Минцифры запустило маркетплейс российского ПО в тестовом режиме

Маркетплейс российского программного обеспечения заработал в тестовом режиме. Для того, чтобы добавить свой продукт на маркетплейс, надо подать заявку через портал госуслуг. В будущем на маркетплейсе появятся отзывы и рейтинги отечественных софтверных продуктов.

Бета-версия маркетплейса

Минцифры в тестовом режиме запустило маркетплейс российского программного обеспечения. На портале представлены российские продукты, правообладатели которых ранее направили заявки на размещение через портал госуслуг .

Первыми пользователями маркетплейса стали представители профильных ассоциаций, компаний-разработчиков и заказчиков ИТ-решений — им была направлена рассылка с просьбой направлять комментарии по развитию маркетплейса. В настоящий момент проходит голосование за название маркетплейса, можно предложить свой вариант.

Маркетплейс задуман как площадка для взаимодействия правообладателей и заказчиков ПО. На страницах продуктов представлена информация о ПО, его функциональности, стоимости, совместимости с операционными системами. Для каждого вида отечественного программного обеспечения указаны зарубежные аналоги.

Навигация позволяет выбрать продукт по категории, например, средства разработки, системное ПО, информационная безопасность. Также можно указать, в какой отрасли можно применять решение, например, образование, промышленность, финансы. Кроме того, на портале представлены актуальные новости отрасли, одним из информационных партнеров выступил CNews.

Минцифры в тестовом режиме запустило маркетплейс российского ПО

«Мы запустили маркетплейс отечественного ПО. Сейчас он работает в тестовом режиме и будет развиваться на основе отзывов и комментариев пользователей. В ближайшее время появится возможность поставить оценку ПО, добавить комментарий и увидеть рейтинг продуктов. Мы приглашаем правообладателей российского программного обеспечения подавать заявки на размещение своих продуктов на маркетплейсе», — рассказал CNews Максим Паршин, замглавы Минцифры России.

На маркетплейсе Минцифры для каждого вида отечественного ПО указаны зарубежные аналоги

По мнению участников рынка, маркетплейс будет востребован как разработчиками, так и заказчиками ИТ-решений, перед которыми стоит задача импортозамещения. «Подобная площадка в первую очередь позволит всем пользователям получить доступ к доверенному программному обеспечению. С точки зрения кибербезопасности это также шаг в сторону более эффективного и ответственного подхода к выбору аналогов иностранного ПО», — уверен Евгений Касперский, генеральный директор «Лаборатории Касперского».

На маркетплейсе можно выбрать решение для любой отрасли

«Маркетплейс российского ПО — очень важная инициатива Минцифры. Маркетплейс может не только дать возможность отечественным разработчикам представить свои решения на современной платформе, но и станет удобной точкой входа для заказчиков, которые находятся в поиске новых ИТ-решений, — комментирует Алексей Корня, исполнительный директор розничной сети «Магнит», председатель индустриального центра компетенций в сфере торговли при Минцифры России.

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