве. Центр займется отбором эффективных решений в области ИИ, мониторингом ключевых показателей развития этой технологии, а также экспертизой документов в области.

Центр развития ИИ

В России заработал национальный центр развития искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Директором центра назначен Сергей Наквасин, который ранее занимал должности заместителя руководителя Аналитического центра при Правительстве, а также заместителя генерального директора АНО «Цифровая экономика».

Сейчас Минэкономразвития подготовило проекты постановлений Правительства, которые предусматривают порядок финансирования для создания и работы этого центра.

Он поможет реализовать стратегию развития ИИ, которая была утверждена Президентом России Владимиром Путиным, а также мероприятия федпроекта «Искусственный интеллект» нацпрограммы «Цифровая экономика».

Чем центр займется

«Во-первых, он будет ключевой площадкой для отбора эффективных ИИ-решений для бизнеса, науки и государства, — пояснил Дмитрий Чернышенко. — Во-вторых, центр регулярно будет проводить мониторинг ключевых показателей развития ИИ, а также экспертизу официальных документов в области национального регулирования сферы».

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Чернышенко рассказал о начавшейся работе центра ИИ

Вместе с тем национальный центр ИИ должен обеспечить экспертное сопровождение внедрения искусственного интеллекта в отраслях экономики и госсекторе, содействовать при реализации важных инфраструктурных задач. И в-четвертых, центр актуализирует индекс готовности отраслей экономики к внедрению ИИ.

В формировании центра приняли участие почти 9,5 тыс. организаций из 15 приоритетных отраслей экономики. Еще одним важным проектом в этой области станет запуск цифрового решения для учета и развития участников сообществ в сфере ИИ.

ИИ в России

«Официальная» история искусственного интеллекта в России началась в январе 2019 г., когда президент страны дал поручение Правительству, Сбербанку «и другим заинтересованным организациям» разработать подходы к национальной стратегии развития искусственного интеллекта и представить соответствующие предложения. Проект национальной стратегии появился в мае, утверждена она была в октябре 2019 г.

По оценкам аналитиков, к концу 2021 г. объем рынка искусственного интеллекта в России достиг 17 млрд руб. На сегодняшний день уже более 300 ИИ-компаний-разработчиков получили господдержку. Запущен первый в стране инструмент грантовой поддержки разработчиков открытых библиотек в сфере ИИ. Кроме того, создано шесть опорных исследовательских центров в области искусственного интеллекта на базе ведущих вузов и научных организаций России — это Высшая школа экономики, Сколковский институт науки и технологий, ИСП РАН, МФТИ, ИТМО, Иннополис. Индустриальными партнерами этих центров выступают такие компании как «Яндекс», Сбербанк, «Газпром нефть», «Почта России», «Сибур», «Аэрофлот» и другие. Также более 60 регионов России запустили образовательные программы по искусственному интеллекту для учащихся 3-11 классов, а в 20 российских вузов открыт прием на магистерские программы по ИИ в 2022 г.

В сентябре 2022 г. CNews выпустил рейтинги крупнейших и самых быстрорастущих поставщиков ИИ-решений в России.

Кристина Холупова

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