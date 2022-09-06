Путин распорядился обеспечить россиян интернетом со скоростью 10 Гбит/с

Президент Владимир Путин дал ряд поручений по развитию высокотехнологической отрасли. Предлагается обеспечить возможность привлечения финансирования для быстрорастущих технологических компаний наподобие «Яндекса» и Ozon, обязать проводить в многоквартирные дома каналы связи со скоростью 10 Гбит/с и реализовать возможность использования ПО ушедших из России компаний.

Путин об использовании ПО ушедших из России вендоров

Президент России Владимир Путин подписал ряд поручений Правительству, связанных с развитием отрасли информационных технологий и телекоммуникаций. Поручения были даны по итогам прошедшего в июле заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

В первую очередь, Владимир Путин поручил определить специальные условия использования иностранного ПО, в отношении которого невозможно исполнение добросовестными российскими пользователями действующих договорных обязательств. Речь может идти о возможности использования ПО таких вендоров, как Microsoft, SAP, Oracle, Autodesk и пр., которые ушли из России после начала специальной военной операции (СВО) на Украине.

Интернет со скоростью 10 Гбит/с в многоквартирные дома

Ряд поручений связаны с областью телекоммуникаций. Речь идет о запуске программы совершенствования сетей связи и качества услуг по предоставлению доступа к сети интернет на период до 2030 г. В ней будет установлен для операторов связи целевой ориентир передачи данных со скоростью не менее 10 Гбит/с при подключении многоквартирных домов к сети интернет в городах с населением более 100 тыс. человек. Также должны быть созданы благоприятные условия для развития сетей связи и реализацию проектов строительства волоконно-оптических линий связи в труднодоступных местностях.

Среди поручений Путина - привлечение финансирования для быстрорастущих технологических компаний , проведение в многоквартирные дома каналов связи со скоростью 10 Гбит/с и использование ПО ушедших из России компаний

Кроме того, предполагается доработать Закон «О связи» в части обеспечения права граждан на доступ к услугам электросвязи, предусмотрев при его доработке следующие особенности: введение до 2024 г. моратория на повышение платы за использование операторами связи объектов государственной и муниципальной собственности для размещения телекоммуникационного оборудования; обязанность согласования органами государственной власти и органами местного самоуправления с Минцифры требований к операторам связи о необходимости демонтажа базовых станций и другой телекоммуникационного оборудования, размещаемого на объектах государственной и муниципальной собственности; безвозмездность размещения в многоквартирных домах телекоммуникационного оборудования операторов связи, необходимого для обеспечения высокоскоростного доступа собственников жилья к информационно-телекоммуникационной сети интернет.

Кроме того, должна быть предусмотрена возможность подключения операторами связи многоквартирных домов к сети интернет на основе утвержденных типовых условий и договора с одним из собственников жилья без необходимости принятия решения всеми собственниками жилья. Вопрос об обеспечения операторам связи недискриминационных условий для подключения многоквартирных домов уже давно обсуждается в органах власти, в том числе в 2019 г. в Госдуму был внесен соответствующий законопроект, но он так и не был утвержден.

Поддержка быстрорастущих высокотехнологических компаний

Другой блок касается поддержки высокотехнологических компаний. Следует определить понятие «технологическая компания» (с учетом обязательного применения в деятельности технологических компаний инновационных технологий), установить особенности и условия деятельности таких компаний в целях обеспечения адресного характера мер государственной поддержки в области технологического развития.

Предполагается принять дополнительные меры, направленные на обеспечение развития и поддержки технологических компаний при выводе их продукции на рынок, масштабирования производства и продаж их продукции, в том числе определить ответственный институт инновационного развития.

Необходимо внести в законодательство изменения, предусматривающие установление критериев определения быстрорастущих технологических компаний. При этом должны быть проанализировать меры государственной поддержки компаний, в частности, субъектов малого и среднего предпринимательства, в целях распространения таких мер на быстрорастущие технологические компании.

Также должен быть рассмотрен вопрос о целесообразности уточнения критериев отнесения ценных бумаг к ценным бумагам высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики, об увеличении порога капитализации акций в течение первой недели торгов и предельного значения выручки за завершенный календарный год эмитента с 25 до 75 млрд руб., а также об увеличении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда на день включения в список ценных бумаг, допущенных к торгам.

Планируется обеспечить рост объема привлечения быстрорастущими технологическими компаниями финансирования на финансовом рынке до конца 2023 г. до уровня не ниже 2020-2021 гг. (с учетом привлекаемого в указанный период финансирования на иностранных финансовых рынках) и определить этот показатель в качестве ключевого показателя эффективности деятельности замминистра финансов и зампреда Центробанка, отвечающих за развитие финансового рынка.

В законодательство должны быть внесены изменения, направленные на предоставление налогового вычета по налогу на доходы физических лиц при осуществлении долгосрочных финансовых вложений в ценные бумаги российских эмитентов, включая быстрорастущие технологические компании. Срок действия налоговой льготы по налогу на доходы физических лиц в отношении доходов, полученных от реализации ценных бумаг высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики, должен быть продлен до 1 января 2028 г.

Почему «Яндекс» и Ozon нуждаются в поддержке

Как ранее объяснял Владимир Путин, многие российские быстрорастущие технологические компании, такие, например, как Ozon или «Яндекс», финансировали свое развитие за счет привлечения ресурсов с западных финансовых рынков. «Скажем прямо, российская финансовая система была не готова обеспечить ресурсами те компании, которые не имеют активов или большой прибыли, но при этом имеют большую перспективу развития, - говорил Путин. - Например, у «Озон», насколько известно, убыток уже почти 20 лет подряд, однако только за прошлый год объем продаже товаров на этой платформе приблизился к отметке в 500 млрд руб., а уже в следующем, безусловно, может превысить триллион».

«Такие наши компании активно использовали, западные финансовые институты, с которыми сегодня есть известные трудности: они нам недоступны, - объяснял Путин Необходимо в короткие сроки сформировать такие механизмы в российской финансовой системы, чтобы быстрорастующие российские компании могли привлекать отечественный частный капитал под свое развитие».

Отметим, что после начала СВО американские и британские фондовые площадки приостановили торги акциями Ozon и Yandex (владелец «Яндекса») , а также интернет-холдинга VK. В результате все три компании оказались под угрозой предъявления владельцами своих облигаций требований об их досрочном погашении. Размер облигационных займов указанных компаний составляет, соответственно, $750 млн, $1,25 млрд и $400 млн Yandex уже смог договориться с владельцами своих облигаций. Правительство также принимало решение о выделении указанным компаниям льготного кредита на сумму 130 млрд руб.

Использование результатов интеллектуальной деятельности

Еще один блок вопросов связан с результатами интеллектуальной деятельности. Правительству совместно с Общероссийской общественной организацией малого и среднего предпринимательства «ОПОРА России» поручено рассмотреть вопрос о совершенствовании условий создания бюджетными научными и образовательными организациями хозяйственных обществ, деятельность которых заключается в практическом применении результатов интеллектуальной деятельности, исключительные права на которые принадлежат данным организациям, и условий осуществления этими хозяйственными обществами своей деятельности.

Также предстоит решить вопрос о целесообразности создания открытой цифровой платформы, предназначенной для размещения заказов, выполнение которых осуществляется инжиниринговыми компаниями. Кроме того, Банку России совместно с Правительством необходимо будет рассмотреть вопрос о совершенствовании механизмов банковского кредитования под залог прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации.

Категорирование объектов критической информационной инфраструктуры

Другое поручение адресовано Правительству вместе с ФСБ (Федеральная служба безопасности) и Федеральной службой технико-экспортного контроля (ФСТЭК). Им предстоит принять меры по совершенствованию механизма категорирования объектов критической информационной инфраструктуры в целях обеспечения достоверности информатики, включенной в реестр таких объектов, предусмотрев внесение соответствующих изменений в законодательство. Закон о критической информационной инфраструктуре (КИИ) предполагает три категории объектов КИИ, исходя из социальной, экономической, политической, экологической значимости и значимости для обороны при оценке возможного ущерба в случае аварий на них.

«Необходимо обеспечить единый каталог и категорирование всех значимых объектов критической инфраструктуры, потому что у нас зачастую возникают такие ситуации, когда сама компания добровольно, по своему усмотрению относится какие-то важные информационные системы к значимым объектам КИИ, а какие-то – нет, - говорил ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко. - Поэтому для каждой отрасли профильное федеральное ведомство совместно с Минцифры, ФСБ и ФСТЭК определят, какие- типы информационных систем необходимо отнести к значимым объектам КИИ. По этим типам информационных систем уже в разрезе отраслей Правительство сможет без всяких ограничений компании установить сроки обязательной замены и перехода зарубежного ПО на российское».

100 млрд руб. на развитие «сквозных» технологий

Следующее поручение предполагает разработать и утвердить концепцию технологического развития на период до 2030 г., предусматривающую, в том числе, цели технологического развития, механизмы их достижения и количественные показатели, характеризующие их достижения. Также должны быть приняты меры, направленные на актуализацию действующих и утверждение новых стратегических направлений в области цифровой трансформации ключевых отраслей экономики и социальной сферы.

Кроме того, необходимо, с привлечением государственных корпораций и компаний с государственным участием, заключивших соглашения о намереньях в целях развития и финансирования отдельных высокотехнологичных направлений, обеспечить актуализацию ключевых показателей и «дорожных карт» реализации данных соглашений с учетом необходимости достижения национального технологического суверенитета и технологического лидерства в среднесрочной перспективе.

В 2019-2020 гг. Правительство заключило серию соглашений с госкорпорациями и компаниями с госучастием о разработке и реализации дорожных карт по реализации сквозных технологий. Так, Сбербанк является ответственным за искусственный интеллект, «Ростех» - за интернет вещей и квантовые сенсоры, «Ростех» и «Ростелеком» - за сети мобильной связи пятого поколения (5G), «Ростех» и «Росатом» - за новые производственные технологии, «Ростелеком» - за новые коммуникационные интернет-технологии, «Росатом» - за квантовые вычисления, РЖД («Российские железные дороги») – за квантовые коммуникации.

Сейчас Путин поручил предусмотреть возможность присоединения заинтересованных организаций к указанным соглашениям («открытый формат»), а за вице-премьерами Правительства должно быть закреплено кураторство направлений развития сквозных технологий и реализации соглашений. Общее кураторство должно быть закреплено за первым вице-премьером Андрей Белоусовым.

В соглашениях должна быть предусмотрена возможность их реализации за счет средств федерального бюджета в объемах не менее 100 млрд руб. в 2023-2025 гг. при условии софинансирования реализации организациями, заключившими соглашения, в объеме не менее, чем объем предоставленных средств федерального бюджета. Для организаций, реализующих указанные соглашения, должны быть введены налоговые льготы.

Критика «Ростеха»

Ранее Владимир Путин признавал, что работу по реализации соглашений Правительства госкорпорацией по развитию сквозных технологий нельзя назвать «особенно успешной». «Пять из 13 направлений не реализуются, по остальным реализация не достигнута у не менее чем 20% целевых показателей, и, конечно, в 2022 г. эти показатели не будут достигнуты, - говорил Президент. - Скромные результаты продемонстрированы по направлениям, за которые ответственен «Ростех», в том числе по проектам создания сетей 5G и развитию производства оборудования для широкого внедрения «интернета вещей», а проект по развитию микроэлектронной отрасли пришлось полностью перегружать в прошлом году».

Со своей стороны, Андрей Белоусов также признавал проблемы с реализацией соглашений с госкорпорациями. «Содержательное исполнение ряда соглашений так и не началось, - говорил первый вице-премьер. - Это касается, прежде всего, таких направлений, как создание «тяжелого» программного обеспечения в зоне ответственности «Ростеха», промышленных интернет-вещей – датчики и квантовые сенсоры – тоже «Ростех», технологии передачи энергии».

Как отмечал Белоусов, результаты реализации соглашений прямо зависят от того объема ресурсов, которые компания-лидер инвестирует в развитие технологий. Так, в 2020-2021 гг. в развитие соответствующих сквозных технологий Сбербанк вложил 20 млрд руб., «Росатом» - 14 млрд руб., РФПИ («Российский фонд прямых инвестиций») – три с половиной миллиарда, РЖД – более двух миллиардов. В то же время «Ростех», отвечающий за шесть направлений, вложил всего 1,1 млрд руб., а «Россети» - вообще ничего.

Подготовка кадров для ИТ-отрасли

Заключительный блок поручений связан с подготовкой кадров. Предполагается разработать предложения по реализации комплекса мер, направленных на повышение привлекательности инженерно-технических профессий. Также предполагается принять меры, направленные на поэтапное увеличение нормативных финансовых затрат на формирование объема финансового обеспечения государственного задания на подготовку кадров в области инженерного дела, технологий и технических науки, информационно-коммуникационных технологий, информационной безопасности и компьютерных наук.

В свою очередь, Правительство вместе с субъектами федерации должно разработать и реализовать комплекс мер по укомплектованию государственных и муниципальных общеобразовательных организаций учителями, в том числе учителями математики, физики, информатики и повышению качества их подготовки.