Минцифры запустило маркетплейс российского ПО в тестовом режиме
Маркетплейс российского программного обеспечения заработал в тестовом режиме. Для того, чтобы добавить свой продукт на маркетплейс, надо подать заявку через портал госуслуг. В будущем на маркетплейсе появятся отзывы и рейтинги отечественных софтверных продуктов.
Бета-версия маркетплейса
Минцифры в тестовом режиме запустило маркетплейс российского программного обеспечения. На портале представлены российские продукты, правообладатели которых ранее направили заявки на размещение через портал госуслуг.
Первыми пользователями маркетплейса стали представители профильных ассоциаций, компаний-разработчиков и заказчиков ИТ-решений — им была направлена рассылка с просьбой направлять комментарии по развитию маркетплейса. В настоящий момент проходит голосование за название маркетплейса, можно предложить свой вариант.
Маркетплейс задуман как площадка для взаимодействия правообладателей и заказчиков ПО. На страницах продуктов представлена информация о ПО, его функциональности, стоимости, совместимости с операционными системами. Для каждого вида отечественного программного обеспечения указаны зарубежные аналоги.
Навигация позволяет выбрать продукт по категории, например, средства разработки, системное ПО, информационная безопасность. Также можно указать, в какой отрасли можно применять решение, например, образование, промышленность, финансы. Кроме того, на портале представлены актуальные новости отрасли, одним из информационных партнеров выступил CNews.
«Мы запустили маркетплейс отечественного ПО. Сейчас он работает в тестовом режиме и будет развиваться на основе отзывов и комментариев пользователей. В ближайшее время появится возможность поставить оценку ПО, добавить комментарий и увидеть рейтинг продуктов. Мы приглашаем правообладателей российского программного обеспечения подавать заявки на размещение своих продуктов на маркетплейсе», — рассказал CNews Максим Паршин, замглавы Минцифры России.
По мнению участников рынка, маркетплейс будет востребован как разработчиками, так и заказчиками ИТ-решений, перед которыми стоит задача импортозамещения. «Подобная площадка в первую очередь позволит всем пользователям получить доступ к доверенному программному обеспечению. С точки зрения кибербезопасности это также шаг в сторону более эффективного и ответственного подхода к выбору аналогов иностранного ПО», — уверен Евгений Касперский, генеральный директор «Лаборатории Касперского».
«Маркетплейс российского ПО — очень важная инициатива Минцифры. Маркетплейс может не только дать возможность отечественным разработчикам представить свои решения на современной платформе, но и станет удобной точкой входа для заказчиков, которые находятся в поиске новых ИТ-решений, — комментирует Алексей Корня, исполнительный директор розничной сети «Магнит», председатель индустриального центра компетенций в сфере торговли при Минцифры России.
История проекта
О планах по созданию маркетплейса российского ПО Максим Паршин рассказал в апреле 2022 г. на конференции CNews «Импортозамещение 2022». Предполагалось, что он станет маркетинговой площадкой для продвижения решений, содержащихся в реестре отечественного ПО. «Реестр отечественного ПО — очень формальный инструмент, в нем нет маркетинговой информации с описанием функционала, истории продаж, нет детальной информации о том, в каких средах он работает, с какими операционными системами, нет информации о стоимости, моделях монетизации», — пояснил тогда Максим Паршин. На портале государственных услуг для правообладателей из реестра была запущена форма, через которую можно отправить дополнительные характеристики программного обеспечения.